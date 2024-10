Most jön az igazi tűzijáték a piacokon: a forintot is megtáncoltathatják

Mi történt múlt héten?

Mozgalmas volt a múlt hét idehaza, a forintot alaposan megütötték. A jegyzés az euróval szemben pénteken megközelítette a 405-öt is. A forint leértékelődése még akkor is folytatódott, amikor a dollár átmenetileg gyengült. A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésén a jegybank szinten tartotta a kamatokat, és erős üzenetet küldtek: az MNB elmondása szerint magasan maradhat a kamat, hogy biztosítsák a magyar deviza kamatfelárát. Az üzenet sem tudta viszont megfogni a forintot, a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban folytatódott a gyengülés. Nem segített a nemzetközi hangulaton a friss európai bmi-k közlése sem, a legújabb konjunktúraadatokban vegyesé képet láttunk a kontinens nagy gazdaságai közt. Az amerikai gazdaság továbbra is erős.

Péntek este a Standard & Poors hitelminősítő végül a magyar adósbesoroláson és a stabil kilátáson semi változtatott, Magyarország maradt a befektetésre ajánlott kategória legalsó, BBB- szintjén. A késő esti órákban ez sem hozott érdemi mozgást a forintárfolyamban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint a kedvezőtlen nemzetközi hangulatban gyengült, a dollár folytatta az erősödést az euróval szemben. A részvénypiacokon sem volt annyira jó a hangulat most, az amerikai S&P500 a hét folyamán esett, csak pénteken láttunk némi emelkedést. Hasonló pályát írt le a magyar BUX és a német DAX is, a magyar index kis pluszban, a német kis mínuszban fejezte be a hetet.