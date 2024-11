Nem tetszik az éttermeknek a szervízdíj maximálása

A Nagy Márton által bemutatott 14+2 pontos turisztikai javaslatcsomag a hazai szállodák és éttermek körében nagyrészt pozitív fogadtatásra talált, a szervízdíj 12 százalékos maximalizálására vonatkozó tervet azonban egyöntetűen kritikával illették. Ezt kontraproduktív lépésnek tekintik az iparági szereplők, akik szerint a korlátozás jelentős bevételkiesést és az ágazat versenyképességének romlását okozná. Az átfogó csomag egyéb javaslatai szélesebb támogatottságot élveznek.

Örülünk annak, hogy a kormány fontosnak tartja a hazai turizmus fejlesztését. Számos intézkedési tervnek örülünk, vannak olyanok is azonban, amelyeknek a finomítását szeretnék elérni

– reagált a Portfolio megkeresésére Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

A szövetségi vezető megemlítette, hogy az Airbnb szabályozása ügyében már volt egy szélesebb körű egyeztetés a hazai turisztikai élet szereplőivel, és támogatták, hogy ne teljes tiltása legyen a rövidtávú lakáskiadásnak, hanem csak időszakos. Most két évig nem adnak ki új engedélyeket.

„Az Airbnb-jellegű vállalkozások adóterheinek emelése csökkenti a lakáskiadók és a hotelek közötti adóteher nagy eltérését, de azért még ez sem jelenti a lakáskiadással foglalkozó vállalkozások jelentős megadóztatását” – mondta Flesch Tamás.

Számunkra a tervezett változtatások között ismét negatív meglepetés volt a SZÉP-kártya használatának kiterjesztése, ezúttal lakásfelújítási célokra.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az ilyen számlákon lévő, nagyjából 100 milliárd forintnyi összeget a kormány szeretné valamilyen formában a gazdaságban látni, de azért reménykedünk abban, hogy ez nem von el majd jelentős összeget a szálláskiadástól és a rekreációtól. A SZÉP-kártyák digitalizálását ugyanakkor nagyon jó ötletnek tartjuk, mert sokszor előfordul, hogy a vendég rendelkezik ezzel a fizetőeszközzel, csak mondjuk nincs nála egy éttermi fizetéskor. Ebben az esetben viszont ez a kényelmetlenség kezelhető - fogalmazott.

Egyértelműen meglepetésként érte a szervízdíj tervezett, 12 százalékos maximalizálása, aminek jelenleg nincs ilyen törvényi felső határa.

„Jobban örültünk volna egy egyeztetésnek ezzel kapcsolatban, mielőtt bejelentik a nyilvánosságnak. Szeretnénk ezen finomítani, a 12 százalék helyett egy 15 százalékos szervízdíj határt elfogadhatóbbnak tartanánk az éttermek szempontjából” – mondta Flesch Tamás.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Portfolio megkeresésére úgy reagált, hogy

megelőztük Amerikát.

Utalt a készpénzes borravaló adómentességére. Megjegyezte: „A borravaló bankkártyás fizetése problémás, mert azt csak bonyolultan lehet adómentesen odaadni az étterem személyzete számára. Vannak éttermek, ahol a fizetések 90 százaléka bankkártyával történik” – sorolta meglátásait.

Kovács László szerint egyébként vendégbarátabb megoldás, ha a étel és ital bruttó ára tartalmazza a szervízdíjat, és nem utólag, külön számítják fel. Ilyenkor szerinte ugyanis a vendéget nem éri meglepetés.

Ha a szervízdíj mellett még 5-10-15 százalékos borravaló fizetése is felmerül, na, akkor ez így együtt kiverheti néhány vendégnél a biztosítékot

– érvelt Kovács László, de megerősítette, hogy nem tartja egészségesnek, hogy a borravalót összekeverik a szervízdíjjal. 2005-ben vezették be a szervízdíjat maximum 15 százalékkal, ami 2009-ig működött így. Akkor eltörölték a felső határt. Most 12 százalékban maximalizálnák.

Kevés olyan javaslatcsomag van, amely mögé a szakmai szerveztek szinte kivétel nélkül odaállnak, a turisztikai csomag ilyen. Minden tervezett változtatást támogatunk, egyetlen pontot kivéve, ez pedig a szervízdíj 12 százalékos maximalizálása

– reagált Zsidai Roy, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke a tervezett turisztikai ösztönzőcsomagra.

Arra kérjük a kormányt, hogy ezt ne vezesse be, és gondolja újra ezt, mert ez mindenkinek kárt okoz majd

- tette hozzá. Nem pontosan értjük, hogy mi alapján jött elő a szervízdíj maximalizálásának ötlete, amely egy 20 éve működő, technikai jellegű adókedvezmény a vendéglátással foglalkozó vállalkozások számára - fogalmazott.

Szerinte a vezető éttermek és vendéglátóhelyek körében lehet 12 százalék felett a szervízdíj, amelyek a magyar gasztronómia alapját jelentik, és vonzóak a külföldi vendégek számára.

Zsidai Roy szerint a szervízdíjból bevallott, kifehérített jövedelmet tudnak biztosítani a legjobb szakemberek számára. A piaci átlaghoz képest 3-szoros a fizetésük. A szervízdíj maximalizálása ezt lehetetlenítené el. Úgy véli, jelentős fizetéscsökkenést is elszenvednének a dolgozók ezeknél az éttermeknél, ami az egyébként is munkaerőhiányos ágazatban nem lehet cél, főleg úgy, hogy a kormány emelni szeretné a béreket. "Másik lehetőségük az lenne a top éttermek vállalkozóinak, hogy azonnal 10 százalékkal emelnék az áraikat, ezt viszont nem bírja el a piac” – sorolta a döntéssel szembeni ellenérveit Zsidai Roy.

A Magyar Éttermi Szövetség elnöke arról is beszélt, hogy számításaik szerint a szervízdíj maximalizálása komoly bevételkiesést okozna az állami költségvetés számára is.

„Ne legyen a szervízdíjban változás, határozottan ezt kérjük a kormánytól, mert ez nem több, hanem kevesebb vendéget jelent majd a budapesti éttermekben, és a kiemeltebb, Michelin-csillagos illetve top kategóriának számító vidéki vendéglátóhelyeken. Sőt, inkább arra bátorítanánk minden éttermet, hogy éljenek a szervízdíj bevezetésével, mert így több fizetést tudnak adni az alkalmazottaiknak hivatalosan, ugyanis alacsonyabb adózás mellett tudják ezt megtenni” – érvelt a szervízdíj mellett Zsidai Roy, hangsúlyozva, hogy túlságosan egy platformra került a szervízdíj és a borravaló.

„A borravaló egyébként most is adómentesen adható, akár bankkártyás fizetéssel is, bár kétségtelen, hogy technikailag erre fel kell készülni és a jogszabály is elavult, pontatlan.

Mégis, nem ártana ennek a jogszabálynak az egyszerűsítése, pontosítása, mert nagyon sokan fizetnek kártyával.

A borravaló azonban semmiképpen sem helyettesíti, az esetlegesen kieső szervízdíjat. Ráadásul a szervízdíj nem is érinti a lakosság tömegeit. Bankkártyás fizetés esetén egyébként nem adnak annyi borravalót az emberek, mint készpénzes fizetésnél” – összegzett Zsidai Roy, a Magyar Éttermi Szövetség elnöke.

Elméletileg egy deregulációs és szabálycsökkentési programot hirdettek meg, aminek számos eleme üdvözlendő és előremutató, ugyanakkor ehhez képest vannak új szabályok is – így reagált a vendéglátóhelyeket, rendezvényhelyszíneket és szállodát is üzemeltető Eventrend Group két alapító-tulajdonosa, Nagy Gábor és Körössy Zoltán. Kiemelik:

A szervízdíj egy nagyon fájdalmas téma. A 12 százalékos maximalizálás meglátásunk szerint egy kontraproduktív megoldás, és maga a változtatási szándék sem igazán érthető.

A vendéglátós vállalkozásoknál a bérek elérik a bevétel 30-40 százalékát, ez egy nagyon munkaintenzív terület. A 12 százalék láthatóan ennek csak töredékét fedezi. A szervízdíj alól a maximalizálás által kieső bérvolumen adótartalma jelentősen emelkedik. Ez emeli a vállalkozások költségeit, amit a bérek mérséklésével, tudnak csak ellensúlyozni, hisz jelentős áremelést a piac már nem visel el.

Ez szembe megy a piacon érzékelhető bérnyomással, azaz a probléma nem nagyon kezelhető.

- emelik ki. Ebből kifolyólag a vállalkozások gazdálkodása és versenyképessége jelentősen romlik. A bérek emelkedése megáll és minimum reálértéken visszafordul.

Mindezek összességében eddig jól prosperáló vállalkozások bezárásához is vezethet.

"Mindezek mellett ez a lépés az adóbevételek növekedését sem eredményezi. Sajnos azok a vállalkozások járnak jól, akik kikerülik az adók és bérterhek megfizetését, azaz ez a szabályozás ismét a szürke gazdaság felé tereli a végre fehéredő vendéglátó szakmát. Mindez sem a kormányzatnak, sem a vállalkozásoknak, sem a dolgozóknak nem érdeke. A 12 százalékos szervízdíj maximalizálást azért sem értjük, mert nincsen olyan cél, amire ez megoldást jelentene. Azt gondoljuk, hogy ennek a bevezetése egy veszt-veszt-veszt helyzetet teremt. A jelenlegi maximalizálási javaslattal ellentétben éppen a szervízdíj piaci alapú egyensúlyának megtartása és alkalmazásának még szélesebb körű bevezetése jelenhetne előrelépést" – érvelt Nagy Gábor.

„Nemzetközileg elfogadott a szervízdíj. Nem okoz problémát. Ha a kormánynak szándéka a béremelés, akkor a szervízdíj kiterjesztése, propagálása a jó megoldás, nem pedig annak korlátozása. A szervízdíjat alkalmazó cégeknél tudomásunk szerint dupla az átlagbér, mint az azt nem alkalmazóknál. A szervízdíj maximalizálásának csak vesztese van, nyertese nincs. Kisebb szervízdíjnál kisebb az állami bevétel. Kevesebb a dolgozók fizetése, de a vendég sem nyer vele semmit. Sőt, ennek áremelő hatása is lehet az éttermi szolgáltatásoknál” – fogalmazta meg aggályait Körössy Zoltán.

Megemlítették azt is, hogy ugyan egy átlagos vendég odaadja borravalónak a 10 százalékot, de vannak olyan vendégek Európából, akiknél egyszerűen ismeretlen a felszolgáló személyzet ilyen jellegű honorálása. Tipikusan ilyenek a holland, osztrák és német turisták. A szervízdíj intézményét viszont elfogadják.

