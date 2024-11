72 percenként bezár egy bolt Magyarországon

Az idei év első felében is folytatódott a boltbezárási hullám és bár az előző két félévhez képest minimális mértékben lassult a folyamat, a korábbi évekhez viszonyítva még mindig lendületes. Naponta több mint 20 bolt húzta le a rolót. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 72 percenként zárt be egy.

2024 első félévének végén 102 624 kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, amely 18,2 százalékkal kisebb, mint 4 évvel ezelőtt, de még a fél évvel korábbihoz képest is 3,5 százalékos csökkenés.

Ezt azt jelenti, hogy fél év alatt eltűnt 3 674 üzlet, de úgy is nézhetjük, hogy naponta több mint 20 bolt zárt be Magyarországon.

Ha ebből levonjuk a 6 944, gépjármű- és alkatrész-értékesítéssel foglalkozó céget (amelyet a KSH azért számol külön, mert ezek jellemzően nem a lakossági szegmenst szolgálják ki), akkor 95 680 üzlet marad. Ez a szám egyébként 2023 végén csökkent a lélektani 100 ezer alá.

Az alábbi grafikonon a teljes boltszámot (ideértve a gépjármű-kereskedelmet) ábrázoljuk 2019. januári bázison, felette pedig a kiskereskedelmi forgalom volumenét naptárhatással és szezonálisan igazítva.

Látható, hogy a bezárások az utóbbi egy évben vettek nagyobb lendületet, pedig a jelenség nem új. 2005-ben még közel 167 ezer üzlet működött Magyarországon, de a koncentráció gyakorlatilag a rendszerváltás óta tart.

Egyre nagyobbak a boltok

Beszédes adat, hogy 2005-ben és 2023-ban a kiskereskedelmi üzletek összes alapterülete gyakorlatilag megegyezik: közel 17,3 millió négyzetméter. Azonban az átlagos alapterület 2005-ben még 104 négyzetméter volt, tavaly pedig 163 négyzetméter. Vagyis a kisebb üzletek bezárnak és a nagyobbak pedig túlélnek. Vélhetően ha nem lenne plázastop, akkor ez a szám még drámaibb lenne.

Somogy a legnagyobb vesztese a bezárásoknak

A KSH 2000 és 2023 közötti, megyék szerint bontásából kiderül, hogy a boltbezárási hullám

Somogy megyét érintette a leginkább, ahol a boltok több mint fele zárt be, ezzel szemben Pest megyében csak 20 százalék.

Ehhez hozzátartozik, hogy Budapest agglomerációja azon kevés régiók közé tartozik, ahol - az országon belüli migráció következtében - nem csökken a népesség.

A boltok számának változása 2000 2023 Változás (db) Változás (%) Somogy 7 156 3 521 -3 635 -51% Baranya 6 869 3 841 -3 028 -44% Nógrád 2 943 1 729 -1 214 -41% Vas 4 380 2 590 -1 790 -41% Borsod-Abaúj-Zemplén 9 548 5 872 -3 676 -39% Zala 5 279 3 256 -2 023 -38% Komárom-Esztergom 4 894 3 045 -1 849 -38% Veszprém 6 471 4 048 -2 423 -37% Heves 4 956 3 194 -1 762 -36% Szabolcs-Szatmár-Bereg 9 223 5 948 -3 275 -36% Fejér 5 874 3 815 -2 059 -35% Tolna 4 198 2 740 -1 458 -35% Jász-Nagykun-Szolnok 5 844 3 921 -1 923 -33% Békés 5 707 3 905 -1 802 -32% Hajdú-Bihar 7 892 5 479 -2 413 -31% Győr-Moson-Sopron 7 430 5 192 -2 238 -30% Bács-Kiskun 8 719 6 418 -2 301 -26% Budapest 28 413 21 276 -7 137 -25% Csongrád-Csanád 6 537 4 968 -1 569 -24% Pest 14 493 11 540 -2 953 -20% Ország összesen 156 826 106 298 -50 528 -32% Forrás: KSH

Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes boltok száma alig több már, mint 32 ezer. Az elmúlt fél évben 940 húzta le a rolót, bár a csökkenés üteme az összes bolthoz képest kicsit lassabb.

Rekorderek

Legnagyobb mértékben a lemezboltok és videotékák száma csökkent 2005 és 2023 között. Ez nem túl meglepő a streaming szolgáltatások terjedésével. A KSH szerint 71 ilyen működik még Magyarországon, miközben 2005-ben még tízszer ennyi volt. Audio- és videoberendezéseket is kevesebb helyen árulnak, emögött a forgalom csökkenése mellett a nagy elektronikai boltok terjedése is áll. Már csak 284 ilyen bolt volt tavaly év végén, szemben a 18 évvel ezelőtti 1 320-al.

A könyvszaküzletek száma is meredeken esett, az elmúlt szűk két évtizedben - 78 százalékkal - ez azonban nem csak az olvasás népszerűségének csökkenésének következménye, de az e-bookok terjedésének is.

A ruhaboltok száma több mint felére esett, már csak 10 800 működik Magyarországon. Hasonló tendenciát látunk a cipő és bőráru szaküzleteknél is.

Nagyon kevés olyan bolttípus van, amelyek száma emelkedett volna. Még ha 2005 és 2023 között láthatunk is emelkedést, az elmúlt évekre szűrve már ott is csökkenést látunk. Jó példa erre a zöldségesek számának alakulása, amit grafikonon is ábrázolunk. 2005-höz képest 13 százalékkal működött több zöldséges, mint tavaly év végén, de láthatóan zuhan a számuk.

Hasonlót láthatunk a játékboltoknál, a sportszerszaküzleteknél és a telekommunikációs szaküzleteknél is.

Egy üzlettípus van, amely még az elmúlt években is növekedni tudott, ez pedig az állatpatikák csoportja.

A háziállatok egészségügyi szükségleteit a tulajdonosok gyakran prioritásként kezelik, még nehéz gazdasági helyzetben is. Emellett egyre nagyobb figyelmet kap a felelős állattartás. 215 állatgyógyászati üzlet működik Magyarországon az elmúlt fél évben is nyitott egy, a 2005-ös 106 üzlethez képest pedig még jelentősebb a növekedés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images