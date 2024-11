Vissza az irodába? Csak a home office? Legyen már vége ezeknek a meséknek!

Return to office . Az elmúlt hónapok slágertémája az irodába való visszatérés. A szakértők ennek a trendnek a folytatódását vetítik előre. Sokan egyenesen úgy vélik, hogy idővel teljesen eltűnnek az otthon eltölthető munkanapok.

Más vállalatok arról panaszkodnak, hogy már csak úgy tudnak toborozni, ha a munkaidő döntő részében nem kell bejárni az irodába. A jelöltek első kérdése, hogy van-e home office, ha nincs, akkor becsapják maguk mögött az ajtót.

Két, egymással teljesen ellentétes információ terjed most a munkaerőpiacon. Az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában valóban sorra jelentették be a cégek az elmúlt időszakban, hogy visszarendelik a dolgozókat az irodába. Nálunk viszont csak elvétve láttunk példát arra, hogy a vállalatok jelentősen szigorítottak volna. Általában akkor is leginkább a cég központi iránymutatása vagy kormányzati szigorítás miatt.

Itthon a Covid-hullámok lecsengése óta stabilan 7-8% között alakul a részben vagy teljesen HO-ban dolgozók száma és aránya.

Sőt, ahogy az alábbi ábra mutatja, az elmúlt másfél évben egy kicsit még nőtt is a rugalmasabb munkavégzést kínáló álláshelyek száma. A KSH szerint 2023 elején látott 350 ezer alatti szintről 380-400 ezerre emelkedett az alkalmanként vagy rendszeresen otthonról dolgozók száma. Itthon tehát úgy néz ki, hogy a return to office hamvába halt.