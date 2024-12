Jövőre már pontosabban és gyorsabban jöhetnek az európai statisztikák

A magyar uniós elnökség alatt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnököl az Európai Unió Tanácsának statisztikai munkacsoportjában, melynek kiemelt célja az Európai Statisztikai Rendszer jövőbeli célkitűzéseinek kialakítása. Ehhez fontos sarokpont volt az uniós statisztikai jogszabály módosítása, amelyet az Európai Parlament és a Tanács is elfogadott, és amely december 6-án megjelent. A jogszabálymódosításnak köszönhetően a nemzeti statisztikai hivatalok könnyebben hozzáférhetnek majd a vállalkozások és a közigazgatás által tárolt adatokhoz.

Az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége keretében 2024. július 1-től fél éven át a Központi Statisztikai Hivatal vezeti a Tanács statisztikai munkacsoportját. Ez idő alatt a KSH kiemelt hangsúlyt helyez

az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) erősítésére,

a modernizációs folyamatok támogatására,

a tagországok és partnereik közötti együttműködésre,

a digitális technológiák alkalmazásának előmozdítására.

A tanácsi munkacsoportülések alkalmával nyílik lehetőség a strukturált vitára, a nemzeti érdekek ütköztetésére, de a jogalkotás előremozdítása érdekében a KSH további feladata a Tanács nevében az Európai Parlamenttel (EP) való megegyezés is.

Az Európai Statisztikai Rendszer (ESR)

Az ESR célja, hogy uniós szinten az összehasonlítható statisztikák előállítását segítse elő. Tagjai az uniós tagországok nemzeti statisztikai hivatalai, az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat), valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) és az Európai Szabadkereskedelmi Társaság (EFTA) országainak statisztikai hivatalai. Az ESR európai, nemzeti és regionális szinten szolgáltat magas színvonalú statisztikai információkat, és azokat mindenki számára hozzáférhetővé teszi döntéshozatal, kutatás és viták folytatása céljából.

„Az EP-vel való kapcsolatfelvétel a tervezettnél később történt meg a megváltozott menetrend miatt, így például az ESOP-rendelet (európai népességstatisztika – European Statistics on Population) tervezete kapcsán nem kezdődött el a vita, azonban a szakmai előkészítő munka a tagállamok észrevételei alapján folyamatosan zajlott” – mondta a Portfolio-nak Pál Tamara, a KSH Nemzetközi együttműködési főosztályának vezetője, aki azt is hozzátette, hogy ezenkívül megkezdték az EP-vel a LMB-jogszabálytervezet (vállalkozásokra vonatkozó munkaerőpiaci statisztika – Labour Market Statistics on Businesses) vitáját, és sikeresen lezajlott „Az ESR 2030-as jövőképe felé” címmel rendezett balatonfüredi elnöki találkozó, ahol lehetősége volt a nemzeti statisztikai hivatalok elnökeinek és az Eurostat főigazgatójának, hogy véleményt cseréljenek az európai statisztika jövőjéről.

A találkozón elhangzottak szolgálták az alapját az elkészült vitairatnak. A Tanács oldaláról pedig elfogadták a 223/2009 EU statisztikai jogszabály felülvizsgálatát, ami december 6-án megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Miért volt minderre szükség?

A módosított 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet megteremti azokat a feltételeket, amelyek biztosítják a nemzeti statisztikai hivatalok számára, hogy fenntartható módon és tisztességes, világos, kiszámítható és arányos szabályok szerint, az Unió alapjogi keretével összhangban hozzáférhessenek a vállalkozások és a közigazgatás által tárolt adatokhoz a költséghatékonyság és az európai hivatalos statisztikák fejlesztése és előállítása érdekében.

November 5-én az Európai Parlamentet követően a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) is elfogadta az európai statisztikák fejlesztéséről, előállításáról és közzétételéről szóló 223/2009/EK rendelet módosítását.

A jogszabályt a Parlament és a Tanács is elfogadta, december 6-án pedig meg is jelent, a végrehajtás gyakorlati kérdéseinek kidolgozása ugyanakkor már csak jövőre lesz esedékes

– mondta Dr. Nagy Eszter, a KSH Statisztikai koordinációs és jogi főosztályának vezetője, aki hangsúlyozta, hogy az Európai Statisztikai Rendszerrel a digitális adatforrásokban és technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázására nyílik lehetőség, hogy részletesebb és időszerűbb statisztikák legyenek elérhetőek, miközben csökkennek az adatszolgáltatási terhek is.

A Tanács ugyanezen ülésén szintén elfogadta az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló módosított rendeletet, amely lehetővé teszi az erdőszámlák, az ökoszisztéma-számlák és a környezetvédelmi támogatások számláinak bevezetését.

Fontos területeken várhatók még fejlesztések

A KSH szakértői szerint a társadalomstatisztika korszerűsítésére irányuló nagyszabású program részeként elkerülhetetlen a népességstatisztika területének aktualizálása is, ugyanis az európai demográfiai statisztikákról szóló jelenlegi 1260/2013/EU rendelet 2028-ban hatályát veszti. „Ez az átdolgozás tehát szükséges, miközben lehetőséget is teremt egy szélesebb körű felülvizsgálatra a népességstatisztika jogi keretének korszerűsítése érdekében” – tette hozzá Dr. Nagy Eszter.

A vállalkozásokkal kapcsolatos munkaerőpiaci statisztikák felülvizsgálata a másik, ún. nyitott dosszié a magyar elnökség asztalán, amely kapcsán a felülvizsgálat elsődleges céljai közé tartozik a statisztikák naprakészebbé tétele, összehasonlíthatóságuk további javítása az egyes országok között, a gazdaság szélesebb körű lefedettségének biztosítása, valamint a nemek közötti kiigazítatlan éves bérszakadékra (gender pay gap) vonatkozó adatok gyűjtésének biztosítása.

Az Európai Unió Tanácsának statisztikai munkacsoportjában betöltött elnökség folyamán a KSH arra törekszik, hogy további jelentős eredményeket érjen el az elnökségi trió – a magyar mellett a 2023 második felében az elnöki tisztet betöltő spanyol és a 2024 első felében elnöklő belga statisztikai hivatal – programjának beteljesítésében, szorosan együttműködve a spanyol és a belga partnerrel.

