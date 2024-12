Tavaly már Indiában adták el a legtöbb elektromos háromkerekűt - Így zöldítené közlekedését a világ legnépesebb országa

A világ legnépesebb országában, Indiában a légszennyezettség súlyos problémákat okoz, az országban találhatók a világ legszennyezettebb levegőjű városai. Emiatt is egyre sürgetőbbé vált India tiszta energiára való átállásának elindítása, amelynek egyik kulcsa a közlekedés elektrifikációja és az áramtermelés átállítása nem fosszilisenergia-alapú megoldásokra. Emellett a kritikus ásványi anyagok beszerzésének és újrahasznosításának stratégiai tervei is kulcsszerepet játszanak az ország energiaátmenetében.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az ENSZ népesedési előrejelzései alapján India népessége 2023-ban elérte az 1 milliárd 425 millió főt, ezzel megelőzve Kínát. A Föld legnépesebb országává váló Indiában találhatók a világ legszennyezettebb levegőjű városai is. India fővárosában, Delhiben, amelynek lakossága meghaladja a 30 milliót, a légszennyezés mértéke a legrosszabbak közé tartozik a világon, például a szilárd részecskék (PM2,5) koncentrációja átlagosan több mint 10-szer haladja meg a WHO által javasolt határértékeket.

A nagyvárosok és agglomerációik levegőminőségét nemcsak a szinte állandóan égő szeméthegyek teszik tönkre, hanem az éjjel-nappal áramló, túlzsúfolt közúti közlekedésből származó szennyezőanyagok. A légszennyezés okozta halálesetek átlagos számát Indiában 2021-ben több mint kétmillióra becsülték. A légszennyezés miatt elhunytak száma pedig 1990 óta csaknem 60%-kal nőtt az országban. Egyre sürgetőbb az ország tisztaenergia-átmenetének elindítása, aminek egyik kulcsa a közlekedés elektrifikációja és az áramtermelés átállítása nem fosszilisenergia-alapú megoldásokra.

A légszennyezéshez köthető halálozások száma Indiában, 1990-2021 (Forrás: statista.com)

Ösztönzik az e-járművek vásárlását

Indiában az elektromos autók regisztrációja 2023-ban az előző évhez képest 70%-kal 80 ezerre emelkedett szemben a teljes autóeladás 10% alatti növekedési rátájával. Az összes eladott autó mintegy 2%-a volt elektromos. A különböző ösztönző megoldások, így a Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME II) program intézkedései, a kínálatoldali lépések a termelési ösztönzőprogram keretében (PLI), az adókedvezmények, valamint a Go Electric kampány mind hozzájárultak a kereslet élénkítéséhez az elmúlt években.

Számos új modell is népszerűvé vált 2023-ban, mint például a Mahindra XUV400, az MG Comet, a Citroën eC3, a BYD Yuan Plus és a Hyundai Ioniq 5, ami 2022-hez képest a növekedést fokozta. Ha azonban a közelgő FAME III rendszer a támogatás csökkentését is magában foglalja, mint ahogyan azt a 2024. évi költségvetésben szereplő alacsonyabb támogatási szintek tükrözik, akkor ez a jövőbeni növekedést befolyásolhatja. A helyi autógyártók eddig erős lábakon álltak, amit az előnyös importvámok is támogattak. Két autógyártó az elektromos autók eladásainak 80%-át tette ki, a Tata 70%-os, a Mahindra 10%-os részesedéssel vezették a piacot.

India, Kína és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) országai a két- és háromkerekűek (2/3W) legnagyobb piacának számítanak a világon. 2023-ban a 2/3W-k forgalma ezeken a piacokon, beleértve az elektromos és a belső égésű hajtásláncokat is, sorrendben elérte a 19 millió, 17 millió és 14 millió darabot. Indonézia, Vietnam, a Fülöp-szigetek és Thaiföld a legnagyobb piacok az ASEAN-országok közül, a 2/3W-os járművek eladásai messze meghaladták az LDV-k (könnyű gépjárművek) értékesítését, ami rávilágít e járművek fontosságára a régióban. Hasonlóképpen, Indiában a 2/3W-k száma 157 darab volt ezer lakosra vetítve, miközben ugyanennyi főre mindössze 35 személygépkocsi jutott.

A 2/3W-járművek villamosítása ezért ígéretes eszköz a mobilitás szén-dioxid-mentesítése és a városi levegő minőségének javítása terén ezekben az országokban.

Indiában, a világ második legnagyobb elektromos kétkerekű (2W) piacán az eladások 2023-ra 40%-kal nőttek 2022-hez képest. Az indiai elektromos 2W-piacot öt nagy hazai gyártó (Ola Electric, TVS Motor, Ather, Bajaj és Ampere) uralja, amelyek az értékesítés több mint 75%-át adják. A gyors növekedés Indiában az elektromos járművek elterjedését célzó erőteljes szakpolitikai támogatásnak köszönhető, mint például a FAME II intézkedés, amelyet először 2019-ben vezettek be három évre szóló vásárlási ösztönzőként. A FAME II intézkedés 2024. március 31-én lejárt, és helyébe kezdetben egy új, négyhónapos támogatási meghosszabbítási rendszer, az elektromos mobilitás ösztönzése elnevezésű program (EMPS) lépett, amely közel 60 millió dollárt fordít az elektromos 2/3W-vásárlások támogatására. A EMPS célja további 372 ezer Li-ion-akkumulátorokkal felszerelt elektromos 2/3W-jármű bevezetésének támogatása.

Globálisan a háromkerekűek (3W) piaca 13%-kal nőtt 2023-ban, és elérte a 4,5 millió darabot, amelynek 21%-a elektromos volt, szemben a 2022-es 18%-kal. Közel 1 millió elektromos 3W-t értékesítettek 2023-ban, ami 30%-os növekedést jelent 2022-hez képest. A piac erősen koncentrált, Kína és India együttesen az összes elektromos 3W-eladások több mint 95%-át és a hagyományos 3W-eladások 80%-át teszik ki.

India 2023-ban megelőzte Kínát több mint 580 ezer eladott elektromos 3W-val, így a világon a legnagyobb piacnak számít.

Indiában 2022-hez képest 65%-kal nőttek az eladások a kormányzati pénzügyi ösztönzőknek és az elektromos meghajtású 3W járművek tulajdonlási költségeinek csökkenésének köszönhetően. Az országban a népszerű háromkerekű motorizált közlekedési eszközt tuk-tuknak nevezik.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) két forgatókönyve Indiában 2035-re jelentős növekedéssel számol a közlekedés elektrifikációja terén: a két-és háromkerekű elektromos járművek eladásainak aránya 60-70% körül alakulhat, hasonlóképpen az autóbuszok és a könnyű szállító járművek (LVD) eladásai is elérhetik a 60%-ot.

A személyi elektromos járművek elterjedése lassan kezd felgyorsulni a feltörekvő és fejlődő gazdaságokban, azonban a magas kezdeti előzetes vásárlási költségek és az olcsó finanszírozás hiánya sok vásárló számára megakadályozza a belépést. A probléma mértéke még nagyobb, ha figyelmünket a tömegközlekedés villamosítására fordítjuk. Több ország erős célokat tűzött ki az elektromos buszok alkalmazására, de India egy igazán ambiciózus terven dolgozik, amely szerint a következő hét év során 800 ezer dízelbuszt elektromos buszokra cserélnek. Ma még csak 4 ezer e-busz közlekedik Indiában, ami a 2015 óta regisztrált új buszok alig több mint 1%-a.

Az elektromos járművek eladásainak aránya fajtánként 2035-ben (Forrás: IEA)

Függés Kínától

India nagymértékben függ Kínától a kritikus ásványi anyagok igényeinek kielégítése terén. Például az ország lítiumszükségletének mintegy háromnegyedét – amely az elektromos járművek akkumulátorainak kritikus eleme – Kínából importálják.

Az olyan kritikus ásványkincsek, mint a lítium, a kobalt, a grafit és a nikkel, amelyek a gazdaság különböző stratégiai ágazatai, valamint a tisztább energiára való áttérés szempontjából kulcsfontosságúak, az utóbbi időben nagy figyelmet kaptak Indiában.

Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter a júliusban előterjesztett 2024-25-ös költségvetés bemutatása során ismertette a kritikus ásványi anyagokkal kapcsolatos intézkedések elindításának tervét. Ez többirányú megközelítést fog tartalmazni a hazai termelés előmozdításától a kritikus anyagok újrahasznosításán át a tengerentúli beszerzésig.

A kritikus ásványi anyagok feldolgozásának és finomításának fellendítése érdekében az országban átfogó változtatásokat vezettek be az importvámokban. A 25 kritikus ásványi anyagra, például a lítiumra, a kobaltra és a rézre vonatkozó vámokat nullára csökkentették.

India októberben megállapodást írt alá az Egyesült Államokkal a kritikus ásványi nyersanyagok ellátási láncainak bővítéséről és diverzifikálásáról. Az ország korábban csatlakozott az Egyesült Államok által vezetett ásványinyersanyag-biztonsági partnerséghez is. Ez annál inkább is lényeges, mert a kritikus anyagok jövőbeni igényei és a jelenleg belátható hozzáférés között még nagy a különbség.

Igaz ugyan, hogy 2023-ban és 2024-ben enyhült a nyomás az elektromos járművekhez, szélturbinákhoz, napelemekhez és más tiszta energiatechnológiákhoz használt fémek és ásványok piacán, mivel a kínálat megugrása meghaladta a kereslet növekedését, azonban az IEA elemzése azt mutatja, hogy a mai jól ellátott piac nem biztos, hogy jó iránymutató a jövőre nézve, mivel a kritikus ásványok iránti kereslet folyamatosan növekszik. Nevezetesen, a kritikus ásványok árainak közelmúltbeli csökkenése megnehezítette új befektetések vonzását a termelésbe, amely 2023-ban lassabb ütemben emelkedett, mint 2022-ben.

A tiszta energia bevezetésének gyorsabb felfutásához a bányászatból származó kritikus ásványi anyagok ellátásának növelésére lenne szükség. A kritikus anyagok újrahasznosítása és újrafelhasználása azonban másodlagos beszerzési forrást jelent, amely hosszabb távon szintén jelentős mértékben hozzájárulhat a teljes ellátáshoz.

A kritikus anyagok kitermeléséből várható kínálat és a 2035-re előre jelzett igények (Forrás: IEA)

Intenzív napelempark-fejlesztés

A robosztus e-autóbuszcsere program és a kritikus nyersanyagok jövőbeni biztosítása mellett Indiában nagyon intenzív napelempark-fejlesztés indult el. A közüzemi méretű szél- és napenergia-termelő kapacitás gyors növekedést mutat Indiában a proaktív szakpolitikai támogatásnak, valamint a hazai és nemzetközi tőke ezen piacon való megjelenésének köszönhetően.

A 2015-ös körülbelül 30 GW-ról a szél- és napenergia-kapacitás négyszeresére nőtt, és 2022 végén meghaladta a 120 GW-ot.

Ezt a lenyűgöző növekedést követi az az ambiciózus cél, hogy 2030-ra 500 GW, elsősorban időjárásfüggő megújulóenergia-termelő kapacitást állítson elő az ország, ami csaknem dupla annyi, mint jelenleg az EU PV-napelem-kapacitása. A napelemes PV-fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak ehhez a célhoz. 2022-ben 15 milliárd dollárt fektettek napelemekbe Indiában, ami 50%-os növekedés a 2017-2021 közötti időszak éves átlagos beruházáséhoz képest.

Mindazonáltal a nagyívű fejlesztés mellett pénzügyi kockázatok is jelen vannak, ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy az elosztó vállalatok nem tudják teljes mértékben vagy időben kifizetni a termelő vállalatokat, ami továbbra is jelentős akadályt jelent Indiában. Így például 2023 márciusában több mint 11 milliárd dollár értékű késedelmes fizetés érkezett az elosztóktól a villamosenergia-termelő vállalatokhoz, átlagosan 163 napot késve.

Az indiai kormány egyre intenzívebben ösztönzi az akkumulátorgyártás helyi fejlesztéseit különböző stratégiai partnerségi megállapodások segítségével. Napjainkban India arra kényszerül, hogy akkumulátorhoz cellákat importáljon kínai, dél-koreai és japán vállalatoktól, hogy a meglévő összeszerelő üzemeket ellássa. Ez valószínűleg változni fog, mivel India célja, hogy önellátóbbá váljon a kereslet kielégítése érdekében. Az S&P Global Mobility előrejelzése szerint 2030-ra a cél az, hogy a teljesen elektromos járművek 13%-ához az akkumulátorcellák iránti keresletet belföldről elégítsék ki.

A Föld legnépesebb országaként India mindamellett, hogy rengeteg szociális és infrastrukturális problémával küzd, lassan elindul az energiaátmenet elkerülhetetlen, de nehézségekkel teli útján. A ma született gyermekek már 40 évesek lesznek, mire valósággá válhat, hogy a fosszilis energiahasználatok kivételnek lesznek tekinthetők az akkori Indiában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images