Betiltották a sikkasztásos sörfogyasztást Szegeden a kutyaevő bin Laden tüntető sztriptíztáncosnői miatt

Portfolio 2024. december 31. 16:00

Roppant mozgalmas év volt az ide is, számtalan fontos hírről számoltunk be idén is: az Egyesült Államokban elnökválasztás volt, amelynek eredményeképp visszatér a hatalomba Donald Trump egykori elnök. De kormányváltás történt az Egyesült Királyságban is, valamint a német és francia kormányok is lecserélődtek, az európai parlamenti választásokról nem is beszélve. Mindezek mellett viszont rengeteg olyan dolog is történt, amelynek semmilyen jelentősége nincs, de valahogy mégis eljutottak hozzánk. Ezeket mutatjuk most be.