Olyan magas áron tud csak eladósodni Amerika, hogy az a Te befektetéseidet is tönkreteheti

A napokban 5% fölé emelkedett az amerikai 30 éves államkötvény hozama, miközben a 10 éves is már 4,8% körüli hozamot ígér. Az emelkedő amerikai hozamkörnyezet miatt pedig már a részvényindexek is esésnek indultak és lehet, hogy a java még csak hátra van. Nem beszélve arról, hogy a magas amerikai hozamok a dollárt is erősen tartják, ami számos feltörekvő országban, köztük Magyarországon is számos problémát okoz.

Emiatt feltehetőleg 2025 legjobban jövedelmező befektetéseit a kötvénypiaci mozgások fogják elindítani, így érdemes megérteni az amerikai kötvénypiac idei mozgatórugóit és azokat a dilemmákat, amelyek idén az amerikai jegybankot foglalkoztatják.

Miért ilyen magasak az amerikai kötvényhozamok?

A fenti kérdésre nincs egyszerű válasz, több összetevős a kérdés, de az alábbiak mind hozzájárulnak ehhez: