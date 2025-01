Pénzeső a láthatáron az elektromosautó-vásárlásához - Túl szép, hogy igaz legyen

Az elektromos autók piacán az állami támogatások szerepe továbbra is kulcsfontosságú, amit a németországi ösztönzők kivezetése, majd az ottani eladások beszakadása is jól példáz. A tavalyi év többek között azt is megmutatta, hogy az uniós piacnak szüksége van támogatásokra a növekedéshez, a helyi gyártóknak pedig szüksége van elektromosautó-eladások felpörgésére a döcögőssé vált elektromos átállásban. Az elmúlt időszakban több alkalommal, és több oldalról felmerült egy egységes európai támogatási program lehetősége, ami új lendületet adhatna az ágazatnak, miközben megvédené az ipart a kínai gyártók előretörésétől. Cikkünkben feltárjuk az uniós tervek lehetséges irányait, illetve az azokat övező kihívásokat.