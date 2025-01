Másfél éves csúcsra ugrott a gázár, de van egy ennél is komolyabb vészjelzés a piacon!

Új, másfél éves csúcsra ugrott a földgáz ára a holland TTF gáztőzsdén. Eközben a 2025 nyári határidős jegyzések közel 6 eurós prémiumot mutatnak a 2025/26-os téli szállításokhoz képest – pedig a szezonális mintázatok alapján ennek éppen fordítva kellene lennie. Eközben az Európai Unió gáztárolói március végére a teljes kapacitás 36%-ára csökkenhetnek. Noha az EU kötelező betárolási szabályozása az ellátásbiztonságot hivatott biztosítani, a piac éppen ezért kényszervásárlásokra számít a tagállamok részéről, ami spekulatív mozgásokat eredményez a gázpiacon. A kereskedők a magas árakon történő beszerzést kockázatosnak láthatják, ami kezelési intézkedések hiányában akár ellátásbiztonsági problémákhoz is vezethet.

Az európai földgáz következő havi határidős ára ismét új csúcsot ért el a holland TTF gáztőzsdén. A cikk írásakor egy megawattórányi földgáz már 53 euróba kerül, ami utoljára 2023 októberében volt ilyen magasan. De mi van az emelkedés hátterében?

Az elmúlt időszakban sok olyan gázpiaci esemény történt, ami jelentős felfelé irányuló nyomás alá helyezte a gáz árát:

Az orosz földgáz hiánya: jelenleg Oroszország csak a Török Áramlaton keresztül szállít vezetéken gázt Európába az Ukrán gáztranzit leállását követően. Bár Szlovákia és Magyarország lobbizik az ukrán tranzit újranyitása mellett, de a megvalósulás bizonytalan annak ellenére, hogy Európai Bizottság ígéretet tett, hogy folytatja a tárgyalásokat az ukrán gáztranzitról, bevonva a két lobbizó országot is. Brüsszel azonban legutóbb cáfolta, hogy újraindítanák az orosz gázvásárlásokat a háború lezárásának részeként, és továbbra is a teljes függetlenedést szorgalmazza 2027-ig.

Verseny az LNG-ért: Az orosz szállítások visszaesésével Európa kénytelen versenyezni az ázsiai importőrökkel, mint Kína, Japán és Dél-Korea, az LNG-szállítmányokért. Az ázsiai régió a globális LNG-készletek több mint 60%-át igényli, így komoly versenyhelyzet alakult ki.

Amerikai politikai turbulencia: A Biden-kormány ideiglenesen szüneteltette az LNG-üzemek engedélyezését, ami 2026-ra tolta a további kapacitások elérhetőségét. A Trump-adminisztráció nem késlekedett és már kezdeményezte a szüneteltetés visszavonását - ami egy újabb lépés az amerikai energiadominancia felé.

Hidegebb időjárás, magasabb fogyasztás: bár az évtizedes átlaghoz képest a fogyasztás nem kiugróan magas, az elmúlt két év adataihoz képest a tárolói készletek sokkal gyorsabban csökkennek. A szokásosnál hidegebb időjárás mellett az is hozzájárul ehhez, hogy a téli hónapokba többször is előfordult az, hogy jelentős kisegítésre szorult az európai áramhálózat a megújulók nem elégséges termelése miatt. A korlátozott szél- és napenergia termelést muszáj volt kipótolni, amit jelenleg nagyrészt csak gázerőművekkel oldható meg, ami megdobta a fogyasztást.

Ezek a tényezők együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy John Kemp energiapiaci elemző előrejelzése szerint

március 31-ig 414 TWh-ra csökkenhet az Európai Unió tárolói gázkészlete, ami a teljes kapacitáshoz képest nagyjából 36%-os szintet jelent.

Ez azt jelenti, hogy a tárolók üzemeltetőinek a nyári időszakban körülbelül 619 TWh energiát – ami a teljes kapacitás 54%-ának felel meg – kell beszerezniük ahhoz, hogy teljesítsék az EU által előírt 90%-os töltöttségi célt. Bár ez megfelel az elmúlt évtized átlagának, de 44%-kal több, mint amit 2024 nyarán (430 TWh) és 20%-kal több, mint amit 2023 nyarán (516 TWh) kellett visszatölteni.

Ráadásul nem mindegy, hogy ezt a megnövekedett mennyiséget milyen áron lehet beszerezni. Ehhez megvizsgáltuk azt, hogy az előző két évben, tehát 2023-as és 2024-es időszakban hogyan alakultak a földgázpiaci árak a feltöltés időszakában (április-október, TTF következő havi árazás):

2023-ban a földgázt 23,38 EUR/MWh és 49,17 EUR/MWh, míg

2024-ben 25,8 EUR/MWh és 40,7 EUR/MWh közötti áron kereskedték.

A grafikonon látható ártartományok alapján az átlagos ár a 2023-as felöltési időszakban 34,5 EUR/MWh, míg 2024-ben 33.66 EUR/MWh volt. Tehát ez azt jelenti, hogy az idei betárolási szezonban

egy sokkal magasabb árszintről indulhat a készletek feltöltése, ha addig nem korrigálnak jelentősen az árak.

Az Európai Unió is tehet erről

Az EU-ban bevezetett kötelező tárolófeltöltés is egyre nagyobb problémát jelent. Az előírás alapján a tagállamoknak minden év november 1-ig legalább 90%-ra fel kell tölteniük a gáztárolóikat. A rendelet részértékeket is meghatároz: a tárolói készletek 2025. február 1-jéig nem eshetnek 50% alá (lehetőleg 55% alá), 2025. május 1-jéig pedig 30% alá (lehetőleg 45% alá).

A szabályozás azonban a tárolók üzemeltetőit - a tagállamokat - kényszervásárlóvá tette.

A piaci szereplők pontosan tudják, hogy az egyes országoknak milyen mennyiségben és mikor kell gázt vásárolniuk - ez pedig jelentős spekulatív piaci pozicionálást tesz lehetővé az eladók (kereskedők) számára.

Ezt támasztja alá az is, hogy az energiapiaci szakértő elemzése szerint rekord közeli long – tehát az árak emelkedésére fogadó - pozíciókat lehet látni a TTF határidős és opciós piacán. A nagyobb kereskedők - akik a mögöttes áru árának mozgásából nyerészkednek - közel 278 TWh-nak megfelelő nettó vételi pozíciót halmoztak fel. És mit okoz ez a fajta spekuláció a földgázpiacon?

A 2025 nyarára vonatkozó földgáz következő havi határidős ára szokatlan prémiumon kereskedhető a 2025/26 téli szállításokhoz képest:

ez az árkülönbség jelenleg közelíti a 6 eurót, míg a tél kezdetén csak néhány euro cent volt.

Az, hogy a nyári határidős gázárak magasabbak, mint a következő téliek, nem jellemző, ehelyett inkább az az általános tendencia, hogy a nyári időszakban, kisebb gázigény mellett olcsóbbak az árak, mint télen, a (fűtési igény miatt is) magasabb felhasználás mellett.

Most tehát ez pont a visszájára fordult, ami azt a kockázatot rejti magában, hogy a kereskedők visszatartják a nyári földgázbeszerzéseiket. Ez azért van, mert ha a mostani árakon szereznék be a földgázt - és tárolnák be a következő fűtési szezonra - akkor a jelenlegi állapotok szerint a téli kitárazáskor

nettó veszteséget szenvednének a beszerzéseiken

- márpedig ez nem célja egyetlen egy kereskedőnek sem.

Tehát nem véletlen, hogy Németországban már gondolkoznak a probléma kiküszöbölésén. Az EU-nak sürgősen megoldást kell találni arra, hogy hogyan tudja mérsékelni a gázpiaci árakat. Persze vannak olyan tényezők, mint például az ázsiai kereslet vagy az elérhető források alakulása, amire nincs kihatása. Ezért szükséges lesz megvizsgálnia azokat a lehetőségeket, ahol van mozgástere. Ez lehet már meglévő szabályozások felülvizsgálata, vagy újak bevezetése, de magában foglalhatja a kereslet-kínálati oldalon elérhető lehetőségek feltérképezését.

