A történelmi sebességgel változó politika húzhatja keresztbe az EKB számításait

Kamatot csökkenthet az Európai Központi Bank, de nem erre kíváncsiak most a befektetők. Az elmúlt hetekben a szemünk láttára változik meg a világ, és ezzel együtt kell változnia az EKB-nak is. Változó transzatlanti szövetségi rendszer, növekvő német hajlandóság a fiskális lazításra és a hamarosan gőzerővel induló kereskedelmi háború. A világ két legnagyobb hatalmának induló rivalizálása a gazdasági hadszíntéren dől el majd, és itt számíthat az, hogy az EKB hogy fog viselkedni.

Az Európai Központi Bank a várakozások szerint harmadik egymást követő alkalommal csökkentheti az alapkamatot csütörtök délután. Azonban itt meg is áll a konszenzus a piaci szereplők között. Az infláció teljesen másképpen viselkedik az euróövezet országaiban, miközben a szolgáltatószektor inflációja makacsabb a vártnál és globális szinten is egyre több jel mutat arra, hogy az inflációt nem sikerült legyőzne. Ha ez nem lenne elég, akkor Donald Trump elnök vámháborúja és a transzatlanti szövetség megremegése miatt fiskális kényszerhelyzetbe került az euróövezet, aminek az EKB mozgásterére is hatással van.

Ennek fényében a legnagyobb kérdés az, hogyan megy tovább az EKB az év hátralévő részében, és itt már nagyon megoszlanak a vélemények az elemzők és a piaci szereplők között is.

Az inflációban valami elromlott

Hiába magasak a kamatok az euróövezetben a maginfláció csökkenése már egy ideje megállt. Ennek oka, hogy a szolgáltatószektorban magasan ragadt az infláció és egyelőre nem látszik teljesülni az a várakozás, hogy az év eleji átárazásokkal érdemben csökkenhet az infláció ebben a szektorban.