Sikerül gátat szabni a csődhullámnak?

A kiskocsmák fennmaradása egyre nagyobb kihívás a kistelepüléseken, ezért a kormány 1 milliárd forintos támogatást biztosít az 1000 fő alatti települések kiskocsmáinak, de a szakértők szerint ez csak rövid távú segítséget jelent. A magas rezsi, bérleti díjak és csökkenő vendégszám miatt sok kisvárosi és falusi kocsma végleg bezárhat.

A kiskocsma mindig a falu lelke. Turisztikai, vendéglátói, vagy éppen kulturális találkozási pont - ezekkel a szavakkal vezette fel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy maximum 3 millió forintot minden kiskocsma elkölthet működési költségekre, például rezsire, vagy munkabérre. Ebből a pénzből energiahatékonysági beruházásra is lehet forrást igényelni. A 13 milliárd forintos turisztikai program részeként a kiskocsmák, bárok és borozók 1 milliárd forint támogatást kapnak, az 1000 fő alatti településeken.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy bár aminden támogatás jól jön, és üdvözlik a programot, de a kiskocsmák túlélése nemcsak a pénzen fog múlni.

Azt látjuk, hogy a kiskocsmákra egyre kevésbé van igény, és ez már nem csak az 1000 fő alatti településekre jellemző.

A fiatalok nem mennek be a kocsmákba, mert inkább megveszik az italt a dohányboltokban, majd az utcán elfogyasztják azt, miközben sokszor a telefonjaikkal babrálnak. Márpedig a kiskocsma nemcsak az italok elfogyasztásáról szól, hanem a napi ügyek megbeszéléséről is - osztotta meg aggályait velünk Kovács László.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke egyébként úgy látja, hogy a nagyobb, 10 ezer fő alatti településeken is nagy a baj. Van olyan kisváros, ahol korábban 6 kocsma volt, ma pedig már csak 1 működik, és annak a tulajdonosa is sokat gondolkodik azon, hogy meddig folytassa még a működést. Korábban, a koronavírus miatt is sokan zártak be, hiszen a kényszerű járványzár időszaka alatt a kocsma nem tudott házhozszállítani, mint ahogy azt az éttermek tették. Az újranyitás pedig sok vendéglátóegységnek már nem sikerült.

A Covid időszakában szűnt meg a működő kocsmák 20-25 százaléka. Sokan zártak 2023-ban és ‘24-ben is. Most napi 2-3 kiskocsma zár be. Pedig a vendéglátásnak ez a része is sok embernek ad megélhetést, ezért lenne jó minél többet megőrizni közülük - mondta Kovács László. Szerinte sok vendéglátós ezt a támogatást fel fogja venni, mert nagyjából 1 évet meg lehet vele oldani. Ezen felül pedig már csak a rezsit és az alkalmazotti munkabért kell kitermelni.

"Megélünk belőle (...), nyugdíjasként üzemeltetem, van két alkalmazottam, és néha a feleségemmel helyettesítjük őket. 7 nap nyitvatartás, szünnap nélkül" - mondja egy 13 ezer fős településen évtizedek óta kocsmát üzemeltető úr. "A nyerőgépek betiltása, a cigarettázás megszüntetése, a cigaretta árusítási lehetőségének a megtiltása, ezek mind-mind szétrombolták a kocsmahangulatot. Jószerivel már csak nyugdíjasok, melósok járnak ide. Naponta pártíz ember, törzsvendégek, haverok járnak ide. A kocsmakultúra a felgyorsult élettel, a megváltozott életcélokkal kihalófélben van" - fejtette ki.

A fiatalok inkább a nagyobb városokba mennek szórakozni, a kevésbé jó anyagi körülmények közötti helyiek pedig a kisboltokban vásárolják meg az italaikat.

Budapesthez képest ráadásul egy kisebb településen nemcsak a forgalom alacsonyabb, de a vendégek árérzékenysége miatt az elérhető árbevétel sem túl magas. Míg egy korsó sör átlagban Budapesten 1000 forint felett van a vendéglátóhelyeken, addig ezen a fővárostól 45 kilométerre lévő kistelepülésen 650 forint.

Szakértők szerint a kocsmai vállalkozók többsége akkor tudott talpon maradni az elmúlt években, ha a vendéglátóhely épülete az ő tulajdonában van, mert az emelkedő bérleti díjak, energiaárak és alkalmazotti fizetések hármas kombinációját nagyon nehéz, ha nem lehetetlen kigazdálkodni, még egy többezer fős településen is. Ez alól csak azok a helyek jelenthetnek kivételt, amelyek felkapottabb turisztikai hely, vagy túraútvonal közelében vannak, vagyis, nemcsak a helyiek fogyasztására számíthatnak.

Nemcsak az emberek fogyasztási szokásai változnak, hanem úgy tűnik, hogy továbbra is rendkívül óvatosak, ami a költekezést illeti. Ez szintén nem növeli a kiskocsmák túlélési esélyeit.

"Érezhetően kisebb a fizetőképes vásárlóerő és óvatosabbak is az emberek. Spórolnak, félnek az inflációtól. (...) Megpróbálnak túlélni, és ilyenkor a vendéglátáson spórolnak” - zárta gondolatait Kovács László.

