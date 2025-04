Vámháború: a kötvénypiac már recessziót árazhat

Mióta Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette a vámokat, a piacok egyértelműen a gazdasági kilátások gyors romlását kezdték el árazni. Ennek az egyik legfontosabb jele, hogy az amerikai 10 éves államkötvény hozama hosszú idő után újra 4% alá esett. A befektetők már kamatcsökkentést várnak a Fed-től, miközben a nagy bizonytalanság miatt egyáltalán nem biztos, hogy ez reális. Ma amerikai munkaerőpiaci adatok érkeznek, amelyek kritikus fontosságúak a recessziós félelemek erősödése miatt. Ma este ráadásul még az amerikai jegybank elnöke is beszédet fog tartani.

A Trump elnök által elindított kereskedelmi világháború megrengette az amerikai és a nemzetközi piacokat is. Ennek talán legfontosabb mementója, hogy az amerikai 10 éves államkötvény hozama újra 4% alá esett. A kötvénypiac viselkedése alapján a befektetők nem az inflációs hatások, hanem inkább a recessziós kockázatok miatt aggódnak.

Sokáig a befektetők nem voltak benne biztosak, hogy a vámok inflációs vagy növekedési következményei lesznek erősebbek. Amikor Trump először vetette ki a vámokat Mexikóra, Kanadára és Kínára februárban, akkor az inflációs várakozások emelkedésnek indultak. Azonban hetek óta inkább az inflációs várakozások csökkenését látjuk.

A bejövő adatok alapján azonban továbbra is nagy kettősség húzódik meg.

A reálgazdasági adatok ugyan nem erősek, de elfogadhatóak, miközben az előretekintő konjunktúraindikátorok, bizalmi indexek a gazdasági hangulat gyors romlására utalnak.

Trump elnök szerdán bemutatott vámtervezete pedig még a pesszimistább várakozásokhoz képest is vadabbra sikerült. Emiatt mostanra már egyértelműen a recessziós kockázatok dominálnak. Ezt jól mutatja, hogy az amerikai hozamgörbe meredeksége tovább emelkedik. Ez akkor történik meg, amikor a rövid kötvényhozamokhoz képest a hosszú kötvényhozamok jobban esnek. Ez az a szituáció, amikor már látható a gazdasági kilátások gyors romlása, a piac elkezdte árazni a kamatcsökkentést, de a jegybank még nem lépett. Most is egy ilyen helyzetet kezdtek el árazni a piaci szereplők.

„Egyelőre nem látjuk jelét annak, hogy kifulladna a kötvényvásárlói érdeklődés, és az amerikai részvénypiacok eladói nyomása sem enyhült” – fogalmaztak csütörtöki elemzésükben a JPMorgan Chase stratégái, köztük Jay Barry.

Nem meglepő, hogy felerősödtek a spekulációk a Fed kamatcsökkentéseivel kapcsolatban:

a piacok mostanra már teljes mértékben beárazták, hogy júniusig legalább 25 bázispontos kamatcsökkentés várható.

A Fed illetékesei ugyanakkor eddig azt jelezték, hogy a továbbra is erős munkaerőpiac és a makacs infláció lehetővé teszi számukra, hogy kitartsanak a jelenlegi kamatszint mellett – annak ellenére is, hogy Trump vámjai már érezhetően rombolják a fogyasztói és üzleti bizalmat. Azonban ha a munkaerőpiaci adatok vártnál gyengébbek lesznek, az megkérdőjelezné ezt a narratívát, súlyos dilemmát okozva a Fednek az infláció és az egyre gyengébb gazdasági növekedés között, ami végül a jegybankot arra késztetheti, hogy mégis lépjen és támogassa a gazdaságot.

Ebben pedig kulcsfontosságú lehetnek a ma érkező amerikai munkaerőpiaci adatok. A Bloomberg elemzői konszenzusa szerint márciusban 140 ezer új munkahely jöhetett létre, ami lassulást jelent a februári 151 ezerhez képest, miközben a munkanélküliségi ráta várhatóan stabilan 4,1%-on maradt. A bejövő adatok közül a piac elsősorban a foglalkoztatottság bővülését fogja figyelni. Amennyiben ez a vártnál érdemben rossz lenne, akkor az tovább erősítené a recessziós kockázatokat, de ezzel együtt emelkedne a kamatcsökkentés esélye is.

Ráadásul az izgalmak nem érnek itt végeg: körülbelül három órával az adatok megjelenése után Powell áll majd a figyelem középpontjában, aki egy nyilvános eseményen tart beszédet a gazdasági kilátásokról.

A Wall Street különösen arra figyel majd, hogyan reagál Powell a friss foglalkoztatási adatokra és a piacokon kialakult turbulenciára a vámbejelentések után.

„A Fed nehéz helyzetbe került” – fogalmazott Gang Hu, a Winshore Capital Partners vezetője. „Ha a pénteki foglalkoztatási adat gyenge lesz, a Fed kénytelen lesz közbelépni és segítséget nyújtani.”

