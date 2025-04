Már a magyar nyugdíjasok is Ausztriába járnak dolgozni

Őrzi vezető helyét Ausztria, ami az ingázó magyar munkavállalók külföldi célországait illeti, sőt, egyre több nő, nyugdíjhoz közeli, illetve a 65. évét betöltött honfitársunk kezd dolgozni ott. Nemcsak a bérek, hanem a kinti szociális juttatások és a hazaihoz képest sokkal jobb munkakörülmények is rendkívül vonzóak.

Az itthoni fizetések háromszorosát is megkereshetik Ausztriában azok a magyarok, akik kint keresnek boldogulást, így továbbra is nő a munkavállalási kedv. Ma már nem ritka, hogy 50 év feletti férfiak és a nyugdíjkorhatárt betöltött nők is elkezdenek kint dolgozni.

A legfrissebb hivatalosan elérhető adatok szerint Franciaország, Németország, Lengyelország, Olaszország, Románia és Belgium után Magyarország a 7. EU-tagállam, ahonnan a legtöbben - csaknem 100 ezren - ingáznak más országokba dolgozni. A célpontok között a magyarok körében, nyilván fizikai közelsége miatt is, az első helyen áll Ausztria.

Mindennek az alfája és omegája a bér, de a széleskörű szociális juttatások és a hazainál jobb, biztonságosabb munkakörülmények is igen vonzóak