Kilátásrontást kapott Magyarország az év első hitelminősítői döntésén

Maradt a BBB- kategóriában a magyar államadósság besorolása, viszont az eddigi stabilról negatívra változtatta a kilátást a Standard and Poor's nemzetközi hitelminősítő a péntek esti döntésében . Az indoklásban az szerepel, hogy megnövekedett a magyar gazdaságban a stagfláció kockázata, és a parlamenti választások előtti időszakban még további költségvetési lazítás várható, ami tovább emeli a már eleve magas magyar adósságrátát. A Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint az értékelés átmeneti.

Megjött az év első hitelminősítői döntése

Az S&P Global Ratings 2025. április 11-én stabilról negatívra módosította Magyarország adósbesorolására vonatkozó kilátását. Ezzel egyidejűleg megerősítette az országra vonatkozó "BBB-/A-3" hosszú és rövid lejáratú deviza- és helyi valutában fennálló szuverén hitelminősítését.

Az ingatag külső gazdasági feltételek, az uniós források beáramlását övező bizonytalanság és a visszatérő infláció megnehezítik a magyar politikai döntéshozatalt, ami

növeli a stagfláció kockázatát



- írják az S&P elemzői. A 2026-os parlamenti választások előtti időszakban a már most is magas GDP-arányos adósság ellenére is újabb költségvetési lazítás várható - vetítik előre.

Miért kapott hazánk kilátásrontást?

A negatív kilátás azt tükrözi, hogy a következő két évben Magyarország költségvetési és külső stabilitása növekvő kockázatoknak van kitéve, amelyek a következő tényezőkből erednek:

növekvő kereskedelmi protekcionizmus,

globális kereslet gyengülése,

tőkebeáramlás szűkülése és

választások előtti költségvetési lazítás közepette megemelkedett kamatkiadások.

Mit mond az NGM?

"A Standard and Poor’s nemzetközi hitelminősítő ismét megerősítette Magyarország államadósság-besorolását, és – hasonlóan a többi hitelminősítőhöz – továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartja nyilván hazánkat" - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium péntek késő este kiadott közleményében, melyre a hitelminősítő döntésére reagál. "A hitelminősítő, mely az elmúlt időszakban rendre borúsan értékeli az európai országok teljesítményét, ugyanakkor a korábbi stabilról negatívra módosította Magyarország államadósság-besorolásának kilátását.

A kormány álláspontja szerint ez az értékelés átmeneti, és az év második felében pozitív fordulat várható.

A magyar gazdaság biztos alapokon áll, amit a hitelminősítő értékelése is tükröz, ezért a következő időszakban a kilátás visszakerülhet a stabil kategóriába" - vetíti előre a szaktárca.

A minisztérium fontos nyugtató üzeneteket is megfogalmazott a közleményében a fiskális politikáért egyébként aggódó hitelminősítők és befektetők felé. "A Nemzetgazdasági Minisztérium leszögezi, hogy az ország finanszírozási helyzete változatlan módon stabil és biztonságos, a kormány pedig továbbra is elkötelezett az erős költségvetési kontroll fenntartása mellett, amely hozzájárul a költségvetési hiány és az államadósság csökkentéséhez. A fiskális szigorral összhangban a kormány olyan költségvetéssel tervez, amelynek elsődleges egyenlege – az államadósság után fizetett kamatok nélkül számított jövő évi költségvetési pozíció – egyensúlyi, azaz nullás. Mindez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedésre nézve a költségvetés semleges marad, következésképpen se nem ösztönző, sem pedig visszahúzó hatású" - írta az NGM, majd részletesen felsorolja az infláció ellen közelmúltban bevetett eszközöket.

"A kormány álláspontja szerint az uniós források Magyarországnak jogszerűen járnak, azért dolgozunk, hogy minél hamarabb rendelkezésre álljanak. Az Európai Bizottság legfrissebb adatai szerint hazánk már 1,97 milliárd eurót lehívott a 2021-2027-es programozási időszakban elérhető 21,7 milliárd euróból, és ez az összeg a közeljövőben tovább emelkedhet. További 12 milliárd euró már rendelkezésre áll, amely bevonásra vár a gazdaságba, ennek felhasználása a magyar vállalkozások közreműködésével hamarosan megkezdődhet. A magyar gazdaság erős alapokon nyugszik, és továbbra is vonzó célpont a nemzetközi befektetők számára" - zárul a közlemény.

Mikor változhat a besorolásunk?

A hitelminősítő a péntek késő este megjelent közleményében külön kitér a negatív és a pozitív forgatókönyvekre az adósbesorolás kilátását illetően.

Ronthatják az ország besorolását, amennyiben Magyarország költségvetési teljesítménye gyengébbnek bizonyul előrejelzéseiknél, vagy a külső nyomás fokozódik, például a kereskedelmi háború eszkalációjának tovagyűrűző hatásai, a jelentős uniós finanszírozási juttatások végleges törlése vagy a forint árfolyamát és az inflációt befolyásoló, félrekezelt monetáris politikai lépések révén.

Stabilra módosíthatják a kilátásokat, ha a költségvetési konszolidáció az általuk előrejelzettnél gyorsabban következik be, és az adósság GDP-hez viszonyított aránya egyértelműen csökkenő pályára kerül. Szintén fontolóra vennék a kilátás stabilra történő felülvizsgálatát, ha Magyarország az elkövetkező két évben kézzelfogható előrelépést érne el az uniós finanszírozási források - köztük a helyreállítási és rugalmassági eszköz (RRF) támogatásainak - nagyobb részéhez való hozzáférésben, ami kedvezően hatna az államháztartásra és a beruházásokra.

Ma megjelent előzetes cikkünkben már előrevetítettük, hogy hazánk kaphat egy kisebb figyelmeztetést az S&P-től:

Miért döntött így az S&P Ratings?

Magyarország "BBB-" hosszú távú osztályzatának kilátását negatívra módosítottuk, mivel az ország államháztartását a bizonytalan növekedési kilátások, a magas kamatkiadások, a uniós források visszafogott beáramlása és a kiélezett választások előtt álló kiadási nyomás miatt kockázatok fenyegetik - részletezi a hitelminősítő.

A költségvetés idei aktuális helyzetéről szóló elemzésünk ide kattintva olvasható, és azt is fontos látni, hogy a kormány ezúttal is a korai költségvetés mellett döntött, amikor a 2026-os büdzsét tervezi. Vagyis a vámháború által csak felerősített hatalmas bizonytalanság sem tántorította el a kormányt attól, hogy még a nyáron kőbe vésse a jövő évi fő számokat.

"A magas GDP-arányos adósság és a tartós inflációs nyomás korlátozott politikai rugalmasságot jelent a magyar állami döntéshozók számára. A globális kereskedelmi zavarok hátterében a magyar gazdaság nyitottsága miatt - a GDP 75%-át kitevő export, amelynek jelentős részét a járművek vagy autóalkatrészek teszik ki - a sebezhetőség növekszik. A hazai kereslet kilátásai is visszafogottak, tekintettel a magas kamatlábakra, valamint a gyenge üzleti és háztartási bizalomra. Az országról szóló legutóbbi, 2024. október 25-i kiadványunkhoz képest a 2025-ös magyarországi GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzésünket 3%-ról 1,5%-ra csökkentettük, ami jóval a kormány 3%-6%-os középtávú célja alatt van" - fejtették ki az elemzők.

Az S&P szakértői szerint az államháztartás 2024-es konszolidációja ellenére Magyarország GDP-arányos adóssága a régióban a legmagasabb, 73,5%. Ehhez társul egy olyan kamatkiadás, amely előrejelzésük szerint 2025-re a GDP több mint 4%-át teszi ki, ami az egyik legmagasabb az EU-ban. Friss prognózisuk szerint idén a GDP-arányos költségvetési hiány 4,5% lehet (a kormányzati cél 3,7%), míg jövőre 4%-ot mondanak (az új deficitcél jövőre 3,6%),

Hangsúlyozzák továbbá, hogy

a 2026-os választások előtti diszkrecionális kiadásemelések kockázatot jelentenek költségvetési előrejelzéseinkre nézve.

A hitelminősítő szerint további nyomást jelenthet az infláció és az árfolyam. Az újrainduló infláció a növekedés lanyhulása közepette szintén megnehezíti a Magyar Nemzeti Bank (MNB) gazdaságpolitikai céljainak teljesülését. "A februári 5,6%-os infláció után márciusban 4,7%-os volt a magyar infláció, ami részben a kormány inflációellenes intézkedéseinek köszönhető, de még mindig magasabb a 2024-es 3,7%-os átlagnál" - jegyzik meg a szakértők.

"Úgy véljük, hogy a kormány inflációfékező intézkedéseinek hatása csak átmeneti lesz, és most 2025-re átlagosan 4,5%-os inflációt várunk, szemben a 2024 októberi 3,6%-os előrejelzésünkkel" - fejtették ki. Úgy vélik, hogy az MNB-nek vékony jégen kell egyensúlyoznia 2025-ben és az alapforgatókönyvükben arra számítanak, hogy a bank konzervatív és hagyományos megközelítést tart fenn a döntéseiben, és 2025 folyamán szünetelteti a monetáris feltételek enyhítését, mivel az infláció továbbra is a célérték felett ragad.

Nem tartjuk valószínűnek, hogy Magyarország képes lesz az RRF-alapok lehívására az érintett alapok 2026. decemberi lejárta előtt - fogalmaznak az elemzők, akik szerint az uniós források felhasználása csalódást okozott 2024-ben.

Az év során Magyarország költségvetése mintegy 1300 milliárd forintnyi európai kohéziós forráshoz jutott, ami a tervezett összeg mintegy fele, és késedelmet okozott a kormány beruházási programjában - állapítják meg a közgazdászok, akik az EU-források felszabadítása terén kevés előrelépést látnak. Várakozásaik szerint sem Magyarország, sem az EU nem fog kompromisszumot kötni politikai álláspontjaikban, ami a hitelminősítő véleménye szerint valószínűtlenné teszi az áttörést a folyósításban, különösen a 2026-os választások előtt. A 2025-2028-as időszakra vonatkozó tőkemérleg-egyenleg előrejelzésüket a GDP 0,9%-ára csökkentették a korábbi 1,5%-os várakozásukhoz képest, ami tükrözi azt a megítélésüket, hogy az RRF-beáramlás elmarad.

Arra is emlékeztetnek, hogy Magyarország 2024-ben szerény, 0,5%-os reálgazdasági növekedést ért el, a gyenge beruházási kedv volt a növekedés fő hátráltató tényezője. A beruházások 11,1%-kal csökkentek 2024-ben, mivel az aktív költségvetési konszolidáció miatt visszafogottak voltak az állami beruházások, miközben az uniós források vártnál alacsonyabb beáramlása felemésztette az általános beruházási terveket.

Az S&P várakozása szerint a magyar gazdaság 2025-ben 1,5%-kal fog növekedni, amit a magánfogyasztás élénkülése támogat, bár a magyar kereskedelemtől függő gazdaságot továbbra is kockázatok fenyegetik. Előrejelzésük szerint a beruházások és a nettó export visszafogja a növekedés érdemi beindulását. Várakozásuk szerint a beruházások 2025-ben ismét csökkenni fognak, és szerintük az MNB szigorúbb monetáris politikája pedig késlelteti a további kamat normalizálást.

Mire érdemes figyelni mostantól?

Összességében a befektetők 3 nagy nemzetközi hitelminősítő döntéseit figyelik közelről. Ezúttal két minősítőnél, a mostani döntés nyomán az S&P-nél és a Moody's tavaly novemberi döntése után a Moody's-nál van a magyar adósbesorolás negatív kilátással ellátva. Az S&P döntéseit a következő 2 évben (általában ez alatt az idő alatt dől el egy adósbesorolással kapcsolatban, hogy a kilátás megváltozik stabilra és új besorolást kap az adott szuverén kibocsátó) azért is övezi nagyobb figyelem, mert ennél a minősítőnél a magyar adósbesorolás a bóvli határán táncol. Még egy kategóriát tartalmazó esetleges későbbi leminősítés esetén hazánk befektetésre nem ajánlott kategóriába csúszna.

