Digitális kohók: áldás vagy teher?

Az AI (mesterséges intelligencia) modellek telepítése és betanítása a nagy és energiaéhes adatközpontokban zajlik, amelyek áramfogyasztása a nehézipar, például az alumíniumkohók fogyasztásával vetekszik. Az adatközpontokba való globális befektetések értéke 2022 óta közel megkétszereződött, és 2024-ben elérte az 500 milliárd dollárt, ez pedig növekvő aggodalmakhoz vezetett az ehhez fűződő energiaigény megugrásával kapcsolatban. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) jelentése szerint azonban ezek az aggályok túlzottak.

A mesterséges intelligencia (MI) az elektromossághoz hasonlóan sokoldalú, általános célú technológia, amely napjainkban más területekhez hasonlóan az energia világában is az egyik legnagyobb sztori. A technológiában megvan a potenciál az energiaszektor átalakítására is, de jövőjük kölcsönösen függ egymástól. A megfizethető, megbízható és fenntartható villamosenergia-ellátás ugyanis kulcsfeltétele a nagy energiaigényű technológia fejlesztésének, illetve kapacitásbővülésének is.

Az adatközpontok egyelőre csak kis részét - 2024-ben 1,5%-át - teszik ki a globális villamosenergia-felhasználásnak, globális áramfogyasztásuk

azonban 2017 óta éves átlagban 12%-kal bővült, több mint négyszer olyan gyorsan, mint a világ teljes áramfogyasztása.

Az AI-fókuszú adatközpontok áramfogyasztása az energiaigényes nehézipar, például az alumíniumkohók fogyasztásával vetekszik, de előbbiek földrajzilag jóval koncentráltabban helyezkednek el, így helyi hatásaik máris jelentősek lehetnek. Az adatközpontokhoz tartozó globális áramfogyasztás 45%-a az Egyesült Államokban, 25%-a Kínában, 15%-a pedig Európában realizálódott 2024-ben, a tengerentúli kapacitás közel fele pedig öt regionális klaszterben található, ahol a helyi árampiaci igény jelentős részét ezek adják.

Az adatközpontok villamosenergia-fogyasztása 2030-ig a jelenleginek több mint kétszeresére, 945 terrawattórára (TWh) nőhet az IEA alapeseti forgatókönyve szerint, ami több, mint Japán mai teljes áramfogyasztása.

A növekedés fő mozgatórugója a mesterséges intelligencia, az egyéb digitális szolgáltatások iránti növekvő kereslet mellett.

A várható növekedés messze legnagyobb részét az Egyesült Államok adja, ahol 2030-ig a teljes áramfogyasztás-bővülés közel fele az adatközpontokhoz fűződhet. Az adatközpontok világszinten is a villamosenergia-kereslet bővülésének egyik fő hajtóerejét jelentik, a 2030-ig várható globális áramigény-növekedés körülbelül tizedét adva.

Az AI áramigényének várható alakulásával kapcsolatos kilátások ugyanakkor bizonytalanok, mivel ma még viszonylag rövid távon sem látható előre, hogy a technológia milyen gyorsan kerül bevezetésre, milyen hatékonyságjavulást lesz képes elérni, vagy hogy az energiaszektor szűk keresztmetszeteit milyen mértékben sikerül majd kezelni a következő években.

Nem meglepő tehát, hogy az IEA adatközpontok 2035-ben várható villamosenergia-felhasználására vonatkozó előrejelzései 700 TWh és 1700 TWh között szóródnak.

A fogyasztói és termelői igények erősödése miatt azonban az elektromos rendszer már ma is világszerte sok helyen csak nagy nehézségek árán képesek tartani a lépést, ezért az IEA becslése szerint a kapcsolódó kockázatok miatt a tervezett adatközpont projektek mintegy 20%-át elhalaszthatják a következő években.

E kockázatok mérsékelhetőek például az új adatközpontok bőséges villamosenergia-termelői és hálózati kapacitással rendelkező helyszínekre történő telepítésével, on-site erőművek és akkumulátorparkok fejlesztésével, illetve ezek és a szerverek rugalmasabb üzemeltetésével. Ám az AI-fókuszú adatközpontok tízszer nagyobb tőkeigényűek, mint az alumíniumkohók, ezért működésük visszafogása rendkívül költséges.

A fentiek miatt

a bőséges és megfizethető villamos energiával rendelkező országok lesznek a legjobb helyzetben ahhoz, hogy felszabadítsák az adatközpontok, a mesterséges intelligencia, illetve általánosságban az IT-ipar fejlesztésében rejlő potenciált.

Az AI maga is jelentős mértékben hozzájárulhat az energiaszektor hatékonyságának és üzemeltetésének tökéletesítéséhez. Az energiavállalatok már ma is alkalmazzák a technológiát az energia- és ásványianyag-ellátás, a villamosenergia-termelés és -átvitel, valamint az energiafogyasztás optimalizálására.

Távérzékelők és AI-alapú menedzsment alkalmazásával például érdemben növelhető villamosenergia-átviteli hálózat kapacitása: ezen eszközökkel 2030-ig akár 175 gigawatt (GW) átviteli kapacitás is feloldható új vezetékek építése nélkül, ami több, mint amekkora terhelésnövekedés az adatközpontok miatt a rendszerben várható.

Az AI-vel felszerelt műholdak és érzékelők pedig a hagyományos földi módszereknél 500-szor gyorsabban képesek észlelni a kritikus energiainfrastruktúrában bekövetkezett eseményeket.

Az AI egyik legjelentősebb hosszabb távú hatása az energiaszektorban az innováció felgyorsítása lehet. Az új energiatechnológiák innovációs átfutási ideje gyakran több évtizedet ölel fel, ennek lerövidítése pedig kulcsfontosságú lesz például a fenntarthatósági és versenyképességi célok eléréséhez. A mesterséges intelligencia lehetővé teheti a tudósok számára, hogy drámai módon felgyorsítsák például a következő generációs napelemekben használható ígéretes anyagok, az akkumulátor-kémiák és a szénmegkötő molekulák felkutatásának és tesztelésének folyamatát.

A jelentés szerint eltúlzottnak tűnnek azok az aggodalmak, melyek szerint a mesterséges intelligencia térnyerése jelentős energiaigénye miatt felgyorsíthatja a klímaváltozást, ahogyan azok a várakozások is, amelyek szerint az AI egyedül fogja megoldani a problémát.

Az adatközpontok villamosenergia-felhasználásából származó karbonemisszió a mai 180 millió tonnáról 2035-re 300-500 millió tonnára nőhet, vagyis az energiaszektor teljes kibocsátásának 1,5%-a alatt marad ebben az időszakban, de az adatközpontok ezzel is a leggyorsabban növekvő kibocsátási források közé fognak tartozni az IEA előrejelzése szerint. Az AI-vezérelt megoldások széles körű alkalmazásával elérhető kibocsátáscsökkentés viszont az energiával kapcsolatos emisszió körülbelül 5%-ának felelhet meg.

Az AI-alkalmazások kibocsátáscsökkentési potenciálja tehát nagyobb, mint az adatközpontok kibocsátása,

de jóval kisebb a klímaváltozás kezeléséhez szükségesnél, vagyis a technológia hozzájárulhat a kibocsátás csökkentéséhez, de nem csodafegyver, és nem helyettesíti a proaktív szakpolitikai cselekvést. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos készségek azonban egyelőre még sokkal kevésbé vannak jelen az energiaszektorban, mint más ágazatokban, ezért szakpolitikai és szabályozási változtatások szükségesek ahhoz, hogy az szektor kiaknázhassa a mesterséges intelligencia előnyeit - áll az IEA jelentésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images