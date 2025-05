A német atomenergia-kérdés Csernobil és Fukusima árnyékában

Németország 2023. április 15-én leállította utolsó három atomerőművét, lezárva ezzel az ország több mint hat évtizedes nukleáris energiatermelésének történetét. Az „Atomausstieg” – azaz az atomenergia kivezetése – hosszú viták után vált valósággá, de a döntés időzítése sokakban kérdéseket vetett fel az energiaválság közepette. Bár a politikai és társadalmi klíma egyre kedvezőbb a visszavezetéshez, a megvalósítás előtt komoly jogi, technikai és gazdasági akadályok állnak.

Kezdjük a legelején

Az 1986. április 26-án az ukrajnai Pripjaty városának közelében bekövetkezett csernobili atomkatasztrófa következtében szinte egész Európa területén megjelent a radioaktív sugárzás. Ez a német közvéleményre is jelentős hatást gyakorolt, és felerősítette az atomenergia-ellenes véleményeket. Hozzá kell tenni, hogy

az atomellenes szemlélet már korábban is jelen volt a német társadalmi gondolkodásban.

Ennek ellenére, Csernobilt követően sem történt kézzelfogható változás a politikában: nem kapcsolták le az erőműveket és nem született döntés azok későbbi leállításáról sem. Csak a Szociáldemokraták (SPD) és a Zöldek kormányának 1998-as hatalomra kerülése után vált a politikai szólamok részévé az atomenergia elhagyása.

A német atomerőművi kapacitás az 1980-as évek végén érte el csúcsát közel 23 gigawatt (GW) beépített teljesítőképességgel, majd 2010-ig megközelítőleg ezen a szinten stagnált, mielőtt a 2011-es fukusimai nukleáris katasztrófa után Angela Merkel kormánya – pártokon átívelő támogatással – úgy döntött, hogy 2022 végéig bezárják az összes atomerőművet. Ennek megfelelően 2011-ben azonnal leállítottak 8 régebbi reaktort, és meghirdettek egy ütemtervet a maradék erőművek fokozatos bezárására.

Az utolsók között leállított Isar II-es atomerőmű - Forrás: Getty images

Az európai energiaválság (az orosz–ukrán háború nyomán) miatt azonban a német kormány átmeneti haladékot adott ezekre. Így történt meg, hogy a Emsland, Isar II és Neckarwestheim II elnevezésű atomerőművi-blokkokat csak 2023 áprilisában kapcsolták le végleg - ezzel lezárva egy korszakot.

De rögtön megindult a vita arról, hogy vajon hiba volt-e az idő előtti bezárás.

A nagyobb pártok álláspontjai

A kérdés erősen megosztja a német politikai palettát. Az SPD szerint

a német atomenergia leállítása megtörtént, és ez így van jól

- tehát számukra az atomenergia visszavezetése jelenleg nem opció. Talán nem meglepő az sem, hogy az ellenzők közé tartozik a Zöldek pártja is, akik továbbra is magas kockázatú technológiának tartják az atomenergiát, amelyre szerintük sem az éghajlatvédelmi célok, sem az ellátásbiztonság szempontjából nincs szükség.

Ezzel szemben a Kereszténydemokrata és Szocialista párt (CDU/CSU) óvatosan bár, de nagyobb nyitottságot mutat az újraindítás kapcsán.

A konzervatívok 2025-ös politikai programja például opcióként említi a nukleáris energiát:

kutatásokat szorgalmaznak az új generációs reaktorok terén, és felülvizsgálnák a frissen leállított erőművek újraindításának lehetőségét, amennyiben ez „elfogadható műszaki és pénzügyi ráfordítással” megoldható. Ugyanakkor nem teljes az egyetértés a párton belül: míg néhány tartományi vezető lényegében "követeli" a reaktorok újraindítását, addig maga Friedrich Merz, a leendő német kancellára tavaly még lezártnak nevezte a német nukleáris korszakot.

Nem maradhat ki a radikális jobboldali AfD álláspontja sem: ők új atomkutató központok és erőművek létesítését szorgalmazzák, tehát nyíltan kiállnak az atomerőművek újraindítása mellett. Ráadásul azt is hozzá kell tenni, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint akár már a legerősebb pártként kell emlegetni őket:

A parlamenti (és társadalmi) matek azonban bonyolult

A 2025-ös német parlamenti választások eredményeként a CDU/CSU szövetség szerezte meg a legtöbb mandátumot a Bundestagban (208 fővel). Másodikként az AfD végzett 152 mandátummal, míg a harmadik helyre az SPD került 120 képviselővel, őket pedig a Zöldek követik 85 fős frakcióval. Az áprilisi koalíciós tárgyalások eredményeként egy CDU/CSU–SPD összetételű kormány megalakulása körvonalazódik:

Így a 630 tagú Bundestagban a CDU/CSU-nak és az SPD-nek együttesen 328 mandátuma van, ami viszont csak szűk többséget jelent a kormány számára. Ezt azért is fontos kiemelni, hiszen az atomenergia kérdése egy olyan téma, amelyről minden pártnak (és szavazótárborainak) megvan a markáns véleménye. A kormány minimális többsége miatt pedig egy ilyen megosztó témában a többi párt álláspontja is döntő befolyással bírhat. Tehát a lényeg, hogy

az atomenergia rendkívül megosztó téma a német társadalomban, ezért bármilyen lépéshez elengedhetetlen a lakosság széleskörű támogatása is.

Ahogy azt az elején is megjegyeztem, hagyományosan a német társadalom többsége ellenezte az atomot (különösen Csernobil és Fukusima után), ám a 2022-23-as energiaválság (magas rezsiszámlák) sokak véleményét megváltoztatta. Egy 2023 tavaszán készült felmérés szerint a németek mindössze 26%-a támogatta teljes mértékben az atomerőművek leállítását az adott helyzetben, míg 32% korlátozott idejű hosszabbítást, további 33% pedig határozatlan idejű tovább üzemelést szeretett volna - még a Zöldek szavazótáborában is csak 56% volt a teljes bezárás pártján.

2024-ben tovább erősödött a nosztalgia az atom iránt. Az év végérre a konzervatívok kampánytémává tették a kérdést, és 2025 elején egy reprezentatív felmérés már azt mutatta, hogy a németek 55%-a támogatná az atomenergia visszahozatalát valamilyen formában. Ezen belül 32% nemcsak a leállított erőműveket indítaná újra, de új reaktorokat is építene, 23% pedig legalább a 2023-ban lekapcsolt blokkokat visszakötné a hálózatra. A megosztottság azonban itt is megvan, hiszen a lakosság 36-45%-a továbbra is ellenzi a nukleáris reneszánszt.

Hol is kezdjük?

Még ha lenne is politikai és társadalmi akarat az atomenergia visszavezetésére, számos jogi és műszaki akadály tornyosul a megvalósítás útjában. Először is még mindig érvényben van a 2011-es atomstop törvény, amely a CDU/CSU és az FDP akkori döntésén alapul – utóbbi párt jelenleg már az 5%-os parlamenti küszöböt sem éri el. Bár a jogszabályt elvileg elegendő lenne egyszerű parlamenti többséggel módosítani, a jogalkotási folyamatban a tartományi kormányoknak (Bundesrat) is szerepük van, ami érdemben befolyásolhatja a döntéshozatalt.

Több német tartomány – különösen ahol Zöld kormányzat van – jelezte, hogy

szükség esetén adminisztratív eszközökkel is hátráltatnák új reaktorok építését vagy a régiek újraindítását.

Ilyen eszköz lehet a helyi építési engedélyek megtagadása, környezetvédelmi eljárások elhúzódása stb. Szóval ha országos szinten meg is születne a döntés a visszafordulásra, a gyakorlatban éveket vehet igénybe csak a projekt előkészítése is.

Technikai szempontból is jelentős kihívásokkal kell számolni. Már a 2023-ban leállított reaktorok közül is mindhárom megkezdte a leszerelési műveleteket: például az Emsland erőműben jelenleg is dolgoznak a berendezések bontásán és a fűtőelemek elszállításán, máshol pedig a hűtőtornyok robbantására készülnek.

Bámészkodók várják, hogy felrobbantsák a leállított grafenrheinfeldi atomerőmű hűtőtornyait - Forrás: Getty images.

Emellett hiányoznak az érvényes engedélyek, újra kellene képezni a szakember-gárdát (hiszen munka hiányában vagy átképezték magukat, vagy külföldre mentek), és átfogó biztonsági felülvizsgálatra lenne szükség. A német RWE energetikai óriás vezérigazgatója szerint legalább 3-4 évbe telne a reaktorok reaktiválása, még ideális esetben is.

Mindehhez ráadásul milliárdos nagyságrendű beruházások kellenének – a szakmai lobbiszervezetek becslése szerint reaktoronként 1–3 milliárd euró –, miközben nincs garancia rá, hogy egy következő kormány nem gondolja meg magát ismét. Az RWE vezetője ezért

hosszú távú garanciákat (pl. 15-20 éves áramvásárlási szerződést - PPA) tartana szükségesnek,

hogy a projektek üzleti befektetésként megtérülhessenek.

A nagyobb német energiavállalatok (RWE, EON, EnBW) egybehangzóan úgy látják, hogy jelen körülmények között „nincs gazdaságilag ésszerű mód” a leállított atomerőművek visszahozatalára. Inkább a megújulók és energiatárolás fejlesztésére fókuszálnak, hiszen a nukleáris hulladék végleges tárolásának problémája sincs még megoldva – ami további terhet jelentene egy esetleges újraindításnál.

Jöhet helyette a fúziós energia?

A hagyományos maghasadásos technológiával szemben a fúziós reaktorok explicite szerepelnek a koalíciós megállapodásban. A jövő energiaforrásának tartott fúziós technológiával világszerte ígéretes kísérletek folynak, és bár a villamosenergia-termelés költségei eleinte legalábbis várhatóan nem lesznek alacsonyabbak a maghasadásos eljáráshoz vagy a napenergiához képest, iparági vélemények szerint alkalmazása elengedhetetlen lesz Európa autonómiájának biztosításához.

A német koalíciós szerződés leszögezi: a cél az, hogy a világ első működő fúziós reaktorát Németországban fejlesszék ki,

vagyis az új berlini kormány lényegében egy korszerűbb megoldással térne vissza az atomenergiához. Ezzel párhuzamosan a német kormány 2028-ig összességében több mint 1 milliárd eurót fordítana a technológiával kapcsolatos fejlesztésekre.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is meglátogatta a német Max Planck Plazmafizikai Intézet (IPP) München melletti fúziós reaktorok fejlesztésével foglalkozó létesítményét - Forrás: Getty images

A fúziós technológiának azonban a piacérettség eléréséig még jó pár év fejlesztésre van szüksége. Nukleáris kapacitás híján ugyanakkor az ország ellátásbiztonsági megfontolásokból egyelőre a széntüzelésű erőművekről sem mondhat le. A szén energiamixből történő kivezetésének hivatalos német céldátuma 2038, amit a CDU és a szabaddemokraták (FDP) is támogatnak, míg a zöldek és a Baloldali Párt 2030-ra hozná előre a határidőt, a szélsőjobboldali AfD pedig újabb szénerőműveket is építene, mielőtt újabb atomerőműveket lehetne telepíteni.

A szénerőművek klímavédelmi szempontból kívánatos hálózatról történő lekapcsolásának vagy tartalékba helyezésének ütemezése

elsősorban attól függ, hogy milyen gyorsan épülhetnek új földgáztüzelésű erőművek

– áll a koalíciós szerződésben. Az új német kormány 2030-ig 20 GW beépített teljesítőképességű új gáztüzelésű erőművi kapacitás megépítését tűzi ki célul.

Az uniós patthelyzeten is enyhíthetnek

Bár a leállított atomerőművek újraindításának ügye lekerült a napirendről, elemzői vélemények szerint Friedrich Merz atomerőművekkel kapcsolatos támogatóbb álláspontja akár uniós szinten is a nukleáris energia felé billentheti a mérleget. Az európai kormányok ugyanis - elsősorban környezetvédelmi megfontolások mentén - jelenleg megosztottak abban a kérdésben, hogy az atomenergiának milyen szerepet kellene játszania az energia- és klímapolitikai célok elérésében.

Megfigyelők és iparági bennfentesek szerint ha Merz érkezése nem is okoz majd alapvető változást ebben, ahhoz azonban elegendő lehet, hogy kicsi de jelentős elmozdulást idézzen elő, és enyhítsen az atomenergia megítélésével kapcsolatos európai uniós politikai patthelyzeten.

Végezetül, bár Németországban nő az atomenergia iránti nosztalgia, a reaktorok visszakapcsolása nem csupán politikai döntés kérdése – a társadalmi konszenzus, a műszaki feltételek és a gazdasági racionalitás egyaránt kulcsfontosságú tényezők. A következő évek azonban eldönthetik, hogy az atomenergia valóban újra szerepet kap-e Németország energiamixében, vagy végleg a múlt részévé válik.

