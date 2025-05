Pannonhalmi főapát: XIV Leó pápa folytathatja elődje munkáját

A pápaválasztás meglepően gyors lefolyása a bíborosok nagyfokú egyetértését jelzi, és az új egyházfői várhatóan Ferenc pápa szellemében folytatja majd szolgálatát - mondta el Hortobágyi T. Cirill, a Pannonhalmi Főapátság vezetője a Portfolio Checklist hétfői adásában. A főapát szerint XIV. Leó pápa észak- és dél-amerikai tapasztalatai fontos szerepet játszhatnak abban, ahogy az egyházat a jövőben irányítja majd.

Május 8-án a katolikus egyház történetében először amerikai főpapot választottak pápává. Robert Francis Prevost bíboros, aki XIV. Leó néven lépett Szent Péter örökébe, a történelem 267. pápája. A magyar hívők körében is nagy érdeklődés övezi az új egyházfő személyét és várható irányvonalát, ezért Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot kérdeztük a pápaválasztás jelentőségéről és az új pápa várható szolgálatáról.

A műsor már meghallgatható

A főapát felhívta a figyelmet, hogy minden pápaválasztás meglepetés, hiszen a külső találgatások ellenére a döntés az egyház belső folyamataiból származik.

A pannonhalmi főapát úgy gondolja, hogy Ferenc pápa szellemiségében folytatódik majd a pápai szolgálat, és egyértelmű folytonosság várható. Ezt a meglátását két fontos tényre alapozza: egyrészt arra, hogy a két egyházi vezető már Latin-Amerikában ismerték egymást és baráti kapcsolatot ápoltak, még mielőtt Ferenc pápa Rómába került volna, másrészt pedig arra, hogy Ferenc pápa bizalma jeleként Prevost bíborost a püspöki kongregáció, vagyis a Püspöki Dikasztérium élére nevezte ki.

Női szerepvállalás

A nők egyházi szerepvállalásával kapcsolatban felidézte, hogy Ferenc pápa már tett lépéseket ezen a téren, de nem várható gyors előrelépés. A cölibátus kapcsán pedig azt emelte ki, hogy az a szerzetesi hagyomány szerves része marad, de elképzelhető, hogy

az egyház a jövőben nagyobb mérlegelési jogkört ad a helyi püspöki karoknak a kulturális sajátosságok figyelembevételére, például a nős férfiak pappá szentelésének lehetőségében.

Amerikai pápa

A főapát kitért arra is, hogy milyen üzenete lehet annak, hogy éppen Trump elnökségének idején választottak amerikai pápát. Véleménye szerint ez azt üzeni, hogy az Egyesült Államoknak pozitív szerepet kell játszania a világban amihez a pápa is hozzájárulhat. Kiemelte, hogy az új pápa személyiségének egyik csodálatos vonása, hogy nem lehet egyszerűen amerikainak vagy peruinak nevezni, hiszen a Vatikánban is hosszabb időt töltött.

