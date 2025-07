Egyetlen híren múlik a forint és a befektetéseid sorsa

Donald Trump vámháborúja ismét bizonytalanságban tartja a piacokat. Bár a héten özönlenek majd a kulcsfontosságú makroadatok – a kínai GDP-től az amerikai infláción át a magyar fizetési mérlegig –, a befektetők elsődlegesen a Fehér Ház következő lépéseit figyelik: egyetlen hír elég lehet a piacok 180 fokos irányváltásához. Kiemelten fontosak lesznek a kereskedelemmel, ipari termeléssel és raktárkészletekkel kapcsolatos statisztikák, mivel ezek jelezhetik először a vámháborús feszültségek reálgazdasági hatását. A piac számára most minden adat egy újabb lencse, amelyen keresztül a kereskedelmi konfliktus kockázatainak fénytörését nézi.

Donald Trump amerikai elnök a héten újabb, a globális piacokat meglepő kereskedelempolitikai lépéseket jelentett be. Szombat délután közölte, hogy 30%-os vámot vet ki az Európai Unióra a már életbe léptetett ágazati vámokon kívül. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke válaszul jelezte, bár továbbra is a tárgyalásos megoldást favorizálja az EU, ha nem jutnak eredményre, kemény válaszlépésekkel felelnek a washingtoni keménykedésre. Ezek kedden már életbe is léptek volna, de von der Leyen vasárnap jelezte, hogy az augusztus 1-ig tartó tárgyalási határidőig felfüggesztik az alkalmazásukat.

Emellett bejelentette, hogy az összes többi kereskedelmi partnerre is kiterjesztené az általános vámokat, 15–20%-os szintre emelve az eddig megszokott 10%-ról.

Péntek délután már Kanadát vette célba újabb 35 százalékos plusz kereskedelmi terhekkel, a piacok először rezzenéstelenül fogadták a hírt – az S&P 500 például csütörtökön még új történelmi csúcsra emelkedett –, péntekre a bizonytalanság lett az úr.