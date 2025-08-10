Az ország, ahol csettintésre 30 százalékkal nagyobb lett a GDP, de nagyon kileng az inga

Nigéria gazdasága sokáig Afrika jövőjének szimbóluma volt. A kontinens legnépesebb országaként, óriási olajtartalékokkal és feltörekvő szolgáltatási szektorral bír. Mindez ideális alap volt ahhoz, hogy 21. századi sikertörténet legyen belőle, amit idejekorán rengetegen meg is énekeltek a 2000-es évektől kezdve. 2014-ben, amikor először újraszámolták az ország GDP-jét, Nigéria egyik napról a másikra Afrika legnagyobb gazdaságává vált.
2025 augusztusában azonban egészen más a kép:
az ország már csak a negyedik helyen áll a kontinens GDP-rangsorában, miközben az infláció, a devizahiány és az adósságszint éveken át nehezítette a kilábalást.
Most azonban újra visszatért a remény – részben a GDP újabb átbázisolása miatt, részben valódi gazdaságpolitikai fordulatok révén. De hogyan jutott ide Nigéria, és miért lehet most ismét optimista?
Amikor a számok mögé nézünk
Ahhoz, hogy megértsük, miért lett „hirtelen” 30 százalékkal nagyobb Nigéria gazdasága, először tisztázni kell, mit jelent a GDP bázisának megváltoztatása (GDP-rebasing). Minden ország a bruttó hazai termék számításához egy úgynevezett bázisévet használ, amelyhez viszonyítva méri az aktuális gazdasági kibocsátást. Ez a bázisév határozza meg, milyen iparágakat, árszinteket és termelési szerkezetet vesznek figyelembe.
Fejlődő gazdaságokban – ahol a gazdaság szerkezete gyorsan változik – az elavult bázisév torz képet adhat. Ha például a statisztikai modell nem méri a digitális szolgáltatásokat vagy az informális gazdaságot, az ország teljesítménye a valóságosnál jóval kisebbnek látszik. Ezért szokták 5–10 évente újraszámolni a GDP-t az afrikai, óceániai és ázsiai gazdaságok esetében.
Nigéria most 2010-ről 2019-re állította át a bázisévet, és ennek eredményeként a hivatalos GDP 187 milliárd dollárról 244 milliárdra ugrott. Ez önmagában nem jelent valódi gazdasági növekedést
csupán arról van szó, hogy a statisztikusok mostantól pontosabban mérnek.
A legnagyobb változás az informális gazdaság és a digitális szektor beszámítása volt. Nigériában a lakosság több mint 90 százaléka dolgozik az informális szektorban – ide tartoznak a piaci árusok, kis kézműves-műhelyek, utcai szolgáltatók, sofőrök, háztartási alkalmazottak, akik gyakran készpénzben dolgoznak, adómentesen. Ez korábban gyakorlatilag láthatatlan volt a GDP-statisztikákban.
Most viszont a nigériai Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) új módszertannal próbálta modellezni ezeknek a tevékenységeknek a gazdasági értékét. Emellett beleszámították a fintech-cégeket, a streaming-szolgáltatókat, a nyugdíjpénztárak és biztosítók tevékenységét, valamint az e-kereskedelmet. Ez az „új” gazdaság a GDP jelentős részévé vált.
A strukturális eltolódás is látványos: miközben az olaj- és gázszektor ma már csak alig 5%-át adja a GDP-nek, az agrárium – a maga hagyományos, de hatalmas volumenű termelésével – a legnagyobb szektorrá lépett elő. Ez jól mutatja, hogy Nigéria gazdasága valójában sokkal diverzifikáltabb, mint korábban hittük – de még mindig sebezhető.
Mitől leng ki az inga?
Nigéria évtizedekig olajalapú gazdaságként működött, ami még az ezredforduló előtt inkább tűnt átoknak: a kitermelésből származó bevételeket a külföldi – főként nyugati cégek – kivitték az országból, és nem látszott, hogy ebből a visszaosztás révén az ország növekedni tudna. A 2000-es években viszont mégis megindult az ország fejlődése.
Az állami bevételek kétharmada, az export 90 százaléka az olajhoz kötődött. Ez egy sérülékeny modell: ha az olaj ára csökken, a devizabevételek is bezuhannak.
A papírforma szerint ez meg is történt 2015–2016-ban, majd újra 2020-ban.
A korábbi kormányok erre nem szerkezeti reformokkal reagáltak, hanem mesterséges árfolyam-politikával. A naira hivatalos árfolyama stabil maradt, miközben a feketepiacon jóval gyengébb volt – ez torzította az importot, kivitte az országot a tőkepiaci bizalom köréből, és jelentős korrupciós lehetőségeket teremtett az árfolyamrések kihasználására.
Így bár a 2000 és 2014 közötti időszak Nigéria gazdaságának aranykorának számított: az éves GDP-növekedés rendre 5–11 százalék között mozgott, 2010-ben például 11,3 százalékot is meghaladó növekedést produkált az ország. Ennek hátterében az olaj világpiaci árának magas szintje, a távközlési és pénzügyi szektor dinamikus bővülése, valamint a belső fogyasztás felfutása állt. Ez volt az évtized legmagasabb, fenntarthatónak tűnő növekedési szakasza, amelyet azonban már aláásott a túlzott olajfüggőség.
2016-ban azonban komoly törés következett be: az olajárak összeomlása nyomán a GDP éves alapon 1,6 százalékkal zsugorodott – ez volt az ország első hivatalos recessziója több mint két évtized után. A visszaesést csak átmeneti kilábalás követte, majd 2020-ban, a világjárvány hatására újabb, ennél is súlyosabb recesszió jött: a GDP 1,9 százalékkal csökkent éves alapon.
Az olajfüggőség így mindig is Nigéria Achilles-ina volt. Amikor 2015–2016-ban az olajárak összeomlottak, az állam bevételeinek 60–70 százaléka származott az olajeladásból, így az exportbevételek drasztikus csökkenése devizahiányhoz és költségvetési válsághoz vezetett.
A Buhari-elnökség alatt az állam ahelyett, hogy strukturális reformokat hajtott volna végre, inkább intervencionista és populista gazdaságpolitikába kezdett. A naira árfolyamát mesterségesen stabilan tartották, miközben a hivatalos és feketepiaci árfolyam között óriási szakadék keletkezett. Ez ellehetetlenítette a reális piaci működést és elriasztotta a befektetőket.
A koronavírus-járvány tovább rontott a helyzeten: 2020-ban ismét recesszió következett, majd 2022–2023 között a kettős inflációs nyomás (importált infláció + monetáris lazaság) 20 százalék fölötti éves pénzromláshoz vezetett.
A devizatartalékok megcsappantak, az infláció elszabadult, az államadósság nőtt – így 2023-ra Nigéria már csak a negyedik legnagyobb afrikai gazdaság lett.
Tinubu elnök és a monetáris sokkterápia
2023-ban Bola Tinubu új elnökként átvette az irányítást, és – meglepő módon – valódi piaci reformokat vezetett be. Ennek legfontosabb eleme az árfolyam liberalizálása volt: a naira értékét a piacra bízta, ami rövid idő alatt 70%-os leértékeléshez vezetett a dollárral szemben.
Ez első ránézésre katasztrófának tűnt: az importárak elszálltak, az infláció 28,9%-ra ugrott, a közszolgák sztrájkba léptek. Ám közgazdaságilag a lépés régóta esedékes volt. A mesterségesen alacsonyan tartott árfolyamok torzították a piacot, elriasztották a befektetőket és akadályozták az exportot.
A leértékelés után megindult a piac megtisztulása: a reálgazdaság kezdett alkalmazkodni, az export versenyképesebb lett, a befektetők érdeklődése újraélénkült.
A központi bank sem maradt tétlen: az alapkamatot 22,75%-ra emelték, hogy megfékezzék az inflációt, és stabilizálják az árfolyamot.
Illúzió vagy új esély? A jobb számok veszélye
A nagyobb GDP-érték látványosan csökkenti az adósságrátát: az eddigi 52 százalékos GDP-arányos államadósság hirtelen 40 százalékra „esett”. Ez látszólag jó hír – hiszen az IMF 55 százalékos plafont javasol –, ám a felszín alatt rejtőznek a problémák.
Ahogy Michael Famoroti, a Stears kutatóintézet közgazdásza fogalmazott egy korábbi elemzésében:
A nagyobb szám önmagában nem old meg semmit, de könnyen elaltathatja az óvatosságot. Attól, hogy jobban néz ki a mutató, még nem lett kevesebb az adósság.
Ez különösen fontos Nigériában, ahol az állami bevételek nagyon alacsonyak: az adóbeszedés csupán a GDP 7,5%-át éri el (összehasonlításképp: Dél-Afrikában ez 24%, az EU-ban pedig 40% körüli). Vagyis Nigéria esetében az eladósodás előtt megnyiló további tér inkább veszélyes áfium, mivel a költségvetés a bevételi oldalon pokoli gyenge, ami a későbbi adósságszolgálatnál jelent veszélyt.
A csettintésre megugró GDP
Az új GDP-adatok, a piaci reformok és a monetáris szigorítások után a legfrissebb negyedéves adatok már javulást mutatnak: 2025 második negyedévében a gazdaság 3,4%-kal nőtt, az infláció 18,2%-ra mérséklődött, a valuta árfolyama stabilabb lett.
A Világbank és az IMF egyaránt 3,7–3,8%-os éves növekedést vár. Ez ugyan nem kiugró, de Nigéria esetében – a hosszú recesszió után – pozitív fordulat.
Különösen figyelemre méltó az agrárium teljesítménye: a belső fogyasztás élénkülése, a vidéki munkaerő aktivizálódása és az új logisztikai infrastruktúrák hatására ez a szektor húzza a gazdaságot. Emellett a digitális szektor – fintech, e-commerce, logisztika – is a húzóágazatok közé tartozik, főként Lagosban és Abujában.
Mi lesz a kulcs a tartós kilábaláshoz?
A statisztikai újraszámítás hasznos eszköz, de önmagában nem oldja meg a fennálló gazdasági nehézségeket. Nigéria jövője azon múlik, hogy a következő években képes-e:
- növelni az adóalapot a most már mérhető informális gazdaság fokozatos bevonásával a formális szférába,
- csökkenteni az olajfüggőséget a bevételi oldalon, és ösztönözni a nem-olajalapú exportot,
- infrastrukturális beruházásokkal javítani a termelékenységet, különösen vidéken,
- visszaszerezni a befektetői bizalmat, hosszú távon kiszámítható szabályozással és korrupcióellenes intézkedésekkel,
- stabilizálni a monetáris környezetet, hogy az infláció visszatérjen az egy számjegyű tartományba.
Nigéria 2025-ben nem gazdasági csoda – hanem egy gazdaság, amely megpróbál a felszínen maradni, ezúttal pontosabb tükröt tartva önmagának. A GDP átbázisolása egyfajta „tisztázás”: elismerése annak, hogy a világ egyik legnagyobb informális gazdasága most már beleszámít a mérlegbe.
A kérdés az, hogy ezt az új alapot hogyan használja fel az ország. Mert ha a számokat eszközként kezeli – és nem díszként –, akkor valóban elindulhat a valódi felemelkedés útján.
