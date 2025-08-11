  • Megjelenítés
 
Váratlan dolog történt, kilőtt a kritikus anyag ára

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a CATL a hétvégén felfüggesztette a termelést egyik jelentős kínai lítiumbányájában, ami a lítiumárak és részvényárfolyamok meredek emelkedését eredményezte. Az általunk nemrég kielemzett vállalat jegyzése is kilőtt, most megnézzük, hogy miért is izgalmas a történet.

Beindult a spekuláció

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a CATL a hétvégén leállította a termelést a kínai Jianxiawo bányában, miután hivatalos források szerint lejárt az engedélye. Az ügy hátterével kapcsolatban fontos tudni, hogy az elmúlt évek során túlkapacitás alakult ki a kínai piacon lítiumból, ami a korábban látottakhoz képest rendkívül alacsonyan tartotta a kritikus nyersanyag árát (a lítiumpiac globális túlkínálattal és az elektromos járművek iránti kereslet lassulásával küzd, a 2022-es csúcs óta a lítiumárak közel 90%-kal zuhantak). A mostani CATL-leállás viszont reményeket keltett a befektetőkben azzal kapcsolatban, hogy

akár szélesebb körű termeléskorlátozások is jöhetnek a területen.

A piaci reakció sem maradt el: a lítiumárak és a kapcsolódó részvények árfolyamai meredek emelkedésbe kapcsoltak, többek között az általunk nemrég kielemzett vállalatnak, az Albemarle-nak az árfolyama is több, mint 10 százalékos pluszban indíthatja a mai napot. Magának a fémnek az ára a Guangzhou határidős árutőzsdén a napi limitig emelkedett a hétfői nyitáskor.

