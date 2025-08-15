Két nagy mérföldkőhöz is elért a magyar turizmus

Az év első felében a hazai turisztikai szektor végre ledolgozta a koronavírus válság során elszenvedett visszaesést: a vendégéjszakák száma meghaladta a 2019-es csúcsát. Mivel sem a statisztikai adatok, sem a hivatalos kommunikáció nem segíti a tisztánlátást az idegenforgalmi folyamatokban, ezért áttekintő írásunkban megpróbálunk világosabb képet adni.

2025 első felében 4,5%-kal több vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon a belföldi és a külföldi vendégek, mint 2024 hasonló időszakában. A több éve tartó (néha megtorpanó, és részterületenként sem egyenletes) növekedés eredményeképp mostanra a turizmus új csúcsra ért. Ugyanis most először a forgalom elérte a 2019-es szintet, vagyis ledolgozta az ezután következő, Covid-válságban elszenvedett visszaesést. Jól mutatja a turizmust érő sokk erejét, hogy

hat év kellett a Covid előtti forgalom újbóli eléréséhez.

Ha megnézzük a hivatalos adatokat, a teljes ágazatra vonatkozó, elérhető idősor nem sok tájékoztatást nyújt a folyamatokról, ugyanis csak 2021-től áll rendelkezésre (ennek furcsa okairól, és a szálláshely-statisztika egyéb rejtelmeiről, valamint az ezt kihasználó kommunikációról itt írtunk részletesen).

A teljes forgalom kétharmadát-háromnegyedét lefedő "kereskedelmi szálláshelyekre" viszont van hosszabb időre visszatekintő adatsorunk, és mivel ez elég jól követi az összes turisztikai szálláshely forgalmának alakulását, ezért hosszabb távra vonatkozó megállapításokat is tehetünk.

A turizmus trendjeiből a nagy kép így rajzolható fel:

A Covid-válság okozta nagy visszaesésből a belföldi turizmus állt fel gyorsabban, 2022-ben el is érte a 2019-es csúcsát, ezután azonban a recesszió, a reálbércsökkenés enyhén süllyedő pályára tette a hazai forgalmat. Az elmúlt másfél évben végre újra egy kis emelkedés történt a belföldi vendégéjszakák számában, de dinamikus növekedésről továbbra sem beszélhetünk, ezért a 2022-es szintet még az idei első félévben sem érte el a forgalom.

állt fel gyorsabban, 2022-ben el is érte a 2019-es csúcsát, ezután azonban a recesszió, a reálbércsökkenés enyhén süllyedő pályára tette a hazai forgalmat. Az elmúlt másfél évben végre újra egy kis emelkedés történt a belföldi vendégéjszakák számában, de dinamikus növekedésről továbbra sem beszélhetünk, ezért a 2022-es szintet még az idei első félévben sem érte el a forgalom. A külföldi turizmus visszaesése nagyobb volt a koronavírus-válságban, ezt 2022-ig nagyon gyors, majd onnantól lassabb tempóban kezdte ledolgozni. Tavaly év végén aztán két mérföldkőhöz is elérkeztünk: (1) a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta a 2019-es csúcsot, (2) a külföldi vendégéjszakák száma meghaladta a belföldiekét. Ilyet láttunk már egy rövid ideig a koronavírus-válság előtt is, most az kellett hozzá, hogy három éven keresztül nagyobb dinamika jellemezze a külföldiek forgalmát, mint a belföldiekét.

2025 első fél évi adatai alapján elmondhatjuk, hogy a külföldiek (kereskedelmi szálláshelyen eltöltött) vendégéjszakáinak száma 3,9%-kal meghaladta a 2019 első felében látottat, a belföldieké 1,4%-kal elmarad attól. A két folyamat együttes eredménye 1,3%-kal nagyobb forgalom.

A szálláshely-statisztika két fő mutatószáma a vendégszám és a vendégéjszakák száma. Az ágazat helyzete szempontjából meglátásunk szerint utóbbi lényegesen fontosabb, hiszen ez ad valódi képet a szálláshelyek foglaltságáról, keresleti viszonyairól. Ezt januárig valószínűleg a KSH is így gondolta, legalábbis a havi jelentéshez csatolt illusztrációk, grafikonok szintén a vendégéjszakákra vonatkoztak. Aztán februártól a helyzet váratlanul megváltozott, és ugyanezek a grafikonok a vendégek számára vonatkoztatva készültek el. Ezzel megnehezült az adatok összeszedése, az idősorok frissítése, és a KSH sztenderd ábrái egy kevésbé irányadó mutatóra vonatkoznak. A változás okai nem ismertek.

Érdekesség, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Nemzetgazdasági Minisztérium épp februárban jelentette be, hogy 2024 rekordév volt a turizmusban, ezt az éjszakák száma helyett a vendégszámra alapozták. (A rekordév bejelentése amúgy nem volt meglepetés, az MTÜ szerint harmadik éve minden év rekordév. Mint láthatjuk, ez az idén lesz először helytálló megállapítás.)

A turizmus nagy trendje mögött megfigyelhető szerkezeti sajátosságok azt is jelentik, hogy az ágazat egyes szereplői belátható módon eltérű üzleti környezettel szembesülnek. A külföldiek dinamikusabb forgalomnövekedése azt jelenti, hogy a főváros idegenforgalma gyorsabban nő, a belföldi vendégek által befolyásolt vidéki turizmus visszafogottabb. Számokban kifejezve: Budapesten az év első felében a vendégéjszakák száma közel 9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, eközben például Tokaj és Sopron környékén visszaesést hozott ez az időszak (ez a földrajzi besorolás nem egyezik meg a megyével), de még a Balatonnál látott 3%-os növekedés is kisebb az országos átlagnál. Érdemes megjegyezni, hogy az első félév nem tartalmazza az idegenforgalom nyári főszezonját, ezért a teljes 2025-ös kép szerkezete még sokat változhat.

Ehhez tegyük hozzá, hogy közgazdasági értelemben a Covid-válságot még nem dolgozta le a turizmus, hiszen erről akkor beszélhetnénk, ha a vendégforgalom elérné azt a szintet, amit a Covid-válság nélküli, folyamatosan emelkedő hipotetikus pálya meghatároz. Ezt a Jánossy-féle trendelmélet (vírus helyett háborús sokkra alkalmazva) így illusztrálja:

A turisztikai szálláshelyek árbevételének alakulása szintén azt mutatja, hogy az idegenforgalom szereplői eltérő gazdasági környezettel szembesülnek. A klasszikus szállodaipar teljes árbevétele (szintén az első félévben, éves alapon) 17%-kal nőtt, a panzióké már csak 6,6%-kal, a közösségi szálláshelyek és üdülőháztelepeké 2%-kal sem.

Összességében tehát nem feltétlenül a magyar panaszkultúrának kell tulajdonítani, ha a turizmusból élők közül sokan a rekordév ellenére sem csattannak ki a boldogságtól. Egyrészt a hat évvel ezelőtti szintre visszaérni abszolút értelemben még nem jelent egy magas szintet. Ráadásul az idegenforgalom "külföldivendég-túlsúlyos" helyreállásának láthatóan nem mindenki egyformán a nyertese.

