Ha nem állítjuk meg a felmelegedést, brutális aszály vár ránk

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) meghatározása szerint az aszály a természetes éghajlati ciklusban bekövetkező tartósan száraz időszak, amely a világon bárhol előfordulhat. Jellemzően lassan kialakuló jelenség, amely jelentős hatással van az élelmezésbiztonságra, az emberek és az élővilág egészségére, valamint a népesség helyváltoztatására és migrációjára.
Súlyosbodó probléma
Az aszályok világszerte egyre gyakoribbá és súlyosabbá válnak. Az OECD elemzése szerint
az aszály által érintett globális földterület 1900 és 2020 között megduplázódott,
és a bolygó 40%-án az elmúlt évtizedekben megnövekedett az aszályok gyakorisága és intenzitása. A feljegyzett adatok szerint a történelem legszélsőségesebb aszályai közül számos az elmúlt években fordult elő, köztük a 20 éves aszály Mexikóban és a 2022-es rendkívül pusztító aszály Európában és az Egyesült Államokban.
Az aszály növekvő kockázata több tényező együtteséből ered, amelyek középpontjában az éghajlatváltozás áll. Az emelkedő hőmérséklet növeli a párolgást, megzavarja a csapadékképződési mintákat, és csökkenti a hótakaró és a gleccserek vízkészleteit. Az éghajlatváltozás például a 2022-es európai aszályt akár hússzor valószínűbbé tette, és 42%-kal növelte az Észak-Amerikában jelenleg is tartó aszály valószínűségét.
Az előrejelzések azt mutatják, hogy
a +4°C-os felmelegedési forgatókönyv szerint az aszályos időszakok akár hétszer gyakoribbá és intenzívebbé válhatnak, mint az éghajlatváltozás nélküli forgatókönyv alapján.
Az olyan emberi tevékenységek, mint az erdőirtás, a városok terjeszkedése és a nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok tovább növelik az aszály kockázatát, és hozzájárulnak az ökoszisztémák és a vízkészletek további degradációjához. Az öntözés a globális vízkivétel 70%-át teszi ki, és ha ezt nem fenntartható módon végzik, az egyes régiókban akár harmincszorosára is súlyosbíthatja az aszályos körülményeket. A városok növekedése elősegíti a talajtömörödést, csökkentve a víz beszivárgását és a víztartó rétegek feltöltődését valamennyi OECD-országban.
Ezek a kihívások tovább súlyosbítják a meglévő éghajlati nyomást, ami tovább veszélyezteti az édesvíz rendelkezésre állását, ami erős korlátozó hatással van az érintett ökoszisztémákra, mezőgazdasági növényekre és egyéb kultúrnövényekre. Az OECD elemzése szerint
1980 óta a világ földterületeinek 37%-án jelentős talajnedvesség-csökkenés következett be.
Hasonlóképpen a talajvízszint is világszerte süllyed, a megfigyelt víztartó rétegek 62%-a, míg számos folyó vízhozama jelentősen csökken. Ezek a változások felgyorsítják a talaj degradációját, és negatívan hatnak az ökoszisztémákra, például az erdőkre és a vizes élőhelyekre, befolyásolva a növények elterjedtségét. Emellett ez a folyamat csökkenti a biológiai sokféleséget, és zavarja az alapvető ökoszisztéma-szolgáltatásokat, beleértve a víztisztítást és a szénmegkötést, ami káros visszacsatolások révén súlyosbítja a jövőbeli aszálykockázatokat.
A legegyszerűbben fogalmazva, az aszályt a tartós vízhiány határozza meg. A legtöbb más szélsőséges időjárási jelenségtől eltérően az aszály hosszabb időszak alatt alakul ki, és néhány héttől akár több évig is eltarthat. Az aszály súlyosságát általában az emberi tevékenységekre, például a mezőgazdaságra és a szabadidő eltöltésére gyakorolt hatása, valamint a nagyszabású természeti eseményekre, például az erdőtüzekre gyakorolt hatása alapján mérik.
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) az aszály négy általános típusát különbözteti meg:
- Meteorológiai aszály: hosszabb ideig fennálló csapadékhiány.
- Mezőgazdasági aszály: a csapadékhiány vagy a száraz talaj befolyásolja a gazdálkodást és a termés növekedését.
- Ökológiai aszály: a mezőgazdasági aszályhoz hasonlóan a vízhiány a természeti környezetet is érinti.
- Hidrológiai aszály: a vízkészletek, például a vízfolyások és víztározók vízkészletei alacsonyak, amit a kevés csapadék, a hóolvadás hiánya vagy más okok válthatnak ki.
Széleskörű hatások
Gazdasági téren az aszályok súlyosan alááshatják a vízigényes ágazatok, például a mezőgazdaság, az energiatermelés és a folyami közlekedés teljesítményét. Az erősen mezőgazdaságtól függő régiókban az aszály okozta vízhiány gyengíti a makrogazdasági teljesítményt, aránytalanul nagy mértékben sújtva a legsebezhetőbb társadalmi-gazdasági csoportokat.
A gazdasági következményeken túl a szélsőségesen aszályos időszakok veszélyeztetik az élelmezésbiztonságot és a vízkészletek fenntarthatóságát, amelyek alapvetőek a társadalmi jólét és a gazdasági stabilitás szempontjából. Ezek a körülmények egyre több kellemetlenséget és társadalmi nyugtalanságot okozhatnak, ami veszélyeztetheti a politikai stabilitást és a társadalmi kohéziót.
Az aszályok hatásai nem állnak meg az országhatárokon, hozzájárulnak a migrációs hullámok növekedéséhez és egyéb társadalmi konfliktusok kiéleződéséhez. Egybehangzó előrejelzések szerint az éghajlatváltozás hatására az aszályok következményei és költségei fokozódni fognak. Az emelkedő globális hőmérséklet várhatóan számos régióban növeli az aszályok gyakoriságát, időtartamát és súlyosságát, növelve a meglévő sebezhetőséget.
Ahogy a szélsőséges aszályos események gyakoribbá válnak, a mezőgazdasági veszteségek valószínűleg növekedni fognak, az élelmiszerárak ingadozása fokozódhat, és az energiatermelésben, az ipari folyamatokban bekövetkező zavarok súlyosabbá válhatnak. Egyenes következmény, hogy a társadalmi-gazdasági feltételek is súlyosbodni fognak, a lakóhely-változtatás, az egyenlőtlenség és a politikai instabilitás fokozott kockázatával együtt.
Ezek az eszkalálódó hatások aláhúzzák annak sürgősségét, hogy az aszályokkal szembeni ellenálló képesség fokozását integrálni kell az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiákba, hogy azonosíthatóvá váljanak a valódi okok, kockázatok, következmények. Ez pontosan azt jelenti, hogy nem elég értenie egy politikusnak, hogy az éghajlatváltozás egyik következménye a tömeges migráció, hanem komolyan kell vennie az éghajlatváltozás enyhítését, és az elkerülhetetlenhez való alkalmazkodás elősegítését.
A Journal of Hydrology című folyóiratban júniusban megjelent tanulmány az európai aszályok hatásainak regionális ágazati értékelését mutatta be a globális felmelegedés tükrében. A meglévő kontinentális értékelések területi korlátait a 27 uniós ország, valamint az Egyesült Királyság, Norvégia és Svájc 1366 közigazgatási egységére vonatkozó kárbecsléssel tárta fel. Az eredmények az aszályok hatásainak heterogén eloszlását mutatták a kontinensen, és ezek lehetővé teszik a területi minták regionális szemlélettel történő azonosítását.
A kutatások azt állapították meg, hogy a dél- és délkelet-európai régiókban tapasztalhatók jelenleg a legsúlyosabb aszály okozta hatások a gazdaságuk méretéhez képest. A globális felmelegedés erősödésével ezeket a régiókat, valamint a nyugat-európai régiókat egyre inkább érinteni fogja az aszály. Ezzel szemben Észak- és Északkelet-Európa régióit az előrejelzések szerint kevesebb aszály okozta hatás éri majd.
A legtöbb régióban a mezőgazdaság a leginkább érintett ágazat, amelyet a vízellátási ágazat követ. A vízkészletek csökkenése jelentős hatással lehet az energiaágazatra és a folyami hajózásra egyaránt, és súlyos károkat okozhat azokban a régiókban, ahol ezek az ágazatok fontos szerepet játszanak a gazdaságban. De vannak más nem mindennapi hatások, mint pl. az agyagos talajon álló épületek a talaj kiszáradásakor egyre hajlamosabbá válhatnak a süllyedésre. Nagymértékű globális felmelegedés esetén a legsúlyosabban érintett régiók némelyike a regionális GDP 1-2%-át kitevő aszály okozta veszteségekkel szembesülhet. Azokban a régiókban, ahol a mezőgazdaság kulcsfontosságú tevékenység, ez a hatás elérheti a mezőgazdasági kibocsátás 15%-át is.
Mit tehetnek a kormányok?
A vízgazdálkodás hozzáigazítása szükséges a növekvő éghajlati kockázatok kezeléséhez. A vízgazdálkodásnak terveznie kell az éghajlatváltozás által jelentett növekvő kockázatokra, és alkalmazkodnia kell azokhoz. Alapvető fontosságú a vízigény olyan módon történő kezelése, amely lehetővé teszi a vízkészletek fenntartható megújulását. Ugyanakkor a vízellátó és -tároló rendszerek ellenálló képességének megerősítése és a létfontosságú vízforrásként szolgáló ökoszisztémák védelme kulcsfontosságú a tartós vízbiztonság biztosításához a változó éghajlat közepette.
Egybehangzó vélemények szerint természetalapú földhasználati megoldásokat kell előnyben részesíteni az aszályokkal szembeni ellenálló képesség erősítése érdekében. Az egészséges ökoszisztémák és a fenntartható földgazdálkodás (pl. kellő időben talajtakarás, szántásmentes gazdálkodás, megfelelő termesztett fajtaválasztás) döntő szerepet játszanak a talajnedvesség megtartásában, a vízkörforgás szabályozásában és az ún. táji szintű ellenálló képesség fokozásában. Az erdők és vizes élőhelyek megőrzése például támogatja a talajvíz feltöltődését, és segít tompítani az aszály hatásait.
Kaliforniában a városi talaj lefedésének megszüntetését célzó erőfeszítések hozzájárultak ahhoz, hogy évente akár 780 millió köbméter vízkészlet is helyreálljon.
Az éghajlatváltozással szemben ellenálló gazdálkodási gyakorlatokat kellene sokkal jobban EU-s szakpolitikai és fejlesztéspolitikai, valamint a nemzeti döntésekben ösztönözni.
- Ahol egyáltalán lehet és nagyon szükség lenne rá, a hagyományos felszíni öntözésről a hatékonyabb permetező vagy csepegtető rendszerekre való áttérés 54%-kal, illetve 76%-kal csökkentheti a globális vízfelhasználást.
- A szárazságtűrő növények, például a szubszaharai Afrika egyes részein használt ellenálló kukoricafajták tovább csökkentik a vízigényt, miközben védik a terméshozamot és még száraz években is csökkentik a sebezhetőséget. De akár a sokat szenvedett kukorica egy része is lecserélhető Afrikából származó, szárazságtűrő szemes cirok fajtákra vagy silócirokra.
E megoldások kiterjesztéséhez erős politikai és pénzügyi támogatásra, célzott kutatásra és folyamatos innovációra van szükség.
Az aszályokkal szembeni ellenálló képességet minden ágazatban és szakpolitikában érvényre kell juttatni. Az aszályokkal szembeni ellenálló képességnek a mezőgazdaságon túlmenően olyan ágazatokra is ki kell terjednie, mint az energia, a közlekedés és az ipar. Az aszálykezelési tervek és stratégiák alapvető eszközök a szakpolitikák összehangolásának irányításához, hiszen segítenek az intézkedések rangsorolásában, a válaszlépések összehangolásában, a rövidtávú havária enyhítő és a hosszú távú megelőző jellegű finanszírozás megtervezésében, valamint a felelősségek tisztázásában az összes érintett köz- és magánszereplő között, biztosítva az aszálykockázat integrált megközelítésével annak minél nagyobb hatásosságát.
Ebben az összefüggésben az aszályok környezeti, társadalmi és gazdasági következményeinek megértése és számszerűsítése kulcsfontosságú a proaktív és megalapozott politikai válaszok kialakításához. Itt valóban nagy szerepe van a politikai döntéshozóknak és a megalapozott szakpolitikai tervezésnek, hiszen a hirtelen bekövetkező katasztrófákkal ellentétben, mint például az árvizek, az aszályok kialakulása jobban előrelátható, de nehezebben kezelhető érdeksérelem mentesen, ami egyedülálló kihívást jelent az éghajlatváltozás mérséklése és az alkalmazkodás szempontjából is.
Az aszály hosszú időtartama és kaszkádszerű hatása összetett, sokáig ható következményekhez vezethet, amelyek még mindig nem teljesen ismertek, különösen a gyors lefolyású események azonnali hatásaihoz képest. Ezért alapvető fontosságú minden lehetséges következmény jobb megértése. Csak ilyen ismeretek birtokában van mód célzott, a sebezhetőséget csökkentő és a hosszú távú ellenálló képességet növelő intézkedések, a mindig szűkös erőforrások méltányos és hatékony elosztásának megtervezéséhez. Az érintettek bevonása és az egész társadalom őszinte informálása segíthet a társadalom elkötelezettségének megerősítésében, az intézményekbe vetett bizalom visszanyerésében.
Az előrejelző szolgálatok folyamatosan dolgoznak. A nyár végéhez közeledve látjuk, hogy nem álltak messze a valóságtól. Az EU Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgálatának szezonális előrejelzései
rendre melegebb és szárazabb nyarat, őszelőt prognosztizáltak, azaz azt, hogy 2025. októberig a szokásosnál valamivel melegebb körülmények várhatók Európa nagy részén, illetve az észak-mediterrán térségben extrém hőségre is lehetett számítani.
A csapadék-előrejelzések általában átlag alatti értékeket mutattak, talán Észak-Skandináviában kissé csapadékosabb, de Kelet-Európában szárazabb hónapok voltak várhatók. Igaz ugyan, hogy a modellek közötti különbségek továbbra is bizonytalanságot okoztak a szezonális csapadék-előrejelzés intenzitása és térbeli mintázata tekintetében, azonban valamennyi száraz és forró nyárra utalt Európában, azaz nem volt miért ezen meglepődni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
