A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát

Tegnap éjszaka újabb eseménnyel bővült az amerikai jegybank körüli botrány. A múlt héten olyan hírek kezdtek el keringeni Lisa Cook-ról, a Fed Kormányzótanácsának tagjáról, hogy az ingatlanhiteléhez dokumentumokat hamisított. Az éjszaka folyamán pedig Trump kirúgással fenyegette meg a jegybank döntéshozóját. Egyelőre a nyomozás elindult, vádemelés még nincs, de Trump már cselekedne, pedig hasonlóra még precedens sincsen.
Azonban, ha teljességében nézzük az elmúlt hónapok történéseit egy érdekes minta rajzolódik ki. Trump folyamatosan nyomás alatt tartja Powellt, Adriana Kugler lemondott arra hivatkozva, hogy visszamenne az egyetemre tanítani, míg most Lisa Cook-ot is távozásra kényszerítené Trump. (Ha Cook esetében a vádak igazak, akkor elképzelhető, hogy jogosan egyébként).
Mi van, ha emögött egy olyan mesterterv húzódik, amelyet Trump feltehetőleg régi szövetségesénél, Magyarországon láthatott? Ha ez igaz, annak nagyon nagy következményei lehetnek.
