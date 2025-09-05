Katasztrófa, ami az amerikai munkaerőpiacon történik

Teljesen befagyott az amerikai munkaerőpiac és ennek bizony a növekedésre és az inflációs kilátásokra is komoly következménye lehet. Mutatjuk, mi a helyzet.

Augusztusban az USA-ban a nem-mezőgazdasági álláshelyek száma 22 ezer fővel bővült az előző havi 73 ezer fő után (várakozás: 75 ezer fő). A munkanélküliségi ráta 4,2%-ról 4,3%-ra emelkedett. (várakozás: 4,3%).

A nominális bérek növekedése éves alapon 3,7% volt az előző havi 3,9%-ot követően (várakozás: 3,7%). Az aktivitási ráta 62,2%-ról 62,3%-ra változott.

A Portfolio fizetős tartalmaiban az adatközléseken túlmutató elemzéseket kínálunk. Megmutatjuk, hogyan értelmezi a piac az adott számokat, milyen összefüggések rajzolódnak ki a makrogazdasági háttér alapján, és milyen mozgásokra lehet számítani a főbb eszközosztályoknál – legyen szó részvényekről, kötvényekről, devizákról vagy nyersanyagokról. Előfizetőink naprakészen követhetik, hogyan illeszkednek az új adatok a nagyobb gazdasági képbe, és milyen következtetéseket vonhatunk le belőlük a következő napok piaci mozgásaira nézve is.