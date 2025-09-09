  • Megjelenítés
Drágulás jön 2026-ban: ennyivel emelkednek az autópálya-matrica árak
Gazdaság

Drágulás jön 2026-ban: ennyivel emelkednek az autópálya-matrica árak

Már ismert, hogy mennyibe kerülnek a jövő évi autópálya-matricák, miután közzétették az augusztusi inflációs adatot. A szabályozás szerint a díjak évről évre a nyár végi fogyasztói árindexhez igazodnak. Bár a tarifák ismét emelkednek, lesznek olyan autósok, akik kedvezményt kapnak az M1-es autópályán.

A hatályos rendelet szerint az autópálya-matricák díját minden évben az előző augusztusig számított infláció alapján kell meghatározni.

Ez most 4,3 százalék lett,

így az árak - tízesekre történő kerekítést követően - ennek megfelelően emelkednek.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss inflációs adat!

OKSZ: sorra jönnek az áremelési igények a termelők felől

E-matrica árak 2026-ban (forint, bruttó)
  Napi 10 napos Havi Éves Megyei
D1M 2 770 3 450 5 590 61 760 7 190
D1 5 550 6 910 11 170 61 760 7 190
D2 7 890 10 040 15 820 87 650 14 370
U 5 550 6 910 11 170 61 760 7 190
          Portfolio számítás

Külön szabály vonatkozik az egynapos matricára: az Európai Unió előírása szerint ennek ára legfeljebb az éves matrica árának 9 százaléka lehet.

Vannak kivételek is

A kormány bejelentée szerint 2026-ban kedvezményes áron válthatnak éves autópálya-matricát azok, akik az M1-es autópálya felújítása miatt mindennapjaikban többletterhet viselnek. Az érintett vármegyékben (Pest, fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők 15 ezer forintért juthatnak hozzá az megyei bérletekhez.

Nincs kényelmi díj

Szeptembertől megszűnt az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj is. A kormány számításai szerint ezzel az autósok összesen mintegy 2 milliárd forintot spórolhatnak meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
feldolgozóipar, ipari termelés, ipar, gyártás
Gazdaság
Csökkent a francia ipar
Pénzcentrum
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility