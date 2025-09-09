Drágulás jön 2026-ban: ennyivel emelkednek az autópálya-matrica árak

Már ismert, hogy mennyibe kerülnek a jövő évi autópálya-matricák, miután közzétették az augusztusi inflációs adatot. A szabályozás szerint a díjak évről évre a nyár végi fogyasztói árindexhez igazodnak. Bár a tarifák ismét emelkednek, lesznek olyan autósok, akik kedvezményt kapnak az M1-es autópályán.

A hatályos rendelet szerint az autópálya-matricák díját minden évben az előző augusztusig számított infláció alapján kell meghatározni.

Ez most 4,3 százalék lett,

így az árak - tízesekre történő kerekítést követően - ennek megfelelően emelkednek.

E-matrica árak 2026-ban (forint, bruttó) Napi 10 napos Havi Éves Megyei D1M 2 770 3 450 5 590 61 760 7 190 D1 5 550 6 910 11 170 61 760 7 190 D2 7 890 10 040 15 820 87 650 14 370 U 5 550 6 910 11 170 61 760 7 190 Portfolio számítás

Külön szabály vonatkozik az egynapos matricára: az Európai Unió előírása szerint ennek ára legfeljebb az éves matrica árának 9 százaléka lehet.

Vannak kivételek is

A kormány bejelentée szerint 2026-ban kedvezményes áron válthatnak éves autópálya-matricát azok, akik az M1-es autópálya felújítása miatt mindennapjaikban többletterhet viselnek. Az érintett vármegyékben (Pest, fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) élők 15 ezer forintért juthatnak hozzá az megyei bérletekhez.

Nincs kényelmi díj

Szeptembertől megszűnt az online vásárlásokhoz kapcsolódó kényelmi díj is. A kormány számításai szerint ezzel az autósok összesen mintegy 2 milliárd forintot spórolhatnak meg.

