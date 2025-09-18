  • Megjelenítés
A Spar nyereséges lett a szomszédban
Gazdaság

A Spar nyereséges lett a szomszédban

Portfolio
A SPAR szlovén leányvállalata 6,1 százalékos bevételnövekedést ért el a 2024-es pénzügyi évben, 1,174 milliárd euróra növelve forgalmát, miközben nettó nyeresége 18,7 millió eurót (781 millió forint) tett ki - írta meg az ESM kiskereskedelmi szakportál.

A vállalat közleménye szerint a vásárlói látogatások száma 1,8 százalékkal nőtt, összesen 59,6 millió vásárlást regisztráltak, ami napi közel 200 000 vásárlót jelent.

A SPAR Szlovénia az év során 113 üzletre bővítette országos hálózatát, amely 13 Interspar hipermarketet és 8 Interspar éttermet is magában foglal, valamint online szolgáltatásokat is kínál.

A vállalat négy meglévő üzletet újított fel, két új saját tulajdonú boltot nyitott, és hét franchise helyszínnel bővült. Emellett infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtottak, többek között egy új frissáru-raktárt létesítettek a termékek elérhetőségének és frissességének javítása érdekében.

A SPAR 2024-ben bővítette saját márkás kínálatát is, bevezetve a Rossmann Alterra természetes testápolási termékcsaládját és a Scotty Nature/Molly Nature kisállateledel márkákat. Emellett frissítette és bővítette a SPAR Veggie, Free From és SPAR Vital termékcsaládjait.

Összességében a SPAR 2369 saját márkás és márkás termékkel bővítette kínálatát 2024-ben, ami 6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Eközben Magyarországon a Spar 5 százalékos bevételnövekedés mellett újabb veszteséget évet zárt tavaly, a 2023-as 18,3 milliárd forint után tavaly 24,8 milliárd forintosat.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot nőtt a Spar vesztesége

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
EM_BayerHoeromu_Tokol_240715_038
Gazdaság
Geológiai csoda van a lábunk alatt, csak le kell fúrni érte - Új szektorban terjeszkedik az MVM
Pénzcentrum
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility