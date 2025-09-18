A Spar nyereséges lett a szomszédban

A vállalat közleménye szerint a vásárlói látogatások száma 1,8 százalékkal nőtt, összesen 59,6 millió vásárlást regisztráltak, ami napi közel 200 000 vásárlót jelent.
A SPAR Szlovénia az év során 113 üzletre bővítette országos hálózatát, amely 13 Interspar hipermarketet és 8 Interspar éttermet is magában foglal, valamint online szolgáltatásokat is kínál.
A vállalat négy meglévő üzletet újított fel, két új saját tulajdonú boltot nyitott, és hét franchise helyszínnel bővült. Emellett infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtottak, többek között egy új frissáru-raktárt létesítettek a termékek elérhetőségének és frissességének javítása érdekében.
A SPAR 2024-ben bővítette saját márkás kínálatát is, bevezetve a Rossmann Alterra természetes testápolási termékcsaládját és a Scotty Nature/Molly Nature kisállateledel márkákat. Emellett frissítette és bővítette a SPAR Veggie, Free From és SPAR Vital termékcsaládjait.
Összességében a SPAR 2369 saját márkás és márkás termékkel bővítette kínálatát 2024-ben, ami 6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Eközben Magyarországon a Spar 5 százalékos bevételnövekedés mellett újabb veszteséget évet zárt tavaly, a 2023-as 18,3 milliárd forint után tavaly 24,8 milliárd forintosat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
