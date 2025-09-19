Hitelrobbanás a feltörekvő gazdaságokban, de Magyarország a sor végén

A feltörekvő gazdaságok idei növekedését főként a belső hitelezés hajtja, amely sok helyen ellensúlyozza a vámháborúk és exportpiaci bizonytalanságok negatív hatásait. A gyors vállalati hitelbővülés rövid távon stabilizálja a fogyasztást és a beruházásokat, de hosszabb távon pénzügyi kockázatokat hordoz, például inflációt és rossz hitelek felhalmozódását – írja egy új elemzésében a BNP Paribas. Magyarországon a vállalati hitelezés élénkülése mérsékelt, így a beruházások három éve folyamatosan csökkennek, ami a gazdasági kilátásokat rontja. A következő időszakban kulcskérdés lesz, sikerül-e fenntartani az egyensúlyt a növekedés ösztönzése és a pénzügyi stabilitás védelme között.

Az idei első félévben a feltörekvő országok gazdasági növekedésének egyik legfontosabb motorja a belső hitelezés volt, amely sok helyen erőteljesen élénkült, és ezzel ellensúlyozni tudta a nemzetközi kereskedelemben megjelenő bizonytalanságokat. A BNP Paribas friss, vállalati hitelezést vizsgáló elemzése szerint a világ 24 legfontosabb feltörekvő gazdaságát vizsgálva az éves GDP-növekedés összességében 4,7 százalékot ért el az idei második negyedévben, a negyedéves növekedés pedig 1 százalék körül alakult.

Ez a teljesítmény meglepően stabil, különösen annak fényében, hogy Donald Trump második elnökségét fémjelző vámháborútól azt várták, hogy lelassítja majd az exportot.

Azonban a bank elemzése szerint a gyakorlatban ezek a vámintézkedések eddig még nem okoztak drámai visszaesést, sőt, az exportbizalmi mutatók több régióban, így Ázsiában és Közép-Európában sem jeleznek pánikszerű zuhanást. Ennek egyik oka, hogy a belső kereslet és annak finanszírozása erős maradt, a bankok által vállatoknak nyújtott hitelek bővülése pedig sok országban már reálértéken is meghaladja a gazdasági növekedést – állítja a francia bank.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 Lassan kialakul az év gazdasági csúcskonferenciájának programja. Még nem késő lefoglalni a helyét az eseményen!

A hitelállomány növekedése szinte minden régióban tapasztalható, bár eltérő intenzitással. Latin-Amerikában és a Közel-Keleten éves összevetésben 7–11 százalékos bővülést mértek, míg Közép-Európában a 2024 eleji 2 százalékos növekedés mára közel 7 százalékra gyorsult. Ez a dinamika egyértelműen hozzájárul a belső kereslet stabilizálásához, különösen olyan környezetben, ahol az export kilátásai bizonytalanabbak.

A vállalati hitelezés százalékos változása a feltörekvő piacokon. A folyamatos kék vonal mutatja az Argentína nélkül nézett Latin-Amerika hitelezési folyamatait, a zöld vonal a fejlettebb ázsiai piacokét (Hongkong, Dél-Korea, Szingapúr és Tajvan), a szaggatott zöld a feltörekvő ázsiai országokét (India, Indonézia, Malajzia, Fülöp-szigetek, Thaiföld és Vietnám), a piros Közép-Európa (Bulgária, Horvátország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország), míg a fekete Törökországét jelzi. Forrás: BNP Paribas.

A gyors hitelexpanzió ugyanakkor kockázatokat is hordoz a BNP szerint:

ha túl sok hitel áramlik rövid idő alatt a gazdaságba a vállalatokhoz, az túlfűtöttséget okozhat, növelheti a nem teljesítő hitelek arányát, és a külkereskedelmi egyensúlyt is felboríthatja.

Ahogy arról még az első negyedéves helyzetkép alapján írtunk, egyes országokban, például Törökországban, már most extrém magas ütemű a hitelnövekedés, amelyet részben az infláció és a gyenge deviza, részben pedig a laza szabályozás táplál.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 26. Törökország a szakadék szélén: politikai és gazdasági krízis veszélyes elegye keveredett össze

Közép-Európában a hitelbővülés a régió gazdaságainak belső stabilitását erősíti. Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon is jól látszik, hogy a pandémia utáni helyreállítás óta a banki hitelezés újra meghatározó szerepet játszik a fogyasztás és a beruházások támogatásában. A viszonylag alacsony kamatkörnyezet, a reálbérek emelkedése és az élénkülő vállalatihitel-kihelyezés együtt teremtette meg azt a helyzetet, amelyben a belső kereslet egyelőre képes ellensúlyozni az export körüli bizonytalanságokat. Ez különösen fontos most, amikor a Trump-kormányzat vámintézkedései miatt egyes exportpiacok jövője bizonytalanná vált.

Portfolio Banking Technology 2025 A cikk témájáról, a hitelpiaci és pénzintézeti trendekről részletesen szó lesz szakmai konferenciánkon.

A BNP Paribas elemzői szerint a közép-európai régió egészét tekintve a hitelállomány növekedése még fenntarthatónak mondható, de ha a jelenlegi ütem fennmarad, a következő évben már figyelni kell arra, hogy ne alakuljanak ki pénzügyi stabilitási kockázatok.

Pontosan hogyan néz ki a magyar helyzet?

Bár a bank elemzői külön nem tértek rá ki, érdemes egy kitérőt tenni Magyarországra, ahol érdekes összkép látszik: a belső hitelezés élénkülést mutatott az első és a második negyedévben, de ez messze elmarad a régiós dinamikától.

Ahogy arról a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján korábban beszámoltunk, a hitelintézetek nem-pénzügyi vállalatok felé fennálló hitelállománya 315 milliárd forinttal emelkedett 2025 második negyedévében, ezzel az éves növekedési ütem június végén 2 százalékot tett ki, megegyezve az előző negyedév dinamikájával. A kkv-szektor hitelállománya 2,4 százalékkal nőtt éves alapon. A hazai vállalati hitelállomány bővülése európai uniós összehasonlításban a középmezőnyben helyezkedik el:

lényegesen lassan hiteldinamikát mutat, mint a térség országaiban, jelentősen elmarad a visegrádi országok 7 százalékos átlagától.

A második negyedévben kihelyezett 1 456 milliárd forint értékű új, nem folyószámla-jellegű vállalati hitelszerződés 36 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának kibocsátását. Az erős bővüléshez több egyedi nagy ügylet és a Demján Sándor Program szerződéskötései is érdemben hozzájárultak. A támogatott vállalati hitelek aránya az új szerződésekben 19 százalék volt, a kkv-k körében pedig ennél is magasabb, 32 százalékot ért el, ami jelentős növekedést jelent az egy évvel korábbi 25 százalékhoz képest.

Fontos megjegyezni, hogy a régiósnál gyengébb vállalati hitelezési kép magyarázza azt is, hogy a beruházási adatok továbbra is gyenge képet festenek a magyar gazdaságról.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a hazai beruházások volumene 1,1 százalékkal maradt el az előző negyedévitől 2025 második negyedévében. Ez már a kilencedik egymást követő negyedév, amikor visszaesést mérnek, ami három éve tartó, folyamatos lejtmenetet jelez. Bár a csökkenés üteme mérséklődött, az adat így is kiábrándító, különösen annak fényében, hogy 2024-ben a beruházások történelmi mértékben, 13,8 százalékkal estek vissza. A KSH egyelőre csak előzetes számokat közölt, de megjegyezte, hogy a legnagyobb negatív hozzájárulás az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar és az oktatás területéről érkezett, míg a szállítás és raktározás beruházási aktivitása növekedést mutatott – utóbbi mögött feltehetően állami útfejlesztések állnak.

A visszaesés mögött több tényező áll. A feldolgozóipari beruházások gyengülése szorosan összefügg az exportpiacok gyengeségével, amelyet tovább súlyosbít az európai járműipar ciklikus és szerkezeti problémája. Ez különösen érzékenyen érinti a magyar gazdaságot, amely jelentős mértékben függ az autóipari termeléstől és beszállítói láncoktól. Bár több nagy zöldmezős beruházás – például a BMW, a CATL és a BYD fejlesztései – már előkészületben van, ezek megvalósítása csúszik, részben a gyenge külső kereslet miatt.

A gond az, hogy a KSH beruházási adataiból nehéz megállapítani, hogy abban a magánszektor aktivitása hogyan alakult. Ugyanis a közölt adatoknál egy állami beruházás esetében – például egy útépítésnél – a kivitelező, az építkezést végző privát cégeknél jelenik meg az aktivitás. Az viszont biztosra vehető, hogy a költségvetési finanszírozású projektek nagyon hiányoznak: a jelenleg fékező hatása van az uniós források részleges blokkolásának és lassú lehívásának, de a vállalati, valamint lakossági bizalom alacsony szintje is kedvezőtlen hatású.

Az idei év első felében a beruházások volumene 10 százalékkal maradt el a tavalyi, már eleve gyenge szinttől, és még érdemi második féléves élénkülés mellett sem valószínű, hogy az éves visszaesés 6 százalék alá csökken.

Bár az év második felében több nagyberuházás aktiválása várható, amelyek egyszeri felhúzó hatást gyakorolhatnak a statisztikákra, a szakértők szerint a gazdasági kilátások összességében nem túl derűsek, és 2025-ben mindössze 0,5–1 százalékos GDP-növekedésre van kilátás.

Kilóg a magyar helyzet

A magyar adatok kilógnak a közép-európai trendekből, látványosan lejjebb van a hazai gazdaság teljesítménye a privát szektorban is. Éppen ezért Magyarország számára kevésbé fontos, hogy a BNP Paribas elemzése figyelmeztet arra, hogy a hitelezés tartósan gyors üteme kockázatokat is hordoz.

Ezek közé tartozik az inflációs nyomás erősödése, a rossz hitelek felhalmozódása, valamint a külkereskedelmi egyensúly romlása.

A bank elemzése szerint a következő időszakban a bankok és a szabályozó hatóságok feladata lesz, hogy biztosítsák a hitelbővülés minőségét, és elkerüljék a pénzügyi rendszer túlzott kitettségét. Amennyiben sikerül megőrizni az egyensúlyt, a belső hitelezés továbbra is stabilizáló tényező maradhat a magyar és a régiós gazdaságokban, különösen abban a geopolitikai környezetben, ahol a globális kereskedelem és az exportpiacok jövője bizonytalanabbá vált.

A bank kockázatot lát abban is, hogy ahol a kihelyezés gyorsult, a vállalati hitelek kontrol nélküli bővülésével nőhet a nem teljesítő hitelek aránya – főleg, ha az infláció ragadósnak bizonyulna, vagy újra gyorsulna a következő időszakban, így a kamatok is magasabban maradhatnának. Azonban egyelőre nem látszik, hogy bedőlésre készülhetnek a bankok a vállalati kihelyezéseknél.

Magyarországon részben a mérsékelt bővülés magyarázhatja azt is, hogy az idei első félévben az összes vállalati hitel 3,28 százalékára csökkent a tavalyi 3,8 százalékos szintről a nem teljesítők aránya.

A BNP Paribas összegzése szerint a feltörekvő gazdaságok 2025-ben továbbra is erős belső fundamentumokra támaszkodhatnak, miközben az exportpiacokkal kapcsolatos kockázatok nőnek. A belső hitelezés kulcsszerepe egyértelmű: rövid távon támogatja a gazdasági növekedést és a beruházásokat, ugyanakkor hosszabb távon gondos felügyeletet igényel, hogy elkerülhetők legyenek a pénzügyi stabilitást veszélyeztető túlzások.

A bank szerint Magyarország és a régió országai, valamint a feltörekvő gazdaságok most abban a helyzetben vannak, hogy a hitelezés révén képesek lehetnek mérsékelni a külső sokkok hatását, de a jövőbeni siker azon múlik, mennyire tudják kontroll alatt tartani ezt a növekedést. A jelenlegi adatok alapján a folyamat egyelőre kezelhető, de a következő évben kritikus lesz, hogy a pénzügyi rendszer képes legyen fenntartható módon támogatni a gazdaságot, miközben felkészül a külső környezetből érkező újabb kihívásokra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images