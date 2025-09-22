Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa

Az amerikai tőzsdéken folytatódott a pozitív trend, az S&P 500 és a Nasdaq már harmadik hete emelkedett, amit a Fed kamatcsökkentése és a további lazítás lehetősége erősített. A piaci optimizmust fokozta Donald Trump és Hszi Csin-ping egyeztetése, amely előrelépést hozhat a TikTok-ügyben és a kereskedelmi kapcsolatokban. A forint vegyes teljesítményt nyújtott: az euróval szemben szűk sávban mozgott, míg a dollárral szemben erőteljesebb volatilitás volt látható. A héten a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése áll majd a befektetők figyelmének középpontjában, ami meghatározhatja a forint árfolyamának további irányát. Emellett több fontos nemzetközi adat is érkezik, köztük a végleges amerikai GDP-adat, a PCE-infláció és a német Ifo-index, amelyek komoly hatással lehetnek a piacokra és a forint sorsára is.

Az S&P 500 és a Nasdaq sorozatban harmadik heti nyereségét könyvelte el, amit a Federal Reserve szerdai kamatcsökkentése és a további monetáris lazítás kilátásba helyezése támogatott.

A pénteki kereskedési volumen 27,78 milliárd részvényre rúgott, szemben az elmúlt 20 kereskedési nap 17,41 milliárdos átlagával.

A Dow Jones 172,85 ponttal (0,37%) 46 315,27 pontra, az S&P 500 32,40 ponttal (0,49%) 6664,36 pontra, a Nasdaq Composite pedig 160,75 ponttal (0,72%) 22 631,48 pontra emelkedett.