Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa

Az S&P 500 és a Nasdaq sorozatban harmadik heti nyereségét könyvelte el, amit a Federal Reserve szerdai kamatcsökkentése és a további monetáris lazítás kilátásba helyezése támogatott.
A pénteki kereskedési volumen 27,78 milliárd részvényre rúgott, szemben az elmúlt 20 kereskedési nap 17,41 milliárdos átlagával.
A Dow Jones 172,85 ponttal (0,37%) 46 315,27 pontra, az S&P 500 32,40 ponttal (0,49%) 6664,36 pontra, a Nasdaq Composite pedig 160,75 ponttal (0,72%) 22 631,48 pontra emelkedett.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Milyen piacbefolyásoló eseményekre várunk?
- Milyen magyar döntések és adatok dönthetik el a forint sorsát?
