  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa

Az amerikai tőzsdéken folytatódott a pozitív trend, az S&P 500 és a Nasdaq már harmadik hete emelkedett, amit a Fed kamatcsökkentése és a további lazítás lehetősége erősített. A piaci optimizmust fokozta Donald Trump és Hszi Csin-ping egyeztetése, amely előrelépést hozhat a TikTok-ügyben és a kereskedelmi kapcsolatokban. A forint vegyes teljesítményt nyújtott: az euróval szemben szűk sávban mozgott, míg a dollárral szemben erőteljesebb volatilitás volt látható. A héten a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése áll majd a befektetők figyelmének középpontjában, ami meghatározhatja a forint árfolyamának további irányát. Emellett több fontos nemzetközi adat is érkezik, köztük a végleges amerikai GDP-adat, a PCE-infláció és a német Ifo-index, amelyek komoly hatással lehetnek a piacokra és a forint sorsára is.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Az S&P 500 és a Nasdaq sorozatban harmadik heti nyereségét könyvelte el, amit a Federal Reserve szerdai kamatcsökkentése és a további monetáris lazítás kilátásba helyezése támogatott.

A pénteki kereskedési volumen 27,78 milliárd részvényre rúgott, szemben az elmúlt 20 kereskedési nap 17,41 milliárdos átlagával.

A Dow Jones 172,85 ponttal (0,37%) 46 315,27 pontra, az S&P 500 32,40 ponttal (0,49%) 6664,36 pontra, a Nasdaq Composite pedig 160,75 ponttal (0,72%) 22 631,48 pontra emelkedett.

Amire választ kaphat cikkünkben:

  • Milyen piacbefolyásoló eseményekre várunk?
  • Milyen magyar döntések és adatok dönthetik el a forint sorsát?

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility