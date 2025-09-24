Magyar Péter beígért egy 14. havi nyugdíjjal felérő pénzesőt – Mutatjuk, kik lennének a legnagyobb nyertesei

Több mint 500 milliárd forintos pénzesőt ígért a nyugdíjasoknak a legnagyobb ellenzéki párt vezetése: Magyar Péterék 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, egyszeri differenciált nyugdíjemelést, illetve akár 200 ezer forintos Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnének be kormányra kerülésük esetén. A Tisza Párt ígéreteinek megvalósulásából nem egyformán profitálnának a nyugdíjasok: egyes rétegek akár kétszer-háromszor több pénzhez jutnának minden évben, míg mások egy fillérrel sem kapnának többet. A bőkezű ígéretek fedezetének előteremtése azonban nem magától értetődő, miközben a kiadások a bevezetés pillanatától kezdve nagyban megterhelnék a költségvetést. Ha nem sikerülne megvalósítani a párt által tervezett megtakarításokat, akkor az intézkedéscsomag számottevően rontaná a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát.

Nagyszabású nyugdíjprogramot hirdetett meg szeptember 23-án a Tisza Párt: Magyar Péter és Kármán András bejelentették, hogy a pártjuk kormányra kerülése esetén

120 ezer forintra emelnék a minimálnyugdíjat,

a 120-140 ezer forint közti nyugdíjakra egyszeri, sávos emelést alkalmaznának,

alkalmaznának, a 250 ezer forint alatti juttatásban részesülők számára évi 200 ezer forintnyi, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak esetében évi 100 ezer forintnyi Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetnének be.

a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak esetében A Tisza Párt az időskorúak járadékát is megduplázná, ez azokat érinti, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elegendő szolgálati idejük ahhoz, hogy állami nyugdíjra jogosultak legyenek.

ez azokat érinti, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nincs elegendő szolgálati idejük ahhoz, hogy állami nyugdíjra jogosultak legyenek. Az otthonápolási díjak 50%-os emelésére is ígéretet tett a párt.

is ígéretet tett a párt. Ezenkívül nem közvetlen pénzbeli juttatást is bejelentett a legnagyobb ellenzéki párt: 20 ezer új férőhelyet ígértek idősotthonokban, részben piaci, részben uniós és állami finanszírozással.

Érdekesség, hogy Magyar Péter korábban a Férfi40 bevezetését is megígérte, de a tegnapi bejelentések sorából ez az elem kimaradt.

Felér egy 14. havi nyugdíjjal az ígért pénzeső

A beígért intézkedések költségvetési hatása meglehetősen nagy, a Tisza elmondása szerint a tervek megvalósítása együttesen évi 655-795 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek. Ebből 515-570 milliárd forint közti összeg menne közvetlenül a nyugdíjasok pluszjuttatásaira,

ami jóformán felérne egy 14. havi nyugdíj összegével, hiszen jövőre a 13. havi juttatásokra 585 milliárd forintot rendel a költségvetési törvény.

A legtöbb pénzbe a Nyugdíjas SZÉP-kártya kerülne, ez önmagában évi 350-400 milliárd forint pluszkiadást jelentene a költségvetésnek. A nyugdíjfelzárkóztatás, az egyszeri sávos emelés és az időskorúak járadékának megduplázása pedig együttesen mintegy 165-170 milliárd forintba kerül évente.

A számok mögé nézve azonban egyértelműen kirajzolódik: a Tisza nem egyformán céloz a nyugdíjasok minden csoportjára. Az intézkedések fő kedvezményezettjei a kisnyugdíjasok lennének,

a legalacsonyabb nyugdíjszinteken akár triplájára vagy duplájára is nőne az állami juttatások értéke.

Az átlagnyugdíj – ma kb. 245 ezer forint – szintjén már jóval kisebb, évi 6% körüli juttatásnövekedést hozna a Tisza nyugdíjprogramja, az 500 ezer forint feletti nyugdíjjal rendelkezők számára pedig egyáltalán nem ígér közvetlen pluszjuttatást a párt tegnap bejelentett csomagja.

Hogyan változnának a juttatások az egyes nyugdíjszinteken?

A Tisza tegnapi ígéretei gyakorlatilag minden nyugdíjasnak plusz jövedelmet eredményeznének, akik 500 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjban részesülnek.

A 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők a felzárkóztatásnak köszönhetően rögtön 120 ezer forintos juttatásra lennének jogosultak.

A 120-140 ezer forint közti nyugdíjaknál egyszeri, sávos, nyugdíjemelést alkalmaznának Magyar Péterék: 120-125 ezer forint között havonta +12 ezer forintot, 125-130 ezer forint között +10 ezer forintot, 130-135 ezer forint között +8 ezer forintot, 135-140 ezer forint között pedig havonta +6 ezer forintot kapnának a nyugdíjasok.

Ezenkívül Nyugdíjas SZÉP-kártyát is kapnának mindazok, akiknek nem éri el a nyugdíjuk a havi 500 ezer forintot, 250 ezer forint alatti nyugdíjak esetében évi 200 ezer forint lenne a juttatás, 250-500 ezer forint közti nyugdíjszinteken pedig évi 100 ezer forint járna.

A Tisza közlése szerint az emelések az öregségi nyugdíjakra és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásra lennének érvényesek, de például az özvegyi nyugdíjakra nem terjednének ki.

A fentiek ismeretében pontosan kiszámítható, hogyan változna az egy év alatt kapott összes juttatás értéke a különböző nyugdíjszinteken. Az alábbi táblázatban havi 50 ezer forinttól havi 550 ezer forintig terjedően, 25 ezer forintos lépésközzel haladva mutatjuk, pontosan mennyit nyernének az egyes szinteken a nyugdíjasok a Tisza Párt ígéreteinek megvalósulásával.

Hogyan változnának a különböző összegű nyugdíjakban részesülők juttatásai az egyes nyugdíjszinteken a Tisza ígéreteinek megvalósulása esetén? 2026-ban törvényileg várható havi nyugdíj 2026-ban törvényileg várható éves juttatás a 13. havi nyugdíjjal együtt Tisza-ígéret 1: felzárkóztatás (havi szinten) Tisza-ígéret 2: egyszeri sávos emelés (havi szinten) Tisza-ígéret 3: Nyugdíjas SZÉP-kártya (éves szinten) Éves juttatás a Tisza-ígéretek megvalósulása esetén Összegszerű juttatás-növekedés a Tisza-ígéretekkel (éves szinten) Tisza által ígért intézkedések hatása az éves juttatás összegére 50 000 Ft 650 000 Ft 70 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 1 760 000 Ft 1 110 000 Ft +170,8% 75 000 Ft 975 000 Ft 45 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 1 760 000 Ft 785 000 Ft +80,5% 100 000 Ft 1 300 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 1 760 000 Ft 460 000 Ft +35,4% 125 000 Ft 1 625 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 200 000 Ft 1 955 000 Ft 330 000 Ft +20,3% 150 000 Ft 1 950 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 2 150 000 Ft 200 000 Ft +10,3% 175 000 Ft 2 275 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 2 475 000 Ft 200 000 Ft +8,8% 200 000 Ft 2 600 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 2 800 000 Ft 200 000 Ft +7,7% 225 000 Ft 2 925 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 3 125 000 Ft 200 000 Ft +6,8% 250 000 Ft 3 250 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 3 350 000 Ft 100 000 Ft +3,1% 275 000 Ft 3 575 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 3 675 000 Ft 100 000 Ft +2,8% 300 000 Ft 3 900 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 4 000 000 Ft 100 000 Ft +2,6% 325 000 Ft 4 225 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 4 325 000 Ft 100 000 Ft +2,4% 350 000 Ft 4 550 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 4 650 000 Ft 100 000 Ft +2,2% 375 000 Ft 4 875 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 4 975 000 Ft 100 000 Ft +2,1% 400 000 Ft 5 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 5 300 000 Ft 100 000 Ft +1,9% 425 000 Ft 5 525 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 5 625 000 Ft 100 000 Ft +1,8% 450 000 Ft 5 850 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 5 950 000 Ft 100 000 Ft +1,7% 475 000 Ft 6 175 000 Ft 0 Ft 0 Ft 100 000 Ft 6 275 000 Ft 100 000 Ft +1,6% 500 000 Ft 6 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 500 000 Ft 0 Ft +0,0% 525 000 Ft 6 825 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 6 825 000 Ft 0 Ft +0,0% 550 000 Ft 7 150 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7 150 000 Ft 0 Ft +0,0% Forrás: Portfolio-számítás

A táblázat utolsó oszlopa jelzi, pontosan hány százalékos juttatásnövekedést eredményeznének a Tisza ígéretei – ezekben a számokban meglehetősen nagy különbségek rajzolódnak ki. Az 50 ezer forintos nyugdíjszinten közel megtriplázódna, 171%-kal növekedne az állami juttatások összege, részben a 120 ezer forintra történő emelésnek, részben a 200 ezer forintos Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésének köszönhetően. (A pontosan háromszoros juttatás a 45 ezer forintos nyugdíjszinten keletkezne.)

75 ezer forintos nyugdíj esetén is bőkezű, 80%-ot meghaladó juttatásnövelést ígér a Tisza, míg 100 ezer forintos nyugdíjszinten 35%-os növekedésre számíthatnának a nyugdíjasok. A skálán felfelé haladva azonban gyors ütemben csökken az ígért emelés aránya: az átlagnyugdíj, 245 ezer forint szintjén például 6%-kal nőne az éves juttatások összege, 300 ezer forintnál pedig kevesebb mint 3%-os emelést ígér a párt a nyugdíjasoknak.

Az 500 ezer forintot elérő nyugdíjak esetében pedig kerek perec kimondja a Tisza, hogy nem tervez rendkívüli juttatásnövelést, hiszen a legmagasabb nyugdíjak mind a nyugdíjfelzárkóztatásból, mind az egyszeri sávos emelésből, mind a Nyugdíjas SZÉP-kártyából kiszorulnak.

A Tisza intézkedéseinek tehát egyértelműen a kisnyugdíjasok lennének a legnagyobb nyertesei, és minél magasabb valakinek a nyugdíja, annál kevésbé profitálna az ígért intézkedésekből.

Ennek következtében a nyugdíjasok közti jövedelmi egyenlőtlenségek nagy mértékben csökkennének.

Az is megbecsülhető, hogy mely rétegekre célozná a Tisza az elköltött plusz pénzeket: a Portfolio számításai szerint

a juttatások összértékének 30%-át a 100 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők kapnák, ők ma az összes nyugdíjas alig 8%-át teszik ki,

a juttatások 40%-a menne a 100-200 ezer forint közti nyugdíjasoknak, ők ma a létszám 39%-át adják,

a pluszkiadás 21%-a a 200-300 ezer forint közti nyugdíjasokat illetné, akik a nyugdíjasok 31%-át teszik ki,

a 300 ezer forint feletti nyugdíjban részesülők pedig 8%-ot kapnának a pluszpénzből, miközben a nyugdíjasok 22%-át teszik ki.

Mennyivel nőne az átlagnyugdíj a Tisza intézkedéseinek hatására?

A pártvezetés által megjelölt 515-570 milliárd forintos sávból kiindulva arra is becslést készíthetünk, mennyivel nőne az átlagnyugdíj az ígért intézkedések megvalósulása esetén. A sáv alsó határát, 515 milliárd forintot alapul véve, és a KSH által nyilvántartott, 2,27 millió fős (nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban részesülő) jogosulti körrel számolva fejenként átlagosan legalább 230 ezer forinttal növekedne az éves juttatások összege, ebben nemcsak a nyugdíjemelések, hanem az új juttatásként megjelenő SZÉP-kártya hatása is benne van.

Tehát havonta átlagosan legalább 19 ezer forinttal, a mai átlagnyugdíjhoz (245 ezer forinthoz) viszonyítva 7,8%-kal nőne az egy főre jutó átlagos juttatások összértéke.

Elbírna a magyar költségvetés egy ekkora pluszkiadást?

A 14. havi nyugdíjjal felérő csomag számottevően megemelné a magyar költségvetés nyugdíjkiadásait. 2025-ben (a novemberi nyugdíjkorrekció nélkül) 7200 milliárd forintot tervezett nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra költeni a kormány, az utólagos nyugdíjkorrekció további 112 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. A várható összkiadás így a tervezett folyó áras GDP-nek (87 837 milliárd forintnak) kb. 8,3%-át teszi ki.

2026-ban 7700 milliárd forintnyi nyugdíjkiadással számol a költségvetés, ehhez az idén novemberi nyugdíjkorrekció növelő hatását is hozzáadva reálisan mintegy 7816 milliárd forint lehet a tényleges jövő évi kiadás. Ez a tervezett folyó áras GDP-nek (95 747 milliárd forintnak) 8,2%-át érné el.

A Tisza által bejelentett, legalább 515 milliárd forintos pluszjuttatás a GDP kb. 0,5%-ával növelné a közvetlen a nyugdíjkiadásokat, nem számítva az idősotthon-beruházások kiadásnövelő hatását.

A párt által megszólított probléma valós: 2012-től 2024-ig a GDP-arányos nyugdíjkiadások 11,6%-ról 8,3%-ra csökkentek,

aminek okai többek között az ebben az időszakban megvalósult lépcsőzetes nyugdíjkorhatár-emelés, illetve a vegyes indexálás megszüntetése és a pusztán inflációkövető nyugdíjemelés bevezetése voltak. Az inflációkövető nyugdíjemelés miatt a nyugdíjasok reáljövedelme nem emelkedik (kivéve az olyan juttatásoknak köszönhetően, mint a 13. havi nyugdíj), mialatt a gazdaság egészében rendszerint reáljövedelem-emelkedés megy végbe, így a nyugdíjasok részesedése szükségszerűen lecsökken.

Az intézkedéscsomag "Achilles-sarka" a finanszírozás, erre vonatkozóan a párt azt kommunikálta, hogy az állam hirdetési és kommunikációs költségeinek leszorítása, a közbeszerzések és megatámogatások racionalizálása, a kamatkiadások csökkentése, illetve a nagyobb gazdasági növekedésből fakadó nagyobb költekezési mozgástér biztosítaná a nyugdíjcsomag fedezetét.

A kockázatok azonban óhatatlanul megjelennek, tekintve, hogy

az ígért intézkedések egyértelmű, nagy volumenű és azonnal jelentkező kiadási többletet hoznának, miközben a fedezetéül tervezett bevételnövelések megvalósíthatósága kérdésesnek tűnik,

és siker esetén is jóval lassabban jelentkezik a hatásuk. Ez a kettő együttesen azt eredményezi, hogy a tervezett megtakarítások elmaradása esetén egy megoldatlan finanszírozású, akár fenntarthatatlannak is nevezhető hatalmas – 14. havi nyugdíjjal felérő – kiadási ballasztot vállalna magára az ország költségvetése.

Igaz, hogy ez nem lenne újdonság a magyar nyugdíjrendszerben: a 13. havi nyugdíjnak sincs egyértelmű forrású fedezete, sőt, az utóbbi években már a 12 havi nyugdíj kifizetésére sem telt volna pusztán az erre szolgáló nyugdíjjárulék- és szochó-bevételekből, ezért a központi költségvetésnek rendszeresen több százmilliárdos (vagy akár ezermilliárd forintot is meghaladó) támogatást kell nyújtania a Nyugdíjbiztosítási Alapnak. A Tisza ígért intézkedései a jelek szerint ugyanezt az irányt erősítenék: kérdéses finanszírozású kiadási tételek kerülnének be a nyugdíjrendszerbe, ami hosszú távon tovább ronthatja a költségvetés egyenlegét, és egyre fenntarthatatlanabbá teheti a nyugdíjrendszer első pillérét.

A Magyar Nemzeti Bank 2016-ban felhívta a figyelmet: a nyugdíjrendszer fenntarthatósági mérőszámai a nyugdíjrendszer jövőbeli éves egyenlegeiből vezethetők le, minél nagyobbak a várható éves hiányok, annál rosszabb a hosszú távú fenntarthatóság. Akkor az MNB úgy kalkulált, hogy 2035-ig nincs gond a nyugdíjrendszer fenntarthatóságával, addig egyensúly közelében tarthatók a nyugdíjcélú bevételek és kiadások, de erre a valóság azóta rácáfolt, a vártnál jóval korábban negatívba fordult a nyugdíjrendszer egyenlege.

Ha a mostani aggodalmak beigazolódnak, és a Tisza-intézkedéscsomag bevételi fedezete nem jön össze a tervezett mértékben, annak egyik következménye lehet, hogy korábban kell majd hozzányúlni a nyugdíjrendszerhez, és egyensúlyjavító intézkedéseket (pl. korhatáremelés, nyugdíjjogosultságok szigorítása) eszközölni a stabilabb működés érdekében.

