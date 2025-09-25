Igazi forradalom zajlik a magyar egészségügyben: így nyernek maguknak életéveket a figyelmesek

Egyre több magyar ismeri fel az egészséges életmód jelentős rövid és hosszú távú előnyeit idehaza is, és ebben a kérdésben - miközben nagy a zaj ezen a téren is - egyre több hiteles segítséget is találhatnak maguknak, nem is akárhonnan. A legnagyobb magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók ugyanis felismerték, hogy egyre nagyobb az ilyen szolgáltatások, termékek iránti valós piaci kereslet, és a gyógyító szolgáltatásaik mellé újfajta megoldásokat vettek fel a palettájukra. Mivel hagyományosan aktív kapcsolatot ápolunk a legnagyobb magyarországi magánszolgáltatókkal (piaci pozícióikat, üzleti teljesítményeiket rendszeresen dolgozzuk fel elemzéseinkben), sőt a szektornak külön szakmai konferenciát szervezünk (ez a Private Health Forum, idén már sorozatban a kilencedik alkalommal), ezért természetesnek tűnt számunkra, hogy közvetlenül is megkeressük ezeket a privát cégeket a témával kapcsolatos kérdéseinkkel. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az adott szolgáltató működésében mennyire és miért fontos a prevenciós vonal, milyen konkrét megoldásokat nyújtanak pácienseik számára, és vannak-e konkrét tapasztalataik ezen a téren. (FONTOS DISCLAIMER: terjedelmi korlátok miatt cikkünkben a vezető magánszolgáltatók kínálatába és szemléletmódjába tudunk betekintést adni, nem volt célunk és lehetőségünk a teljes piacot feltérképezni, viszont a lenti információk terjedelméből is látható, hogy nagyon fontos területről beszélünk, ami miatt érdemes ennek a témának teret adni.)

Miért lehet fontos ez a szolgáltatás egy magánklinikának?

Fábián Lajos, a TritonLife csoport társalapító tulajdonosa szerint minden érintett szempontjából kritikus az a trend, hogy az emberek kezdenek tudatosabbak lenni és törődnek magukkal. Minden szereplőnek - szolgáltatónak, orvosnak, páciensnek - az az érdeke, hogy egészséges, munkaképes emberek éljenek, jól Magyarországon. Egészségügyi szolgáltatóként a prevenciós termékcsalád nagyban könnyíti és tervezhetővé teszi a működést és egy olyan új célcsoportot ér el, akik nem a tüneteket próbálják kezelni időnyomás alatt, hanem tudatosan építik az életüket és azt, hogy jó minőségben éljenek minél hosszabb ideig. Ha úgy tetszik, akkor mi vagyunk azok, akik visszamérik az életmódot és segítenek fejlődni - hangsúlyozta.

Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont vezérigazgatója válaszában úgy fogalmazott, hogy a prevenció tulajdonképpen szektorsemleges. "Egyaránt érdeke az állami egészségügyi ellátórendszernek és a magánegészségügyi szolgáltatóknak, de mindezeken felül magának a páciensnek. Felelős egészségügyi magánszolgáltatóként a partnert, az egészségtudatos polgárt kell látnunk a hozzánk forduló páciensekben" - érzékeltette. "A robbanásszerű technológiai fejlődés mellett egyre fontosabb lesz a megelőzés, és az öngondoskodás. Ebben az egészségügynek és maguknak az állampolgároknak is van felelősségük, melyre tapasztalatunk szerint egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a pácienseink" - tette hozzá.

Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy ez a terület az állami egészségügyben egyelőre még mindig hátrányos helyzetben van a gyógyító/kezelő szemlélettel szemben, nehezen, bonyolultan megvalósítható. Azt is látják, hogy nagyon sokan egyre egészségtudatosabbak, és hajlandók áldozni az egészségük megtartására, megfelelő körülmények között. Egy-egy ilyen megközelítésnek (jól szervezett, meghatározott időtartam alatt elvégzett szűrővizsgálatok, állapot értékelés, életmódjavaslatok) szerinte nagy előnye, hogy végig követhetők az elváltozások,

lemérhető az eddigi nem-gyógyszeres és gyógyszeres kezelés eredményessége.

A megelőzés az egyik legjobb „befektetés”, amelyet saját életünk és szeretteink jövője érdekében megtehetünk, mert lehetővé teszi, hogy hosszú távon egészségesek és energikusak maradjunk - vallják a Dr. Rose-nál.

Ehhez hasonló üzenetet fogalmazott meg válaszában Lancz Róbert, a Doktor 24 Csoport társtulajdonosa, amikor azt írta nekünk, hogy

a megelőzés nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is a leghatékonyabb befektetés.

Lancz Róbert elmondása szerint működésük középpontjába a preventív szemléletet helyezték, céluk, hogy ügyfeleik hosszú távon egészségesek maradjanak, ne csak a betegségeik kezelésére érkezzenek a Doktor24-hez.

Realisztikus választ adott kérdéseinkre Kirschner András, a Swiss Medical ügyvezetője, amikor azt írta, hogy

a prevenció fontos, de illúzórikus, hogy a teljes lakosságban végig lehessen vinni.

Az emberek 80-90%-a nagyon rövid távra gondolkozik előre, carpe diem, emiatt a prevenció, a nyugdíj előre takarékosság, a sport, fogmosás, stb. mind ebbe a körbe tartoznak. Ezért van alulbiztosítva a társadalom - részletezte Kirschner András, aki szerint a többség az állam gondoskodásához szokott hozzá, ha valami elromlik, háborognak, az egészségükre nem vigyáznak, de a szerelést kérik. "Az élőerő, munkaerő megtartása elsősorban a cégek érdeke lenne, de ebben csak a nagyobb méretű, jól szervezett vagy nagy hozzáadott értékű munkát végzőknél jelenik meg az egészségbe fektetés gondolata" - tette hozzá a szakember, aki szerint sok szektorban vannak jó példák az ilyen befektetésre.

Rausz Attila, az F Medical Magánklinika ügyvezetője válaszában azt hangoztatta, hogy a megelőzés az egészségmegőrzés alappillére. Hozzátette, hogy céluk nem csupán a betegségek gyógyítása, hanem azok korai felismerése, sőt elkerülése is.

Hiszünk abban, hogy a tudatos páciensekkel közösen felelősen alakítható az egészségesebb jövő

- árulta el megkeresésünkre.

Sas Andrea, a Maternity Magánklinika cégvezetője megkeresésünkre részletezte, hogy a várandósság ideje alatt kiemelten fontos a megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozás. "Ezzel foglalkozó szakrendelésünk célja a női szervezet felkészítése a zavartalan várandósságra. A kismamákat személyre szabott iránymutatással várjuk a megfelelő táplálkozást illetően. Fontos kiemelni, hogy várandós pácienseink mellett szívesen foglalkozunk életmódváltáson gondolkodó pácienseinkkel is" - jegyezte meg. Majd azt is hozzűfűzte: dietetikai szolgáltatásainkban egyéni étrenddel, szakmai tanácsokkal látjuk el a kismamákat, ezzel elősegítve a minden tekintetben optimális magzati fejlődést.

Soós Miklós, az Istenhegyi Géndiagnosztika társalapítója és tulajdonosa, ügyvezető igazgatója meglátása szerint "tény, hogy a rendszeres szűrővizsgálatok életeket mentenek, ez ma már alapvető tétel".

Sajnos azt látjuk, hogy a prevenció egyre inkább luxus, legyen szó például akár rákmegelőzésről vagy genetikai faktorokról.

Mi ennek ellenére mindent megteszünk ezen vizsgálatok fontosságának hangsúlyozásáért, hisz nekünk, akik diagnosztikával, génekkel foglalkozunk, ez alapvető. Ha valami ugyanis gén-szinten elromlott, azt jelenleg még kijavítani nem lehet, de megfelelő információval nagyon sok esetben elkerülhető a baj megtörténte. Centrumunkban egy tudományos szakértői csoport folyamatosan foglalkozik azzal, hogy monitorozza a nemzetközi innovációkat az alkalmazott genetika területén. Látjuk, hogy egyre nő a fókusz a prevenciós teszteken, ami genetikában például a hordozósági szűrések térnyerésében látható, vagy például az onkológiai szűrőtesztek hihetetlenül modern innovációiban - írta.

Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezetője úgy vélekedett, hogy a prevenciós szemlélet nem csupán az ellátás modern formáját képviseli, hanem egyre inkább elvárás a páciensek részéről is. "Magánegészségügyi szolgáltatóként különösen fontosnak tartjuk, hogy ne csak a betegségek kezelésére, hanem azok megelőzésére, korai felismerésére és az életminőség hosszú távú fenntartására is hangsúlyt fektessünk" - említette meg. Majd részletesen kifejtette: egyrészt, a prevenciós szolgáltatások biztosítása a társadalmi felelősségvállalás egy formája: hozzájárulunk ahhoz, hogy a lakosság egészségtudatosabbá váljon, és minél több ember kerülje el a súlyos, sokszor életet veszélyeztető állapotokat. Másrészt, szakmai szempontból is indokolt ez az irány: a krónikus betegségek megelőzése és a korai diagnózis nemcsak hatékonyabb, de gyakran jóval költséghatékonyabb is, mint a későbbi, komplexebb kezelések. A munkába való gyors visszatérés a gazdaságra is ösztönző hatással bír. A prevencióval egyúttal a bizalmi kapcsolat is mélyül a páciens és az intézmény között: nem csupán akkor fordul hozzánk valaki, amikor már baj van, hanem akkor is, ha „csak” tenni szeretne saját egészségéért.

Az Emineo Magánkórháznál azt tapasztalják, hogy elindult egy szemléletváltás: egyre többen fordulnak orvoshoz már az első jeleknél, nemcsak akkor, amikor a tünetek már súlyosabbak. Ugyanakkor még hosszú az út odáig, hogy a panaszmentes, rendszeres szűrővizsgálat valóban természetes része legyen az egészségtudatos életmódnak. Mi ebben szeretnénk támogatni a pácienseinket: edukációval, könnyen elérhető prevenciós csomagokkal és hiteles, személyes odafigyeléssel - írták.

Vasas Norbert, a Kardirex Egészségügyi Központ centrumvezető főorvosa válaszában emlékeztetett arra, hogy a központ több, mint 30 éves fennállása óta mindig kiemelt szerepet kapott a prevenció. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást is nyújtó vállalkozásként a munkavállalók egészségben eltöltött évei számának maximalizálásában fontos szerepet kap a korai felismerés, a már kialakult betegségek kezelésének időben történő megkezdése.

A Czeizel Intézet a prevenciós szemléletének ismertetése keretében megosztotta velünk azt, hogy céljuk a várandósság, a magzati fejlődés és a családtervezés támogatása, különös tekintettel a genetikai megelőzésre (prevencióra). Az intézet Dr. Czeizel Endre, az egyik legismertebb magyar genetikus és orvos által inspirált elvekre épül, aki életművével a genetikai betegségek megelőzését, a magzatvédelmet és az egészséges születések elősegítését helyezte előtérbe - emelték ki. A prevenció (megelőzés) célja, hogy csökkentsük a betegségek kialakulásának kockázatát még azelőtt, hogy azok ténylegesen megjelennének. Ez különösen fontos a várandósság tervezésekor, hiszen a szülők genetikai háttere, egészségi állapota és életmódja jelentősen befolyásolhatja a születendő gyermek egészségét - írták.

Ki, mit ajánl, mivel versenyez?

A részletek kapcsán Fábián Lajos kifejtette lapunknak, hogy a Tritonlife abban hisz már évek óta, hogy minden egyénnek másra van szüksége az anamnézise, kora, neme, életformája, genetikája, illetve a konkrét lemért állapotfelmérő adatai alapján. Minden ilyen egészségprogram egy felméréssel indul, utána pedig hosszútávon fenntartható programokban gondolkodunk, amely során támogatjuk az egyén életmódját, vagy annak változását - tették hozzá. A termékek része természetesen minden esetben a szakorvosi szűrések is, mert ezek elengedhetetlenek - sőt sokszor életet is mentenek - bizonyos esetekben, de ezek jól kirajzolódnak a fent említett állapotfelmérések során. A felesleges vizsgálatokban pénzért nem hiszünk, mert a nap végén mindenkinek drágább, ha koncepció nélkül mindent próbálunk szűrni és kezelni - vallják a TritonLife-nál. Az egészségügyi termékek mellé nagyon sok esetben párosulnak az életmód fenntartásához kapcsolódó szolgáltatások is, amennyiben erre a páciensek nyitottak. Fontos, hogy ezek a termékek azoknál működnek jól, akik nem azt várják a szűrésektől, hogy pár évre védelmet nyújtanak az egészségtelen életmódok ellen, mert ilyen nincs. Kell hozzá az egyén is, mert felelősek vagyunk magunkért. A programok nagy része javaslatokat tesz étkezés, mozgás, stresszkezelés, alvásminőség javítás, azaz életmódbeli szokások kialakítására és ezek bevezetését támogatja, majd folyamatosan visszaméri az eredményeket - magyarázta a magánkórház alapítója, aki a tapasztalatokról is szólt. Azt látjuk, hogy egyre többen nyitottak arra, hogy tudatosan építsék az életüket egészség oldalról is és szerencsére egyre több vállalat is biztosítja ezt a munkavállalóinak, mint az ESG "S lába". Ugyanúgy, ahogy a karrier, a család, a pénzügyek területén tervezünk, az egészségünkkel sincs ez másként. Azt látjuk, hogy azok, akik elkezdték és komolyan is veszik, nagyon elégedettek és sokkal jobban vannak. Általában beáll a súlyuk diéták nélkül, nagyon sokan elhagyhatnak gyógyszereket és energikusabbak is lesznek. Az pedig, akinek kiderül a szűrés során probléma, sok esetben kezelhető, főleg ha időben történik a szűrés.

Több esetben nem túlzás kijelenteni, hogy a páciens a saját életét hosszabbította, illetve mentette meg azzal, eldöntötte a szűrést.

Nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, hogy utólag nagyon olcsónak tűnik az, ami elsőre teher, mert foglalkozni kell vele, idő megy el vele és még ráadásul pénzbe is kerül. Mi azt gondoljuk, hogy ha az autónk casco díját kifizetjük minden évben, akkor egy hasonló összeget nem szabad sajnálni magunkra sem, mert a nap végén az ember az, aki számít - szögezte le.

Csernavögyi István, a BEK vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az évi csaknem 6000 szűrővizsgálattal piacvezetők a minden szervrendszert érintő komplex menedzserszűrések területén. "Szűrővizsgálati protokolljainkat a magyar és a nemzetközi ajánlások figyelembevételével állítottuk össze, és 20 éves szűrővizsgálati tapasztalatunk alapján évről évre folyamatosan fejlesztjük" - húzta alá. A primer pervenció tekintetében a BEK-nél jelen van az egészségedukáció (egészséges életmóddal, betegségekkel, tünetekkel kapcsolatos anyagok publikálása 2007 óta), az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós programja, védőoltási program magánszemélyeknek és vállalatoknak, és mindezek érvényesek saját munkavállalóikra is. A szekunder prevenciónál kiemelte a menedzserszűrő programokat, tematikus szűréseiket, rendszeresen kedvezményesen ajánlott prevenciós szolgáltatások, gondozói programot alkalmaznak, melynek keretében szerződött partnereiket rizikóbecslés alapján rendszeresen értesítik a javasolt vizsgálatokról. Emellett folytatnak iskolai gerincszűrést az OGK szakemberei által, és a vállalati egészségügy területén is nagyon aktívak, kihelyezett szolgáltatásaikkal. A tercier prevenció között megemlítette a gerincsebésezti rehabilitációt, a privát gyógytornát, gyógymasszázst, a pszichológiai ellátást, a krónikus betegségek utánkövetését.

A BEK-nél egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak a szűrésekre, így a másodlagos prevenció is erősödik a társadalomban, hiszen a szűrővizsgálatok diagnózisa alapján fontos megelőző lépéseket tehetünk az egészségünk megőrzése érdekében. "A szűrővizsgálatokon feltárásra került korai stádiumú betegségek kezelése is ide tartozik, amikor a kezelést korán megkezdhetik, ezáltal elkerülhetőek a szövődmények, vagy a beteg állapotának esetleges súlyosbodása" - emelte ki. Az ügyfelek visszajelzései a kezdetek óta rendkívül kedvezőek, a prevenciós programjaink nemcsak egészségügyi szempontból sikeresek, de a páciensek lojalitásának növekedéséhez is mérhető módon hozzájárulnak - mondta.

A Dr. Rose Magánkórháztól azt is megtudtuk, hogy náluk elérhető mind a primer, mind a szekunder prevenció. "Primer prevenció esetén még a betegségek megjelenése előtt, az odavezető rizikótényezőket tudjuk felmérni, így pl. szív-érrendszeri betegségek esetén a túlsúly, étkezési-alkoholfogyasztási-dohányzási szokások felmérése, koleszterinszintek, húgysavszintek meghatározása, magasvérnyomás-cukorbetegség-endokrin eltérések korai felfedezése, szükség esetén kezelése segít a betegség kialakulásának megelőzésében. Vagy a daganatos betegségek megelőzésében, korai felfedezésében végzett szűrővizsgálatok segítenek" - magyarázták. "Szekunder prevencióban a már kialakult betegség megfelelő kezelését, a kezelés hatékonyságának ellenőrzését, a betegség szövődményeinek megelőzését végezzük" - részletezték tovább. Például magasvérnyomás esetén az évenként végzett ellenőrző kardiológiai vizsgálatok mutatják, hogy az adott kezelés mellett megjelent vagy romlott-e a magasvérnyomásos szívterhelés, kialakult-e, változatlan maradt-e vagy romlott a kimutatott korai érelmeszesedés állapota, stb. Ugyanez érvényes a cukorbetegség és szövődményeire, vagy más endokrinológiai betegségek követésére is. Amikor konkrét szolgáltatásokra kérdeztünk rá, a Dr. Rose-nál kifejtették nekünk, hogy vállalják célzott szűrővizsgálatok végzését, speciális célcsoportokra szabott szűrésekkel is foglalkoznak (szenior csomag a 65 év felettiek részére), különleges Demencia Prevenciós Program (ebben a témában tapasztalt amerikai-magyar pszichiáter professzor közreműködésével, másodvéleményezésével). "Intézményünkben rendel egy nemzetközi életmódorvostan, IBLM = International Board of Lifestyle Medicine szakképesítéssel rendelkező orvoskollégánk. Az életmódorvostan a bizonyítékokon alapuló orvoslás viszonylag új ága, amelynek elsődleges célja az életmóddal összefüggő, krónikus betegségek megelőzése, kezelése, bizonyos esetekben visszafordítása. A hagyományos nyugati orvoslás alapja, orvosi diplomával rendelkező és ezen a területen speciális képesítéssel rendelkező szakember végezheti" - fejtették ki. Emellett az életmódváltásban, megfelelő életmód kialakításában dietetikus szakemberek, gyógytornászok vannak a páciensek segítségére.

Lancz Róbert a Doktor24 Csoport egészségmegőrző szolgáltatásai között említette az átfogó szűrőcsomagokat (ezek éves kivizsgálást és személyre szabott tanácsadást kínálnak), a 2024-ben elindított TESTközpontot, ami komplex életmódprogram a metabolikus szindróma és az elhízás visszafordítására, személyre szabott orvosi, dietetikai és mozgásterápiás támogatással. Létezik náluk digitális prevenció, metabolic csomaguk okoseszközökkel támogatja az életmódváltást: laborvizsgálat, orvosi konzultáció és dietetikai tanácsadás egyben. Emellett jelen van ez a szemlélet a longlife vállalati egészségcsomagban is. Arról számolt be, hogy pácienseik visszajelzései pozitívak: értékelik a gyors, kényelmes és átfogó szűréseket, valamint a TESTközpont program személyre szabott megközelítését. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az érdeklődés prevenciós szolgáltatásaik iránt, ügyfeleik egyre tudatosabban tesznek egészségük megőrzéséért.

Kirschner András arról számolt be, hogy a Swiss esetén a preventív-betegség szűrő programokat vállalatok, biztosítók vagy egészségpénztár finanszíroz. Részletezte azt is, hogy 4000-en vesznek reszt 4-8 vizsgalatból álló, alapos szűrőprogramban, további 2700 fő vesz részt egy-két vizsgálatból álló, célzott prevencióban. Arról is beszámolt, hogy aminek orvosilag van értelme az a következő vizsgálatok kombinációja: nyaki pajzsmirigy / nyaki carotis / hasi ultrahang, szív ultrahang és kardiológia, belgyógyászat területén ott az EKG és rutin labor vérkép, gyulladásos értékek vizsgálata, vizelet, cukor, vérzsírok, máj és vesefunkció; bőrgyógyászat és anyajegy szűrés; szemészet, szemnyomás és szemfenék vizsgálat; rutin labor, de nem tumor marker, nőgyógyászat minden korosztályban, emlőrák szűrés és mammográfia és emlő ultrahang kombinációja 45-65 éves korosztály között, urológia és PSA 40 év felett, zajos munkahelyen hallásvizsgálat. Ezeket egyébként a Swiss Medicalnál mind végzik. Arról is beszámolt, hogy jelenlegi számosságból hetente 4-10 új daganatot azonosítanak (sokszor bőr vagy pajzsmirigy, ritkábban emlő vagy vastagbél), hetente ezzel szemben főként az alapellátásban felismerve 300 alkalommal kóros szív-érrendszeri állapot miatt teszünk kezelési vagy életmódi javaslatot. Kiemelte, hogy mostanra kapacitásaik tetején járnak. A javaslatokat a legnagyobb csoportos visszamérés alapján mindössze a betegek 50%-a kezdi el megvalósítani, és egy év múlva csak 25% változtatott jelentősen.

Rendszeresen kínálunk kedvezményes árú szűrővizsgálati csomagokat, amelyek különféle kockázatok (pl. kardiovaszkuláris, daganatos, anyagcsere) felmérését célozzák. Ezeket az elmúlt években fokozatosan, a páciensek igényeihez igazodva vezettük be, és időszakos kampányokkal is támogatjuk - ezt már Rausz Attila mondja, aki azt is részletezte, hogy a tapasztalatok és visszajelzések kifejezetten pozitívak. Elmondása szerint az egészségtudatos páciensek részéről nagy az érdeklődés a szűrővizsgálatok iránt, különösen akkor, ha azokat célzottan és kedvezményesen kínáljuk.

Sas Andrea, a Maternity cégvezetője kiemelte a klinikánál elérhető személyre szabott, biztonságos életmódváltó és testsúlycsökkentő programot is. Ez a szolgáltatás nők és férfiak számára egyaránt elérhető. "Több szakorvos együttműködésének eredményeként biztosítjuk, hogy a résztvevők szakértőink támogatásával és iránymutatásával egészséges és fenntartható módon érhessék el céljaikat" - írta.

Soós Milós ismertetése szerint a prevenció kapcsán kettős céluk van. Egyrészt Centrumunkban évtizedek óta elérhetőek a kedvező árú, komplex egészségprevenciós szűrőcsomagok, hogy egy átfogó éves szűrés ne csak a legtehetősebbek, vagy azon munkavállalóknak legyenek elérhetők, akiknél a munkáltató áldoz erre. Másrészt – sokszor nyereségességtől függetlenül – olyan teszteket is bevezetünk a hazai piacra, melyek világszerte a legújabb vizsgálatoknak számítanak. Ilyen például egy új rákszűrő teszt, ami rendkívül korai, a képalkotó vizsgálatokkal még nem észlelhető rákmegelőző állapotokat képes detektálni, a 70 féle leggyakoribb ráktípus kapcsán. Vagy, a szerencsére egyre ismertebb szülői genetikai hordozóságszűrések, amikkel már családtervezés során képesek vagyunk kiszűrni esetleges örökletes betegségeket, hogy aztán preimplantációs genetikai tesztekkel tudjuk segíteni a párokat ezek elkerülését. Ilyen típusú tesztekkel hosszú évek óta foglalkozunk, ami elengedhetetlen a megfelelő interpretációhoz és lehetővé teszi, hogy a rengeteg újdonságból ki tudjuk szűrni a valóban működő megoldásokat. És nem szabad elfelejteni a termékenységi diagnosztikai tesztek újdonságait. A meddőségi ráta világszerte nő, amit megelőzni a jelenlegi tudás szerint nem lehet, azonban a megfelelő vizsgálatokkal sok esetben lerövidíthető a várakozási idő. Ez nem a hagyományos értelemben vett prevenció, azonban, ha mérlegeljük a kevésbé hatékony diagnosztika miatt a párokra nehezedő, hosszú éves lelki és testi valamint jelentős anyagi terheket, a hatékony kivizsgálás ugyanúgy meghosszabbíthatja az egészséges élettartamot, mint a hagyományos értelemben vett prevenciós vizsgálatok - válaszolta az Istenhegyi Géndiagnosztika tulajdonosa.

Mózer Attila ismertetése szerint a Szent Magdolna széles szűrőportfólióval rendelkezik, amelyben megtalálhatóak a standard szűrőcsomagok (pl. általános belgyógyászati, kardiológiai, nőgyógyászati, urológiai, onkológiai szűrések, továbbá menedzserszűrések), valamint személyre szabott szűrőcsomagokat is kínál, amelyeket a páciens kórelőzménye, életkora, rizikófaktorai és panaszai alapján állítanak össze. Egészségnapokon is rendszeresen jelen vannak, ahol ingyenes szűrésekkel (pl. bőrgyógyászati, gyermekgyógyászati és ortopédiai prevenciós vizsgálatok) segítik a lakosságot. Ezek a programok nemcsak az egészségügyi ellátás elérhetőségét növelik, hanem edukációs céllal is bírnak: ilyenkor külön tanácsadással, szóbeli konzultációval, szóróanyagokkal is támogatják az érdeklődőket. A magánkórház kiemelten figyel a nők egészségére: szerveznek nőknek szóló rendezvényeket, amelyekkel a rákmegelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet. Ezek nemcsak szűréseket foglalnak magukban, hanem előadásokat, interaktív beszélgetéseket, életmód-tanácsadást is orvosaik és rákedukációs aktivisták részvételével. "Az elmúlt években holisztikus szemléletet is beemeltünk működésünkbe. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szervi betegségekre fókuszálunk, hanem az egész emberre: test, lélek és életmód összefüggéseit is figyelembe vesszük. Ennek keretében elindítottunk például életmódtanácsadási szolgáltatásokat, együttműködünk dietetikussal, mozgásterapeutával, mentálhigiénés szakemberrel, és ahol szükséges, pszichológus is részt vesz a gondozásban" - magyarázta a vezető, aki szerint az eddigi páciens visszajelzések rendkívül pozitívak. Azt is elmondta, hogy sokan számolnak be arról, hogy hogy

szűrőcsomagjaik segítségével olyan rejtett problémákra derült fény, amelyeket korábban semmilyen tünet nem jelzett.

Ugyanakkor a negatív szűrések is megnyugvást hoznak, és megerősítik a pácienseket abban, hogy jó úton járnak saját egészségük megőrzésében - emelte ki.

Az Emineo Magánkórházban a prevenció a működésük alapelve, és kiemelten kezelik a mozgásszervi prevenciót. Ennek egyik legegyedülállóbb pillére az Emineo Magánkórház Meniszkusz Megőrző Programja ami az akut panaszok kezelésén túl, hanem hosszú távú megelőzésről, egészségmegőrzésről is szól. A térdízület meniszkusza kulcsszerepet játszik a porcfelszínek védelmében, a terhelés elosztásában és a mozgás stabilitásában. Ha egy sérülés miatt a meniszkuszból túl sokat távolítanak el, az évekkel később komoly porckopáshoz, ízületi kopáshoz (arthrosis) vezethet, ami újabb fájdalmakat és akár protézisműtétet is szükségessé tehet. Fontos program náluk a speciális mozgásszervi szűrővizsgálat, és ezt a szemléletet egészítik ki a preventív gyógytorna-csomagok. Egyedülálló elem a kínálatukban a posztrehabilitációs gyógytorna, amely biztonságos visszatérést segít elő a sportba vagy az aktív életbe egy sérülés vagy műtét után. Ez szintén a prevenció része, hiszen segít megelőzni az újrasérüléseket. Ismertetésük szerint a mozgásszervi ellátáson túl komplex szűrővizsgálati csomagokat is kínálnak (fejfájás-kivizsgálási csomag, preventív szűrőcsomag, A komplex kardiológiai szűrés).

Vasas Norbert a Kardirextől érdeklődésünkre kifejtette: különböző egészségnapokat szervezünk szerződött partnereinknek, helyszíni kiszállással. Az ilyen programok alkalmával általában testtömegmérés, vérnyomás- és vércukormérés, különböző szemvizsgálatok, légzésfunkciós-, Inbody- és egyéb vizsgálatok kapnak helyet a partnereink igényeihez igazítva azokat. Ezen felül a menedzserszűréseket elsőként kezdtük meg a városban a fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalók esetében, amely az évtizedes tapasztalatok alapján sarkalatosnak bizonyul a primer prevenció terén - írták. Életmódjavító programjaink közül kiemelendő a diétás tanácsadás különböző betegségek, elsősorban a cukorbetegségben szenvedő pácienseink számára, a dohányzás leszokás támogatás megsegítésére a Füst-ölő Programot dolgoztuk ki, amely keretében mind egyéni, mind csoportos leszokástámogatást is választhatnak a dohányosok. Emellett csoportos "Súlyfelejtők Klubja"-t szervezünk sikeresen évek óta - sorolta. Majd azt is hozzátette: pácienseink szívesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon, az így diagnosztizálásra kerülő betegségek további gondozásában is szerepet vállalunk a későbbiek során.

A Czeizel Intézet szintén csokorba szedte nekünk, hogy milyen tevékenységet folytatnak a prevenció érdekében: genetikai tanácsadás, prenatális vizsgálatok, vitaminok és nyomelemek pótlása, családtervezési programok, szűrővizsgálatok. A Czeizel Intézet nemcsak a várandósság előtti és alatti prevencióra fókuszál, hanem fontos szerepet vállal a posztnatális (szülés utáni) tevékenységekben is. A posztnatális időszak során az intézet célja a gyermek és az anya egészségének támogatása, bizonyos rejtett betegségek korai felismerése és kezelése. Az intézet a betegektől kapott visszajelzéseket is megosztotta velünk. Ezek szerint előny, hogy a betegek szerint az intézet átfogó szemlélettel dolgozik, a genetikai kockázatok feltárásától kezdve az egészséges életmód kialakításáig; az orvosok és szakemberek érthetően és empatikusan kommunikálnak, ami nagy megnyugvást jelent az ügyfelek számára; a modern technológia és a személyre szabott megközelítés nagy bizalmat ébreszt azokban, akik a megelőzés érdekében fordulnak az intézethez.

A HT Medical Center arról számolt be lapunknak, hogy 2001-óta mammográfiás szűrőcentrumként működnek, ahol Budapest 5 kerületének érintett korú női lakosságát szűrik melldaganatra. Bár ez ingyenes a lakosságnak (népegészségi szűrés keretében) mégis a tapasztalat az, hogy csak 25% a megjelenési arány. Pedig a melldaganat nagyon jól kezelhető, ha időben észreveszik. Szintén bekapcsolódunk a vastagbél és a méhnyakrák szűrésekbe, amely mára szinte népbetegséggé vált - emelték ki. Ezen kívül több szakmás szűrő csomag kínálatunk van, amelybe beletartozik labordiganosztika, képalkotó diagnosztika, és szakorvosi vizsgálat is egyben, nemre és korcsoportnak megfelelően. Korábban kifejezetten manager szűrések voltak csak, az utóbi években jobban kiépült a társadalom minden rétegének. Ezek nagyon fontosak lennének társadalmi szempontból is és az egyéneknek is, mert korán észrevett betegségek sokkal jobban kezelhetőek - állapítják meg.

Ezekről mindenki sokat beszél, de várhatóan a mentális betegségek lesznek a következő évtized nagy robbanása.

Minden második ember gyerekkori traumával, munkahelyi kiégéssel, stresszel, párkapcsolati elakadással küzd. A fiatal iskolások között sem ritka a bántalmazás, a szorongás és/vagy az ingerkeresés, online vagy offline, amit sokszor alkohollal, nyugtatókkal, más káros szenvedéllyel kompenzálnak. Ezek nagyon hamar átcsapnak fizikális tünetekbe is. Ha valaki odafigyel, támogat ebben, sporttal, életmód változással, terápiákkal, ülésekkel meg lehet előzni, vissza lehet fordítani - mutatnak rá. Magyarországon ez hatalmas probléma, vidéki kis településeken is, csak ott még kevésbé foglalkoznak vele - emelték ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images