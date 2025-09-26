A külföldiek mentik a hazai turizmust, gyenge a magyarok utazási kedve

Júliusban a forgalom elmaradt a tavalyitól, ennek bizonyára részben időjárásbeli okai voltak, augusztusban viszont jött a korrekció. Így a két hónapot együtt nézve 0,9%-os éves alapú növekedést láthatunk. A bővülés mértéke nem nagy, a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái alapján azt mondhatjuk, hogy a forgalom augusztusban elmaradt a Covid előtti csúcstól. Ebből kirajzolódik egy olyan általános tendencia, hogy
nem főszezonban a turizmus már elérte járvány előtti szintet (ezt láttuk 2025 első félévében), de a főszezon még mindig gyengébb.
Az idegenforgalmi szezonalitás megváltozása összefüggésben lehet azzal, hogy a turizmus trendje nem egyenletes: a külföldiek vendégéjszakái növekednek, a belföldieké csökkennek. A főszezonban a belföldiek forgalma éves alapon 1,9%-kal csökkent, a külföldieké 4,6%-kal nőtt. 2019-hez viszonyítva a kereskedelmi szálláshelyeken (erre a megfigyelési körre van nagyjából összehasonlító adatunk) a belföldiek forgalma a főszezonban kisebb volt, júliusban 9,5, augusztusban 5,4%-kal. Ugyanez a külföldiek esetében csak 6,1%-os, illetve 0,1%-os elmaradást mutat.
A szálláshely-statisztika két fő mutatószáma a vendégszám és a vendégéjszakák száma. Az ágazat helyzete szempontjából meglátásunk szerint utóbbi lényegesen fontosabb, hiszen ez ad valódi képet a szálláshelyek foglaltságáról, keresleti viszonyairól. Ezt januárig valószínűleg a KSH is így gondolta, legalábbis a havi jelentéshez csatolt illusztrációk, grafikonok szintén a vendégéjszakákra vonatkoztak. Aztán februártól a helyzet váratlanul megváltozott, és ugyanezek a grafikonok a vendégek számára vonatkoztatva készültek el. Ezzel megnehezült az adatok összeszedése, az idősorok frissítése, és a KSH sztenderd ábrái egy kevésbé irányadó mutatóra vonatkoznak. A változás okai nem ismertek. Megjegyezzük, hogy mivel egy vendég átlagos tartózkodási ideje az utóbbi években csökkent, azért a vendégszám szebb képet mutat a turizmus folyamatairól, mint az általunk iránymutatónak tekintett vendégéjszakák száma.
Érdekesség, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Nemzetgazdasági Minisztérium épp februárban jelentette be, hogy 2024 rekordév volt a turizmusban, ezt az éjszakák száma helyett a vendégszámra alapozták. (A rekordév bejelentése amúgy nem volt meglepetés, az MTÜ szerint harmadik éve minden év rekordév. Ez az idén lesz először helytálló megállapítás, amennyiben a gyengébb főszezont ellensúlyozza az év többi időszakának erősebb forgalma - erre szerintünk van esély.)
A július-augusztusi főszezonban a forgalom a főbb térségek közül Budapesten nőtt a legnagyobb mértékben (6,3%), ami természetesen a külföldiek főváros-domináns utazásainak köszönhető. Szépen nőtt a Pécs-Villány vidéken eltöltött vendégéjszakák száma is (4,5%), eközben a Balatonnál (-1,6%) visszaesést regisztrált a KSH.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
