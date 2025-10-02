Sokkolóan pozitív költségvetési szám érkezett Magyarországról - Mégis mi áll a háttérben?

Az elmúlt hónapok arról voltak részben hangosak, hogy idén is elcsúszik a költségvetés az eredeti pályáról, a rosszabb GDP-növekedési számok, valamint a be nem tervezett gazdaságpolitikai lépések miatt az eredeti 3,7%-os hiánycél már rég nem tűnik teljesíthetőnek (legutóbb Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már 4-4,5%-os GDP-arányos deficitet jelzett előre).
Ehhez képest sokaknál váratlanul hathatott a KSH szerda reggel megjelent közlése a második negyedéves kormányzati szektor egyenlegéről, amely GDP-arányosan 2,2%-os többletet mutatott, és ennél magasabb többletre az adatok 1999-es rendelkezésre állása óta csak egyszer volt példa.
És miközben látványosan kedvező lett a második negyedéves adat, a kormány nem lett optimistább az egész évre nézve ettől, ami felettébb furcsán hathat. Sőt, a szintén szerdán megjelent, Eurostatnak kiküldött EDP jelentésből az olvasható ki, hogy az egész évre vonatkozóan a kormányzati szektor hiányát az áprilisban várt 3272 milliárd forintról a kormány 3707 milliárd forintra emelte. Így jön ki az, hogy az eredeti 3,7%-os hiánycél már inkább 4,3%.
Amire választ adunk elemzésünkben:
- Mennyire volt kirívó a 2. negyedév?
- A magyarázó tényezők
- Amiért nem mondhatjuk azt, hogy javul a költségvetés
