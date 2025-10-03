Felkészülni! Megugrik a választás évében a költségvetés hiánya

A bank elemzői azzal kezdik friss elemzésüket, melyet a második negyedéves kormányzati szektor adatainak megjelenése után adtak ki, hogy 2024-ben 5% lett a költségvetés GDP-arányos hiánya. Ez jócskán kedvezőbb, mint a korábbi évek 7-8%-os mínusza, azonban jelentősen rosszabb lett az eredeti 2,9%-os hiánycélnál - állapítják meg. Összességében viszont sikerült a magas hiányszámot levinni a régiós átlag közelébe.
A friss költségvetési adatok közül kiemelik, hogy a költségvetés hiányának idei második negyedévvel bezárólag visszatekintő 4 negyedéves átlaga 3,4%-ra javult a korábbi 4,6%-ról. Mindez a jelentős második negyedévi többlettel függ össze.
A részletes adatokból kiemelik, hogy a kiadási oldalon leginkább a kamatkiadások csökkenése volt kedvező, valamint az egyéb kiadások is visszaestek. A bevételi oldalon a jövedelemadók és a társadalombiztosítási járulékok 0,2, illetve 0,1 százalékponttal emelkedtek, a reálbérek javulásával összefüggésben.
Az OTP közgazdászai arra is kitérnek, hogy a kormány idén fontos intézkedéseket jelentett be, amelyek hatással lesznek a 2025-ös költségvetés egyenlegére, de sokkal nagyobb hatással lesznek 2026-ban. Ezek közül a legjelentősebb az anyák szja-mentessége, amely jövőre már a kétgyerekesekre is kiterjed a 40 év alatti anyák esetében. 2026 elejétől tovább emeli a kormány a családi adókedvezmény mértékét is. Emellett nem lehet megfeledkezni a nyugdíjas utalvány költségvetési hatásáról, és az OTP szakértői arra számítanak, hogy ez a lépés 2026-ban is fennmarad.
Emellett a kormány döntött az Otthon Start program bevezetéséről is, de az OTP elemzői azt feltételezik, hogy
ezt az intézkedést a kormány felülvizsgálja 206 második felében, így ennek a lépésnek a hosszú távú költségvetési hatásai korlátozottak lehetnek.
Ehhez jön még hozzá a közalkalmazottak jelzáloghitel-törlesztési támogatása. Az OTP elemzői mindezeken túl a szociális hozzájárulási adó belengetett 1 százalékpontos csökkentését is megemlítik.
Mindezek alapján az elemzők úgy számolnak, hogy idén a költségvetés GDP-arányos hiány 4,4% körül lehet, ami még összhangban van a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által legutóbb jelzett 4-4,5%-os sávval. Az OTP elemzői egyébként 3 hónappal ezelőtt pesszimistábbak voltak az idei költségvetési hiányra, akkor 4,8%-os deficitet láttak. Megemlítik, hogy az idei első félévben 0,7% volt a költségvetés mínusza, ami kedvezőbb az általuk várt számnál.
Mindezek alapján érdekes következtetésre jutnak az OTP elemzői. A kedvezőbb első féléves adat alapján a hiány akár alacsonyabb is lehetne, de arra számítanak, hogy a kormány átcsoportosít néhány kiadást 2026-ból az idei évre, hogy tompítsa a választások előtti intézkedések hiányra gyakorolt hatását.
Előrevetítik azt is, hogy az év második felében emelkedhet a költségvetés hiánya, mivel több kormányzati intézkedés is kifejti hatását. Ezek közé tartozik a családi adókedvezmény 50%-os emelése, a háromgyermekes anyák szja-mentessége októbertől, a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa, valamint az Otthon Start program elindítása (amely nagyon hamar beindult az első néhány hét adatai alapján). Ezek az intézkedések mintegy 337 milliárd forintba kerülnek (a GDP 0,4%-a) az idei költségvetésnek - számolták ki. Emellett a működési kiadások felgyorsulhatnak, a beruházások elkezdhetnek helyreállni a mély megszorítások után, és az egyéb kiadások is részben helyreállhatnak - vetítik előre.
Arra számítanak emellett, hogy
a hiány 2026-ban várhatóan 5,5% lesz, ami jóval meghaladja a költségvetésben kitűzött 3,7%-os célt.
Mindez a már belengetett kormányzati intézkedésekkel függ össze, így például az Otthon Start program hatásaival, ami 110 milliárd forintba kerülhet jövőre a büdzsének. Majd ez az összeg fokozatosan növekedhet a következő években.
Kitérnek arra is, hogy a munkáltatók számára kilátásba helyezett 1 százalékpontos szocho-csökkentés 300 milliárd forinttal (a GDP 0,3%-a) csökkenti a bevételeket. Minden intézkedés együttesen a GDP 1,45%-ával rontja a jövő évi költségvetés egyenlegét az idei évhez képest, ráadásul még további béremelések is hatással lehetnek erre a számra. Másrészt viszont a háztartások jövedelmi helyzetének javulása a bevételeket is emeli, a nyugdíjak ismét a nominális GDP-nél alacsonyabb ütemben fognak növekedni, de a korábban említett kiadási átcsoportosítások segítenek a hiány csökkentésében - prognosztizálják a szakértők, akik szerint az EU és Magyarország közötti megállapodás az uniós források ügyében tovább csúszhat. Eközben 2024 végén 1 milliárd euró uniós forrás veszett el véglegesen, és hasonló mértékű összeg valószínűleg az idei év végén is elveszik - állítják. Ráadásul a büntetés körüli vita Magyarország és az EU Bírósága között nem rendeződött, és az Európai Bizottság máris megkezdte a levonást az uniós forrásokból.
