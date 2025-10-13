Egyetlen mondat elég volt a vérengzéshez, a héten Magyarországig érhet a káosz

Pénteken a piacokat sokkolta Donald Trump új bejelentése, miszerint novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre, válaszul Peking ritkaföldfém-exportkorlátozásaira. A lépés azonnali tőzsdei eladási hullámot váltott ki, a Dow Jones közel 900 pontot, a Nasdaq és az S&P 500 pedig több mint 2 százalékot veszített értékéből. A forint árfolyama a hét végére ismét gyengülni kezdett, miután a kormányzati kamatcsökkentési üzenetek és az S&P hitelminősítési döntése előtti bizonytalanság fokozta a piaci idegességet. A következő napokban több fontos makrogazdasági adat érkezik: Magyarországon ipari, építőipari és kereseti statisztikák, míg külföldön amerikai inflációs és termelési mutatók, amelyek különösen meghatározóak lehetnek a vámháború következő fordulója szempontjából.

Nem sokáig sajnálkozhatott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, hogy a venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado nyerte a Nobel-békedíjat, hiába kampányolt hónapok – sőt igazából évek óta –, hogy őt tüntessék ki az elismeréssel. Az államfő péntek délután szembesült azzal, hogy Kína teljes exportkontrollt vezet be a digitális átalakuláson átmenetben lévő világgazdaság legfontosabb nyersanyagaira, a ritkaföldfémekre.

Donald Trump pénteken egyből bejelentette, hogy nem találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel két hét múlva, majd ismertette, hogy

novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre.