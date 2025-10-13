Egyetlen mondat elég volt a vérengzéshez, a héten Magyarországig érhet a káosz

Nem sokáig sajnálkozhatott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, hogy a venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado nyerte a Nobel-békedíjat, hiába kampányolt hónapok – sőt igazából évek óta –, hogy őt tüntessék ki az elismeréssel. Az államfő péntek délután szembesült azzal, hogy Kína teljes exportkontrollt vezet be a digitális átalakuláson átmenetben lévő világgazdaság legfontosabb nyersanyagaira, a ritkaföldfémekre.
Donald Trump pénteken egyből bejelentette, hogy nem találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel két hét múlva, majd ismertette, hogy
novembertől 100 százalékos extra vámot vet ki minden kínai termékre.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Milyen káosz szabadult már ránk megint?
- Mire figyelünk Magyarországon?
- Milyen piacmozgató, a befektetésekre hatással levő adatok jönnek külföldről?
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés