Itt az IMF értékelése Magyarországról: még a 3 százalékos növekedés is csak álom marad

Kedden tette közzé friss World Economic Outlook kiadványát az IMF, ebben az áprilisban becsült 1,4%-ról
mindössze 0,6%-ra rontották a 2025-ös növekedési előrejelzést.
Ez nagyjából megfelel az elemzői konszenzusnak, a kiábrándító második negyedév után ma már az elemzők szinte mindegyike azt gondolja, hogy fél százalék körül lehet reálisan a növekedés üteme. Vagyis nem meglepő, de szomorú a rontás.
És, ha lehet, akkor még szomorúbb, hogy a 2026-os prognózist is rontotta a Valutaalap, az áprilisban még 2,6%-ra becsült GDP-bővülést 2,1%-ra fogták vissza, vagyis
véleményük szerint meg sem közelítjük majd a 3 százalékos növekedési ütemet.
Ez egyébként kicsit pesszimistának számít, az elemzők most 2,5-3% közé teszik a lehetséges gazdasági növekedés ütemét 2026-ban. Ennek meglátásuk szerint a fogyasztás lehet a legerősebb motorja, de szép lassan a beruházások és az export is elkezdhetnek magukra találni.
|Az IMF előrejelzései Magyarországra (százalék)
|2025
|2026
|2025. ápr.
|2025. okt.
|Változás
|2025. ápr.
|2025. okt.
|Változás
|GDP
|1,4
|0,6
|-0,8
|2,6
|2,1
|-0,5
|Infláció (éves átlag)
|4,9
|4,5
|-0,4
|3,6
|3,5
|-0,1
|Infláció (év végén)
|4,4
|4,1
|-0,3
|3,4
|3,1
|-0,3
|Fizetési mérleg egyenlege (a GDP arányában)
|1,0
|1,2
|0,2
|1,1
|0,9
|-0,2
|Munkanélküliség
|4,6
|4,3
|-0,3
|4,2
|4,2
|0,0
|Forrás: IMF, Portfolio
Az IMF szerint az infláció 2025-ben átlagosan 4,5 százalék lehet, míg jövőre 3,5%-ra mérséklődhet az áremelkedési ütem. Ha az év végi előrejelzést nézzük, akkor pedig idén decemberre 4,1%-os, egy évvel későbbre pedig 3,1%-os inflációt várnak a szervezet szakemberei.
A folyó fizetési mérlegünkben idén a GDP 1,2%-ának megfelelő többlet keletkezhet, majd ez jövőre 0,9%-ra mérséklődhet. Áprilishoz képest az idei adatot kissé rontották, míg a jövő évit ugyanannyival javították. A munkanélküliségi ráta kapcsán a jelek szerint nem igazolódtak be a Valutaalap tavaszi pesszimista várakozásai, így most a fél évvel korábbihoz képest alacsonyabb rátára számítanak idén.
Címlapkép forrása: Shutterstock
