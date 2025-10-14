Itt az IMF értékelése Magyarországról: még a 3 százalékos növekedés is csak álom marad

Az idei mindössze 0,6%-ról 2026-ban 2,1 százalékra gyorsulhat a magyar GDP-növekedés üteme, azonban mindkét adat elmarad az eddigi várakozásoktól – derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden publikált World Economic Outlook riportjából. A szervezet szakemberei a korábbinál valamivel kedvezőbb inflációs pályára számítanak, de az év végére még nem éri el a jegybanki célsáv 4 százalékos felső szélét az áremelkedési ütem.

Kedden tette közzé friss World Economic Outlook kiadványát az IMF, ebben az áprilisban becsült 1,4%-ról

mindössze 0,6%-ra rontották a 2025-ös növekedési előrejelzést.

Ez nagyjából megfelel az elemzői konszenzusnak, a kiábrándító második negyedév után ma már az elemzők szinte mindegyike azt gondolja, hogy fél százalék körül lehet reálisan a növekedés üteme. Vagyis nem meglepő, de szomorú a rontás.

És, ha lehet, akkor még szomorúbb, hogy a 2026-os prognózist is rontotta a Valutaalap, az áprilisban még 2,6%-ra becsült GDP-bővülést 2,1%-ra fogták vissza, vagyis

véleményük szerint meg sem közelítjük majd a 3 százalékos növekedési ütemet.

Ez egyébként kicsit pesszimistának számít, az elemzők most 2,5-3% közé teszik a lehetséges gazdasági növekedés ütemét 2026-ban. Ennek meglátásuk szerint a fogyasztás lehet a legerősebb motorja, de szép lassan a beruházások és az export is elkezdhetnek magukra találni.

Az IMF előrejelzései Magyarországra (százalék) 2025 2026 2025. ápr. 2025. okt. Változás 2025. ápr. 2025. okt. Változás GDP 1,4 0,6 -0,8 2,6 2,1 -0,5 Infláció (éves átlag) 4,9 4,5 -0,4 3,6 3,5 -0,1 Infláció (év végén) 4,4 4,1 -0,3 3,4 3,1 -0,3 Fizetési mérleg egyenlege (a GDP arányában) 1,0 1,2 0,2 1,1 0,9 -0,2 Munkanélküliség 4,6 4,3 -0,3 4,2 4,2 0,0 Forrás: IMF, Portfolio

Az IMF szerint az infláció 2025-ben átlagosan 4,5 százalék lehet, míg jövőre 3,5%-ra mérséklődhet az áremelkedési ütem. Ha az év végi előrejelzést nézzük, akkor pedig idén decemberre 4,1%-os, egy évvel későbbre pedig 3,1%-os inflációt várnak a szervezet szakemberei.

A folyó fizetési mérlegünkben idén a GDP 1,2%-ának megfelelő többlet keletkezhet, majd ez jövőre 0,9%-ra mérséklődhet. Áprilishoz képest az idei adatot kissé rontották, míg a jövő évit ugyanannyival javították. A munkanélküliségi ráta kapcsán a jelek szerint nem igazolódtak be a Valutaalap tavaszi pesszimista várakozásai, így most a fél évvel korábbihoz képest alacsonyabb rátára számítanak idén.

