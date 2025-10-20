  • Megjelenítés
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány
Közmunka: gyökeres változásokról döntött a kormány

A kormány új rendelete korlátozza a közfoglalkoztatásban eltölthető időt: a tíz évnél régebben közmunkaprogramban dolgozók csak egyéni vizsgálat után maradhatnak a rendszerben. A cél, hogy a közfoglalkoztatás ne tartós megoldás legyen, hanem a nyílt munkaerőpiacra való visszavezetés eszköze.
A kormány Magyar Közlönyben hétfőn megjelent új rendelete gyökeres változást hoz a közfoglalkoztatási rendszer működésében:

2025 novemberétől nem lehet automatikusan meghosszabbítani a közfoglalkoztatotti jogviszonyt azoknál, akik már tíz évet eltöltöttek ebben a státuszban.

Az új szabályozás szerint minden ilyen esetben az állami foglalkoztatási szerv egyéni vizsgálatot végez, és csak akkor engedélyezheti az újabb programban való részvételt, ha a munkavállaló elhelyezkedése a nyílt munkaerőpiacon nem reális.

A döntést több tényező – például az érintett végzettsége, képességei, szociális helyzete és a térség munkaerőpiaci adottságai – befolyásolja.

A korábbi gyakorlatban a közfoglalkoztatás ideje akár évtizedeken át is megszakítás nélkül tarthatott, és sokan gyakorlatilag ebben a rendszerben maradtak, mivel nem volt egyértelmű felső korlát. A mostani változás ezzel a helyzettel szakít:

a kormány célja az, hogy a közmunka valóban átmeneti, a munkaerőpiaci visszatérést elősegítő eszközzé váljon, ne pedig a tartós megélhetés egyik formájává.

A normaszöveg szerint a hatóság feladata, hogy minden esetben megvizsgálja, van-e lehetőség elsődleges, piaci alapú foglalkoztatásra – akár a helyi cégeknél, akár a külföldi munkavállalók által megüresedő pozíciókban.

A rendelet részletesen meghatározza, milyen szempontokat kell figyelembe venni a döntés során. Az állami foglalkoztatási szervnek fel kell mérnie a jelentkező képességeit, iskolai végzettségét, munkatapasztalatát, valamint a térségben elérhető álláshelyek számát is. A közfoglalkoztatás nem számít bele a „megfelelő munkahelyek” közé, így a hivatalnak minden esetben először piaci lehetőséget kell keresnie.

Csak akkor engedélyezhető a további közfoglalkoztatás, ha a hivatal megállapítja, hogy az álláskereső ténylegesen nem tud elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.

Az új rendszer ugyanakkor figyelembe veszi a szociális tényezőket is: azok az érintettek, akik három éven belül elérik a nyugdíjkorhatárt, automatikusan mentesülnek az új eljárás alól. Számukra továbbra is biztosított a közfoglalkoztatás folytonossága, hogy ne veszítsék el a jövedelmüket a nyugdíjig.

Címlapkép forrása: Shutterstock

