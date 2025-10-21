A Mol leállása a régiós üzemanyagpiacra is hatással lehet

Tegnap éjjel lángok csaptak fel a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult fel és a jelek szerint sikerült megakadályozniuk, hogy az AV3-as üzemegységen kívül más is kárt szenvedjen. A vállalat délelőtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta: bár az AV3-as egység fontos szerepet játszik a finomító működésében, a termelés szempontjából nem kritikus egység, így az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást.
Annyiban igaz, hogy ebből három is található a Dunai Finomítóban, így valóban egy kiesése esetén még mindig marad kettő. Viszont alább megnézzük, hogy akkor miért közölte korábban azt a Mol, hogy
a következő időszakban a magyarországi ellátásra fogunk koncentrálni és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is.
De mi is ez az AV3 és milyen szerepet játszik a finomítóban?
Az AV3 egy desztillációs torony, amely a nyersolaj-finomítás első és egyik legfontosabb lépését végzi. Feladata, hogy a beérkező nyersolajat különböző forráspontok és sűrűségek alapján frakcionálja, vagyis elválassza egymástól azokat az összetevőket, amelyek később önálló termékként vagy további feldolgozási alapanyagként szolgálnak.
A folyamat során a nyersolajat előmelegítik, majd egy hatalmas toronyba vezetik, ahol a nagy hőmérséklet hatására különböző magasságokban, eltérő hőmérsékleti zónákban párolognak el az egyes komponensek. A torony felső részén a könnyebb frakciók, például a gázok és a benzinpárlatok csapódnak ki, míg lefelé haladva a nehezebb anyagok, mint a kerozin, a gázolaj és végül a bitumenes maradékok maradnak vissza. Ezeket később tovább finomítják és tisztítják, hogy különböző üzemanyagok, vegyipari alapanyagok és kenőanyagok készüljenek belőlük.
A Mol Dunai Finomítójában 3 ilyen egység található, amelyeket AV jelöléssel és számozással látnak el. Ezek közül gyulladt ki tegnap este a harmadik. Pletser Tamás, az Erste gáz- és olajpiaci szakértője megkeresésünkre azt mondta, hogy
ez az egység a legnagyobb a három közül, amely a teljes feldolgozási kapacitás nagyjából 40%-ért felel.
A finomító teljes kapacitáson évente mintegy 8 millió tonna nyersolaj feldolgozására képes, amelyből az érintett egység körülbelül 3 millió tonnát tesz ki. Jelenleg azonban a Mol nem maximális kihasználtsággal üzemel, így a feldolgozott mennyiség éves szinten inkább 5–6 millió tonna körül alakul.
Pletser Tamás szerint az elérhető információk és az interneten fellelhető videós anyagok alapján "nem egynapos javításnak tűnik", tehát akár hosszabb időre is kieshet ez a finomítói kapacitás.
Azonban egyelőre nehéz megmondani, hogy mivel kell számolnia a Molnak. A sajtótájékoztató alapján a helyszínen a károk teljes felmérése csak a terület lehűlése után, várhatóan 24 órán belül kezdődhet meg. Arra a kérdésre, hogy mekkora kapacitás és mekkora időre esett ki, egyelőre nem tudtak válaszolni, ahogy arra sem, hogy mekkora lehet az elszenvedett kár az üzemben.
Ahhoz, hogy pontos információkat tudjunk adni, előbb el kell végezni a helyszíni vizsgálatokat, ami várhatóan egy-két napot vehet igénybe
- mondta Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.
Jó összehasonlítás lehet egy 2022-es eset, amikor az AV2-es üzemegység állt le szintén tűzeset miatt. A finomító kőolaj‑feldolgozó képessége átmenetileg kb. 8 ezer tonnával csökkent naponta, ami a teljes kapacitásához mérve nagyságrendileg egyharmados kiesést jelentett.
És mi van akkor, ha hosszabb időre kiesik a 3-as desztilláló?
Mivel a desztillálók az olajfinomítók központi részei, minden, ami itt történik, legyen az karbantartás, üzemzavar, vagy akár fejlesztés
közvetlenül befolyásolja a termelési volument és termékkínálatot.
Pulay kiemelte: ha a vizsgálatok eredményei engedik, a másik két desztillációs egység újraindítható. Tehát a finomítás nem állna le, viszont egy jelentős mennyiség kiesne ezzel az ellátásból. Ráaádásul a cikk elején is megjegyeztük, a Mol egyértelművé tette, hogy „a hazai piac ellátása továbbra is prioritást élvez”.
Ez különösen rossz hír Szerbia számára. Ahogy arról mi is írtunk, a szerb NIS állami olajvállalat nem kapott újabb mentességet az amerikai szankciók alól, így október 8-tól megszűnt a lehetősége annak, hogy Horvátországból, a Janaf-vezetéken keresztül importáljon olajat. A horvát vállalat évente 2-3 millió tonna nyersolajat szállított eddig Szerbiába.
Pletser Tamás szerint, ha nem változik a helyzet, akár már november közepére kimerülhetnek a még feldolgozatlan nyersolajkészletek. Erre hívta fel a figyelmet Aleksandar Vucic szerb elnök is, aki azt mondta, hogy a szállítások leállása miatt a NIS finomító – amely Szerbia üzemanyag-ellátásának a fő forrása – november 1-je után csak nehezen lesz képes működni. A szerb elnök hozzátette, hogy bár az országának tárolói jelenleg telítettek, a meglévő készletek legfeljebb az év végéig biztosíthatják az ország ellátását.
A Mol-csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarország és a többi piaca felé, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen, mint ahogy az OMV tette Magyarországon pár éve a schwechati eset után, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag-ellátás
- tette hozzá Pletser Tamás.
A Mol korábban exporton keresztül is hozzájárulhatott volna déli szomszédunk keresletének kielégítéséhez, ezzel is segítve a régiós ellátást. A kieső mennyiségek miatt azonban a vállalat most elsősorban a hazai piac biztonságos ellátására koncentrálhat, ami azt jelenti, hogy egy tartósabb leállás nemcsak Szerbiában, hanem a teljes térségben ellátási feszültséget okozhat.
A hazai ellátás azonban jelenleg nincs veszélyben.
Még abban az esetben sem alakulna ki azonnali probléma, ha az AV3-as üzem tartósabban leállna, mivel Magyarország jelenleg az előírt, legalább 90 napos stratégiai készletszint felett rendelkezik tartalékokkal.
A szabályozás értelmében a biztonsági tartalékoknak a kőolaj és kőolajtermékek nettó importját alapul véve legalább 90 napnyi mennyiséget kell fedezniük - ezt a szintet hazánk most is meghaladja. Ezekből a készletekből szükség esetén pótolható a hiány, amíg a finomító újraindítása meg nem történik. A magyar piacon tehát rövid távon nem várható ellátásbiztonsági zavar,
ugyanakkor a régiós kínálat szűkülése már megjelenhet az árakban és a piaci árképzésben.
Címlapkép forrása: Portfolio
