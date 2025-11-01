  • Megjelenítés
Lomborg: A klímaváltozás helyett erre a kérdésre kellene fókuszálnia a Világbanknak
Gazdaság

Lomborg: A klímaváltozás helyett erre a kérdésre kellene fókuszálnia a Világbanknak

Az Egyesült Államok nemrégiben azt kérte a Világbanktól, hogy hagyja abba a klímaváltozásra történő fókuszálást, és térjen vissza az alaptevékenységéhez, a szegénység felszámolásához. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter felszólította a Világbankot, hogy számolja fel a klímavédelmi projektekre vonatkozó 45%-os finanszírozását, és ehelyett inkább „a megfizethető és megbízható energiához való hozzáférés növelésébe, a szegénység csökkentésébe és a növekedés fellendítésébe” fektessen be. A világ szegényeinek érdekében több országnak – és különösen az Európai Uniónak és tagállamainak – is csatlakoznia kellene ehhez a józan ész diktálta felhíváshoz.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A Világbankot a második világháború végén hozták létre, hogy újjáépítse Európát – majd a szervezet azt a küldetést vállalta, hogy kiemeli az embereket a szegénységből. De az ENSZ-hez és számos nemzetközi szervezethez hasonlóan a 2015-ös párizsi megállapodás után a Világbank is ráállt a klímavédelmi irányvonalra milliárdokat fordítva erre a célra, és megfogadva, hogy vezető szerepet vállal a zöld finanszírozás terén.

Tavaly a szervezet 42,6 milliárd dollárt fordított klímaprojektekre. Ezt a pénzt így nem lehetett a világ legégetőbb problémáinak megoldásaira felhasználni.

Kutatások többszörösen kimutatták, hogy pénzben kifejezve az alapvető fejlesztési beruházások – például az anyák egészségének javítása, az e-tanulás előmozdítása vagy a mezőgazdasági hozamok növelése – sokkal nagyobb és jóval hamarabb jelentkező hasznot generálnak, mint a klímavédelemre fordított kiadások. Ezzel szemben a szegény országok agresszív kibocsátáscsökkentésének támogatása elhanyagolható eredményeket hozna a fejlődés vagy az éghajlat szempontjából. Az olyan alkalmazkodási intézkedések, mint az árvízvédelem, valamivel jobbnak számítanak, de még mindig nem olyan hatékonyak, mint a bevált fejlesztési stratégiák.

A Világbank elnöke, Ajay Banga határozottan megvédte a klímacélokat. Szerinte a szegénység és a klímaváltozás ellen a két problémát közösen kezelve kell fellépni. Egy ilyen felületes állítás egyszerűen nem tekinthető logikusnak. A szegénység elleni küzdelem a táplálkozásra, az egészségügyre és az oktatásra fordított források révén gyorsan és alacsony költségek mellett emberek százmillióit segítheti abban, hogy jobb életet tudjanak élni. A szegénység klímavédelmi intézkedésekkel történő kezelése 2030-ig semmilyen eredményt nem fog hozni, és még az évszázad égére is csak minimális segítséget nyújt majd. A klímavédelmi politika költségei azonban könnyen több ezer milliárd dolláros összegbe kerülhetnek, valamint a műtrágya és az energia árának növelésével ártanak a világ szegényeinek.

Ahogy Scott Bessent pénzügyminiszter kiemelte, a fejlődő országoknak ma olcsó, megbízható energiára van szükségük az iparosodáshoz, a munkahelyteremtéshez és a prosperáláshoz – ahogyan a gazdag országoknak egy évszázaddal ezelőtt és Kínának az elmúlt évtizedekben. Afrika nagy része továbbra is meglehetősen szegény, a faállományán és a vízenergián kívül alig jut energiához. Egy átlagos szegény afrikai egy év alatt csak annyi fosszilis energiahordozót használ el, mint egy amerikai kevesebb mint 9 nap alatt.

A Világbank célja, hogy a Mission 300 kezdeményezés keretében 2030-ig 300 millióval több afrikai számára biztosítsa az elektromos áramhoz való hozzáférést. Ez egy kiváló cél, amelyet azonban az elszabotálás veszélye fenyeget a megújuló energiaforrásokhoz való örökös ragaszkodás miatt. A Világbank Mission 300 partnere, a Rockefeller Alapítvány a megújuló energiaforrásokat a „jóléthez vezető legköltséghatékonyabb és leggyorsabb útnak” nevezi. Ez fantazmagória. Míg a nap- és a szélenergia olcsóbb lehet, mint a fosszilis energiahordozók, amikor süt a nap és fúj a szél, azonban ezek költsége végtelenül nagy lehet, ha ezek az időjárási körülmények nem állnak fenn. A megbízható áramellátáshoz kiterjedt tartalékkapacitásokra van szükség, ami felhajtja a költségeket, és a magas nap- és szélenergia-felhasználású társadalmakban világszerte jóval magasabb az áram ára. Ez az oka annak, hogy

a gazdag országok a zöld retorikájuk ellenére energiaigényük több mint háromnegyedét még mindig fosszilis forrásokból nyerik.

A Világbank saját felmérései azt mutatják, hogy a szegényebb országok lakosai a klímavédelem kérdését az őket aggasztó problémák listáján alulra helyezik. Miközben az afrikai vezetők udvariasan zöld nyelvezetet használva kommunikálnak a Rockefeller Alapítvány és a Világbank felé, tetteik azonban jóval beszédesebbek. Tavaly Afrikában minden egyes emberre öt kilowattóra nap- és szélenergiával termelt villamos energiát jutott. Fosszilis forrásból azonban majdnem ötször annyi áramot biztosítottak, mert azok olcsóbbak és megbízhatóbbak. Az összes energiát (nem csak a villamos energiát) tekintve Afrika egy kicsit növelte a nap- és szélenergia-fogyasztását, de a fosszilis energiahordozók fogyasztását 22-szeresére növelte.

A klímaváltozás elleni fellépés cselekvést követel meg, de nem a szegények rovására.

A gazdag kormányoknak már régóta be kellene fektetniük a kutatás-fejlesztésbe az áttörést jelentő zöld technológiák terén – a megfizethető, megbízható alternatívákba, amelyeket mindenki, így a gazdag és szegény országok egyaránt elfogadnak. Így oldhatjuk meg a klímaváltozás jelentette kihívást anélkül, hogy feláldoznánk a kiszolgáltatottakat.

Több országnak kell csatlakoznia ahhoz a törekvéshez, hogy a Világbank ismét a szegénység elleni küzdelemre összpontosítson. A fejlesztési alapok klímavédelmi kezdeményezések számára történő kifosztása nemcsak elhibázott lépés, hanem sértés az emberek szenvedésével szemben.

Bjorn Lomborg
A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

RSM Blog

NIS2 élesben: indul a szankcionálás

A NIS2 már nem jövőbeli kihívás, hanem jelen idejű megfelelési kötelezettség. Az SZTFH szeptemberi bejelentésével élesbe fordult a kiberbiztonsági auditok ellenőrzése: a határidők elmulasz

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-184374129
Gazdaság
Szakadék felé száguld a magyar nyugdíjrendszer?
Pénzcentrum
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility