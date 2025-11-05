Jönnek az árrésstopos bébiételek – Innen indulnak az árak

A kormány bejelentette, hogy árrésstoposak lesznek a bébiételek is, ami azt jelenti, hogy december 1-től árcsökkenésre készülhetünk ebben a termékcsoportban is.
Magyarországon az elmúlt években a növényi alapú, hús- és laktózmentes termékek térnyerése indult ez, de ebben nem különbözik a nemzetközi trendektől. Egy 2023-as Nielsen jelentés szerint kiszerelés tekintetében a tasakos bébiételek térhódítása jelentős, bár az üveges termékek kedveltsége még mindig az első helyen áll. Szintén megfigyelhető trend, hogy egyre több nehezebben beszerezhető alapanyag és idénygyümölcs kerül be a választékba. A bébiételpiac az előző években a pandémia hatására megerősödött, de később visszaállt a válság előtti szintre.
A globális piac 2024-ben már meghaladta a 100 milliárd dollárt, és várakozások szerint tovább bővül, elsősorban az Ázsia–Csendes-óceáni régió dinamikus növekedésének köszönhetően.
Mi derül ki az Online Árfigyelőből?
Magyarországon az Online Árfigyelőben összesen 1 180 különböző pépes bébiétel szerepel, ebben benne vannak az egyes márkák különböző ízesítésű és méretű termékei is. Ebből leszűrtük azt az 1 128 terméket, amelyből október elejétől folyamatosan vannak adatok.
A legnagyobb termékvertikummal a három drogéria képviselteti magát, majd a szupermarketek és a diszkontok következnek.
|Bébiételek száma az egyes láncoknál az Online Árfigyelőben (db)
|Láncok
|Darabszám
|Müller
|259
|Rossmann
|225
|DM
|224
|Tesco
|180
|Auchan
|127
|Spar
|75
|Lidl
|20
|Penny
|10
|Aldi
|8
|Összesen
|1128
|Forrás: Online Árfigyelő
A kilogrammonkénti átlagárak 3 860 forint körül mozognak, a piacot a sajátmárkás termékek mellett a Hipp, az Univer és a Kecskeméti dominálja. Az összevetést nehezíti, hogy sok sajátmárkás termék "Bio" néven szerepel az árfigyelőben, amely nem feleltethető meg egy konkrét márkának.
|Az egyes bébiételmárkák átlagára az Online Árfigyelőben (Ft)
|Márka
|Átlagár
|Árfigyelőben szereplő darabszám
|LoveMade
|7 022
|7
|Gerber
|6 908
|14
|Freche
|6 008
|4
|Rudolfs
|5 258
|5
|Milupa
|5 086
|8
|Fruchtbar
|4 707
|4
|Hipp
|4 345
|299
|Bebisko
|4 240
|5
|Univer
|3 820
|226
|Frutapura
|3 539
|6
|Alnatura
|3 532
|56
|Bébidesszert
|3 522
|7
|Hamánek
|3 472
|26
|Kecskeméti
|3 469
|157
|Babydream
|3 451
|41
|Nestlé
|3 339
|11
|Alete
|3 170
|15
|Spar
|2 896
|4
|Ovko
|2 873
|13
|Auchan
|2 774
|9
|Bebivita
|2 744
|36
|Beauty Baby
|2 620
|20
|Hello gyümölcs
|2 542
|4
|Lupilu
|2 290
|6
|Forrás: Online Árfigyelő
A láncok szerinti bontásból kiderül, hogy az Aldi kínálata a legolcsóbb, de ez az átlagos összeg 8 termékből jött össze, vagyis ennyiről volt folyamatosan adat az árfigyelőben. A Tesco drágább, de 180 termék esetében a szórás is nagyobb.
|Bébiételek átlagára az egyes láncoknál az Online Árfigyelőben (Ft)
|Láncok
|Átlagár
|Tesco
|4 177
|DM
|4 044
|Rossmann
|3 986
|Auchan
|3 737
|Penny
|3 665
|Spar
|3 662
|Müller
|3 577
|Lidl
|3 315
|Aldi
|2 727
|Összes
|3 861
|Forrás: Online Árfigyelő
Az árrésstop elvileg február végéig tart, de ahogy a novemberi időponttal kapcsolatban is sejteni lehetett, borítékolható, hogy
a kormány nem fog a választások előtt kockáztatni áremelkedést olyan alapvető termékek esetében, mint amelyek az árrésstop hatálya alá esnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új helyszíneken csapnak le a gyorshajtó autósokra
A fővárosban.
Megdöbbentő számok a magyar egészségügyből: az orvosok fele nem volt a munkahelyén
Kemény szavakkal üzent a betegeknek Pintér Sándor egy előadásában.
Egyetlen tény mutatja meg igazán, hogy mennyire felpörögtek az oroszok a fronton
Még soha nem volt ennyi.
Felsorakoztak a fenyegetett sziget páncélosai: elsöprő támadásra készülnek
Nagyon is valós a veszély.
Ismeretlen drón bénította meg a forgalmat Európa egyik legfontosabb repterén - Brüsszel vizsgálatot indít
Minden járatot átirányítanak.
Bejelentést tett a Revolut: fordulat jött a kriptopénz-szolgáltatásokban
A magyar ügyfelekre külön információk vonatkoznak.
Itt meg mi történik? Amerika kapujában mozgolódnak az oroszok, ez olaj lehet a tűzre
Rendkívül feszült a helyzet.
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
VSME keretrendszer: egyszerű ESG és fenntarthatósági jelentés KKV-knak
Bár a fenntarthatósági jelentéstétel egyre inkább az üzleti működés része, a kis- és középvállalkozások számára továbbra is önkéntes marad. A VSME (Voluntary Sustainability Reporting S
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Az osztalék portfólióm - 2025. október
Ebben a hónapban is bevásároltam rendesen, általában a jelentések után. A cégek nagy részét nem örökre, hanem csak pár hónapra terveztem megvenni, aztán majd eladom, ha felmennek. Ha mégsem
Top10 upgrade
A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.
A tudás gazdasága: Joel Mokyr és a fenntartható növekedés Nobelje
A közgazdsági Nobel-díjban eddig már 99 ember részesült, mégis közülük nagyon kevesen foglalkoztak kifejezetten gazdaságtörténettel. 2025-től már Joel Mokyr is a ritka kivételek közé tart
Kamu MI videók a politika szolgálatában: mit lehet tenni a visszaélések ellen?
A mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek visszaélésszerű alkalmazására régóta figyelmeztetnek, mostanra azonban saját bőrünkön tapasztalhatjuk ezt. Egymás után, szinte naponta jel
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere
Jön a digitális euró is, nem kevés aggállyal.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod