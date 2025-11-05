  • Megjelenítés
Jönnek az árrésstopos bébiételek – Innen indulnak az árak
Jönnek az árrésstopos bébiételek – Innen indulnak az árak

A kormány újabb termékkörre terjeszti ki az árrésstopot, így a bébiételek ára is mérséklődhet decembertől. A hazai piacon a jól ismert márkák mellett már a drogériák saját termékei is komoly versenytársnak számítanak, miközben a fogyasztói igények a speciális, növényi alapú és allergénmentes kínálat felé tolódnak. Az árfigyelő adatai alapján nagy a különbség az egyes márkák között, de a szülők széles kínálatot találnak a drogériákban is.

A kormány bejelentette, hogy árrésstoposak lesznek a bébiételek is, ami azt jelenti, hogy december 1-től árcsökkenésre készülhetünk ebben a termékcsoportban is.

Magyarországon az elmúlt években a növényi alapú, hús- és laktózmentes termékek térnyerése indult ez, de ebben nem különbözik a nemzetközi trendektől. Egy 2023-as Nielsen jelentés szerint kiszerelés tekintetében a tasakos bébiételek térhódítása jelentős, bár az üveges termékek kedveltsége még mindig az első helyen áll. Szintén megfigyelhető trend, hogy egyre több nehezebben beszerezhető alapanyag és idénygyümölcs kerül be a választékba. A bébiételpiac az előző években a pandémia hatására megerősödött, de később visszaállt a válság előtti szintre.

A globális piac 2024-ben már meghaladta a 100 milliárd dollárt, és várakozások szerint tovább bővül, elsősorban az Ázsia–Csendes-óceáni régió dinamikus növekedésének köszönhetően.

Mi derül ki az Online Árfigyelőből?

Magyarországon az Online Árfigyelőben összesen 1 180 különböző pépes bébiétel szerepel, ebben benne vannak az egyes márkák különböző ízesítésű és méretű termékei is. Ebből leszűrtük azt az 1 128 terméket, amelyből október elejétől folyamatosan vannak adatok.

A legnagyobb termékvertikummal a három drogéria képviselteti magát, majd a szupermarketek és a diszkontok következnek.

Bébiételek száma az egyes láncoknál az Online Árfigyelőben (db)
Láncok Darabszám
Müller 259
Rossmann 225
DM 224
Tesco 180
Auchan 127
Spar 75
Lidl 20
Penny 10
Aldi 8
Összesen 1128
  Forrás: Online Árfigyelő

A kilogrammonkénti átlagárak 3 860 forint körül mozognak, a piacot a sajátmárkás termékek mellett a Hipp, az Univer és a Kecskeméti dominálja. Az összevetést nehezíti, hogy sok sajátmárkás termék "Bio" néven szerepel az árfigyelőben, amely nem feleltethető meg egy konkrét márkának.

Az egyes bébiételmárkák átlagára az Online Árfigyelőben (Ft)
Márka Átlagár Árfigyelőben szereplő darabszám
LoveMade 7 022 7
Gerber 6 908 14
Freche 6 008 4
Rudolfs 5 258 5
Milupa 5 086 8
Fruchtbar 4 707 4
Hipp 4 345 299
Bebisko 4 240 5
Univer 3 820 226
Frutapura 3 539 6
Alnatura 3 532 56
Bébidesszert 3 522 7
Hamánek 3 472 26
Kecskeméti 3 469 157
Babydream 3 451 41
Nestlé 3 339 11
Alete 3 170 15
Spar 2 896 4
Ovko 2 873 13
Auchan 2 774 9
Bebivita 2 744 36
Beauty Baby 2 620 20
Hello gyümölcs 2 542 4
Lupilu 2 290 6
    Forrás: Online Árfigyelő

A láncok szerinti bontásból kiderül, hogy az Aldi kínálata a legolcsóbb, de ez az átlagos összeg 8 termékből jött össze, vagyis ennyiről volt folyamatosan adat az árfigyelőben. A Tesco drágább, de 180 termék esetében a szórás is nagyobb.

Bébiételek átlagára az egyes láncoknál az Online Árfigyelőben (Ft)
Láncok Átlagár
Tesco 4 177
DM 4 044
Rossmann 3 986
Auchan 3 737
Penny 3 665
Spar 3 662
Müller 3 577
Lidl 3 315
Aldi 2 727
Összes 3 861
  Forrás: Online Árfigyelő

Az árrésstop elvileg február végéig tart, de ahogy a novemberi időponttal kapcsolatban is sejteni lehetett, borítékolható, hogy

a kormány nem fog a választások előtt kockáztatni áremelkedést olyan alapvető termékek esetében, mint amelyek az árrésstop hatálya alá esnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

