Jönnek az árrésstopos bébiételek – Innen indulnak az árak

A kormány újabb termékkörre terjeszti ki az árrésstopot, így a bébiételek ára is mérséklődhet decembertől. A hazai piacon a jól ismert márkák mellett már a drogériák saját termékei is komoly versenytársnak számítanak, miközben a fogyasztói igények a speciális, növényi alapú és allergénmentes kínálat felé tolódnak. Az árfigyelő adatai alapján nagy a különbség az egyes márkák között, de a szülők széles kínálatot találnak a drogériákban is.

A kormány bejelentette, hogy árrésstoposak lesznek a bébiételek is, ami azt jelenti, hogy december 1-től árcsökkenésre készülhetünk ebben a termékcsoportban is.

Magyarországon az elmúlt években a növényi alapú, hús- és laktózmentes termékek térnyerése indult ez, de ebben nem különbözik a nemzetközi trendektől. Egy 2023-as Nielsen jelentés szerint kiszerelés tekintetében a tasakos bébiételek térhódítása jelentős, bár az üveges termékek kedveltsége még mindig az első helyen áll. Szintén megfigyelhető trend, hogy egyre több nehezebben beszerezhető alapanyag és idénygyümölcs kerül be a választékba. A bébiételpiac az előző években a pandémia hatására megerősödött, de később visszaállt a válság előtti szintre.

A globális piac 2024-ben már meghaladta a 100 milliárd dollárt, és várakozások szerint tovább bővül, elsősorban az Ázsia–Csendes-óceáni régió dinamikus növekedésének köszönhetően.

Mi derül ki az Online Árfigyelőből?

Magyarországon az Online Árfigyelőben összesen 1 180 különböző pépes bébiétel szerepel, ebben benne vannak az egyes márkák különböző ízesítésű és méretű termékei is. Ebből leszűrtük azt az 1 128 terméket, amelyből október elejétől folyamatosan vannak adatok.

A legnagyobb termékvertikummal a három drogéria képviselteti magát, majd a szupermarketek és a diszkontok következnek.

Bébiételek száma az egyes láncoknál az Online Árfigyelőben (db) Láncok Darabszám Müller 259 Rossmann 225 DM 224 Tesco 180 Auchan 127 Spar 75 Lidl 20 Penny 10 Aldi 8 Összesen 1128 Forrás: Online Árfigyelő

A kilogrammonkénti átlagárak 3 860 forint körül mozognak, a piacot a sajátmárkás termékek mellett a Hipp, az Univer és a Kecskeméti dominálja. Az összevetést nehezíti, hogy sok sajátmárkás termék "Bio" néven szerepel az árfigyelőben, amely nem feleltethető meg egy konkrét márkának.

Az egyes bébiételmárkák átlagára az Online Árfigyelőben (Ft) Márka Átlagár Árfigyelőben szereplő darabszám LoveMade 7 022 7 Gerber 6 908 14 Freche 6 008 4 Rudolfs 5 258 5 Milupa 5 086 8 Fruchtbar 4 707 4 Hipp 4 345 299 Bebisko 4 240 5 Univer 3 820 226 Frutapura 3 539 6 Alnatura 3 532 56 Bébidesszert 3 522 7 Hamánek 3 472 26 Kecskeméti 3 469 157 Babydream 3 451 41 Nestlé 3 339 11 Alete 3 170 15 Spar 2 896 4 Ovko 2 873 13 Auchan 2 774 9 Bebivita 2 744 36 Beauty Baby 2 620 20 Hello gyümölcs 2 542 4 Lupilu 2 290 6 Forrás: Online Árfigyelő

A láncok szerinti bontásból kiderül, hogy az Aldi kínálata a legolcsóbb, de ez az átlagos összeg 8 termékből jött össze, vagyis ennyiről volt folyamatosan adat az árfigyelőben. A Tesco drágább, de 180 termék esetében a szórás is nagyobb.

Bébiételek átlagára az egyes láncoknál az Online Árfigyelőben (Ft) Láncok Átlagár Tesco 4 177 DM 4 044 Rossmann 3 986 Auchan 3 737 Penny 3 665 Spar 3 662 Müller 3 577 Lidl 3 315 Aldi 2 727 Összes 3 861 Forrás: Online Árfigyelő

Az árrésstop elvileg február végéig tart, de ahogy a novemberi időponttal kapcsolatban is sejteni lehetett, borítékolható, hogy

a kormány nem fog a választások előtt kockáztatni áremelkedést olyan alapvető termékek esetében, mint amelyek az árrésstop hatálya alá esnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images