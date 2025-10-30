Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot

Sok ember – mintegy 50-60 ezer – nem tud állást kapni az elsődleges munkaerőpiacon, amely indokolta, hogy a kormány arról döntsön: 2025 novemberétől nem lehet automatikusan meghosszabbítani a közfoglalkoztatotti jogviszonyt azoknál, akik már tíz évet eltöltöttek ebben a státuszban - mondta Gulyás Gergely.

Az új szabályozás szerint minden ilyen esetben az állami foglalkoztatási szerv egyéni vizsgálatot végez, és csak akkor engedélyezheti az újabb programban való részvételt, ha a munkavállaló elhelyezkedése a nyílt munkaerőpiacon nem reális. A döntést több tényező – például az érintett végzettsége, képességei, szociális helyzete és a térség munkaerőpiaci adottságai – befolyásolja.