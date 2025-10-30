Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot

Mi lesz a közmunkásokkal?
Sok ember – mintegy 50-60 ezer – nem tud állást kapni az elsődleges munkaerőpiacon, amely indokolta, hogy a kormány arról döntsön: 2025 novemberétől nem lehet automatikusan meghosszabbítani a közfoglalkoztatotti jogviszonyt azoknál, akik már tíz évet eltöltöttek ebben a státuszban - mondta Gulyás Gergely.
Az új szabályozás szerint minden ilyen esetben az állami foglalkoztatási szerv egyéni vizsgálatot végez, és csak akkor engedélyezheti az újabb programban való részvételt, ha a munkavállaló elhelyezkedése a nyílt munkaerőpiacon nem reális. A döntést több tényező – például az érintett végzettsége, képességei, szociális helyzete és a térség munkaerőpiaci adottságai – befolyásolja.
Orosz olajszankciók
Gulyás Gergely elmondása szerint Magyarországot nem érintik Donald Trump legutóbb bejelentett, az orosz olajipart célzó szankciói, és az ország Oroszországgal fennálló szerződései is változatlanok maradnak.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismét elmondta, hogy jelenleg „nincs versenyképes alternatíva” az orosz energiával szemben.
Miért ne csatlakozzunk az eurózónához a kormány szerint?
Az eurózónához történő csatlakozás ellen két érve van a kormánynak:
- Lehet, hogy kedvezőbb lenne a kamatszint, de áremelkedés jönne ahogy ezt korábban más országokban is látni lehetett.
- Ha Magyarország átáll az euróra, akkor megszűnik az önálló monetáris politika - mondta a miniszter.
Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság
Stagnált a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban.
Tárgyalnak a Mollal
A százhalombattai robbanás ügyében továbbra is tart a nyomozás. Az eset jelentősége abban áll, hogy Magyarország és Közép-Európa ellátásbiztonságát egyaránt érinti.
Azóta az üzemanyagárak is emelkedtek.
A kormány felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével annak érdekében, hogy a vállalat ne áremeléssel reagáljon a finomítói kapacitások szűkülésére – mondta Gulyás Gergely.
Nőnek a bérek a kulturális szférában.
Gulyás Gergely bejelentette, hogy január 1-jétől 15 százalékkal emelkednek a bérek a szociális ágazatban. A nevelőszülők azonban kivételt képeznek: esetükben megduplázzák az erre a célra biztosított forrásokat.
A kormány emellett lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelemben élő fiatalok
ingyenesen szerezhessenek jogosítványt.
A gyermekvédelmi gyámok számát is növelik, ezentúl legfeljebb harminc gyermek tartozhat egy gyámhoz, és az ő illetményük is emelkedik.
A kulturális szektorban szintén 15 százalékos béremelésre kerül sor.
Meghosszabbítják az árrésstopot
2026. február 28-ig meghosszabbítják azt.
Kibővítik a termékkört is, december 1-től 14 új termékkörre terjesztik ki az intézkedést:
- marha fehérpecsenye
- marha felsál
- sertés májas és májkrém
- félkemény sajt
- sajtkrém, kenhető sajt
- alma
- körte
- szilva
- szőlő
- fejeskáposzta
- paradicsom
- vöröshagyma
- zöldpaprika
- bébiétel
.
November 7-én találkozik Orbán Viktor Donald Trumppal
Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel – jelentette be Gulyás Gergely. A megbeszélést követően nyilvános sajtótájékoztatót tartanak az Ovális Irodában.
A tárgyalás eredményeképpen
- energetikai,
- hadiipari,
- gazdasági
- és pénzügyi megállapodásokról is döntések születhetnek.
A miniszter arról is beszélt, hogy a tervezett békecsúcs témája is napirendre kerül: Orbán és Trump azt is megvitatják, miként lehetne eljutni egy amerikai–orosz találkozóig.
Nincs semmi különös oka a korai kormányinfónak
A szokásostól eltérő, korai kormányinfónak nincs semmilyen különös oka, más programok lesznek ma, azért kellett 8-kor kezdeni a programot - kezdte Gulyás Gergely.
A kormány tegnap egész napos ülést tartott . Szó volt arról, hogy a nemzeti konzultáció íveit a héten kézbesítik.
November 30-ig tart a válaszadás.
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Ma reggel 8 órára hirdették meg a Kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével.
A várható témák között szerepelhet többek között:
- az orosz energiaimport kérdése, amely kapcsán az EU-val éles vitát folytat a kormány. A helyzet különösen aktuális a Mol olajfinomítójában történt incidenst követően.
- Szó eshet a kormány álláspontjáról az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban,
- a hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott, köszolgálati dolgozóknak járó Otthontámogatásról,
- a CSOK Plusz szabályainak az anya életkorára vonatkozó lazításáról és
- az Otthon Start fix 3%-os lakáshitelprogram eddigi eredményeiről és a legújabb könnyítésekről is.
