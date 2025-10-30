  • Megjelenítés
Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot
Döntött a kormány: meghosszabbítják az árrésstopot

Portfolio
A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az árrésstopot, és december 1-jétől 14 új termékkörrel – köztük a félkemény sajttal, az almával, a paradicsommal és a bébiétellel – bővíti az intézkedés hatályát - jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. Szó volt arról is, hogy hogy Orbán Viktor november 7-én Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, ahol energetikai, hadiipari, gazdasági és pénzügyi megállapodások is születhetnek, valamint napirendre kerül a békecsúcs és egy lehetséges amerikai–orosz találkozó előkészítése. A százhalombattai tűzzel kapcsolatban közölte: a kormány felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mollal annak érdekében, hogy a finomítói kapacitásokat érintő helyzetet ne áremeléssel kezelje a vállalat.
Mi lesz a közmunkásokkal?

Sok ember – mintegy 50-60 ezer – nem tud állást kapni az elsődleges munkaerőpiacon, amely indokolta, hogy a kormány arról döntsön: 2025 novemberétől nem lehet automatikusan meghosszabbítani a közfoglalkoztatotti jogviszonyt azoknál, akik már tíz évet eltöltöttek ebben a státuszban - mondta Gulyás Gergely.

Az új szabályozás szerint minden ilyen esetben az állami foglalkoztatási szerv egyéni vizsgálatot végez, és csak akkor engedélyezheti az újabb programban való részvételt, ha a munkavállaló elhelyezkedése a nyílt munkaerőpiacon nem reális. A döntést több tényező – például az érintett végzettsége, képességei, szociális helyzete és a térség munkaerőpiaci adottságai – befolyásolja.

Orosz olajszankciók

Gulyás Gergely elmondása szerint Magyarországot nem érintik Donald Trump legutóbb bejelentett, az orosz olajipart célzó szankciói, és az ország Oroszországgal fennálló szerződései is változatlanok maradnak.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismét elmondta, hogy jelenleg „nincs versenyképes alternatíva” az orosz energiával szemben.

Miért ne csatlakozzunk az eurózónához a kormány szerint?

Az eurózónához történő csatlakozás ellen két érve van a kormánynak:

  • Lehet, hogy kedvezőbb lenne a kamatszint, de áremelkedés jönne ahogy ezt korábban más országokban is látni lehetett.
  • Ha Magyarország átáll az euróra, akkor megszűnik az önálló monetáris politika - mondta a miniszter.
Itt a friss magyar GDP-adat! Stagnál a gazdaság

Stagnált a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest. A teljesítmény beleillik az immár három éve tartó trendbe, amely szerint nincs erő a magyar gazdaságban.

Tárgyalnak a Mollal

A százhalombattai robbanás ügyében továbbra is tart a nyomozás. Az eset jelentősége abban áll, hogy Magyarország és Közép-Európa ellátásbiztonságát egyaránt érinti.

Azóta az üzemanyagárak is emelkedtek.

A kormány felhatalmazta a nemzetgazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével annak érdekében, hogy a vállalat ne áremeléssel reagáljon a finomítói kapacitások szűkülésére – mondta Gulyás Gergely.

Nőnek a bérek a kulturális szférában.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy január 1-jétől 15 százalékkal emelkednek a bérek a szociális ágazatban. A nevelőszülők azonban kivételt képeznek: esetükben megduplázzák az erre a célra biztosított forrásokat.

A kormány emellett lehetővé teszi, hogy a gyermekvédelemben élő fiatalok

ingyenesen szerezhessenek jogosítványt.

A gyermekvédelmi gyámok számát is növelik, ezentúl legfeljebb harminc gyermek tartozhat egy gyámhoz, és az ő illetményük is emelkedik.

A kulturális szektorban szintén 15 százalékos béremelésre kerül sor.

Meghosszabbítják az árrésstopot

2026. február 28-ig meghosszabbítják azt.

Kibővítik a termékkört is, december 1-től 14 új termékkörre terjesztik ki az intézkedést:

  • marha fehérpecsenye
  • marha felsál
  • sertés májas és májkrém
  • félkemény sajt
  • sajtkrém, kenhető sajt
  • alma
  • körte
  • szilva
  • szőlő
  • fejeskáposzta
  • paradicsom
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika
  • bébiétel

.

November 7-én találkozik Orbán Viktor Donald Trumppal

Orbán Viktor miniszterelnök november 7-én Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel – jelentette be Gulyás Gergely. A megbeszélést követően nyilvános sajtótájékoztatót tartanak az Ovális Irodában.

A tárgyalás eredményeképpen

  • energetikai,
  • hadiipari,
  • gazdasági
  • és pénzügyi megállapodásokról is döntések születhetnek.

A miniszter arról is beszélt, hogy a tervezett békecsúcs témája is napirendre kerül: Orbán és Trump azt is megvitatják, miként lehetne eljutni egy amerikai–orosz találkozóig.

Nincs semmi különös oka a korai kormányinfónak

A szokásostól eltérő, korai kormányinfónak nincs semmilyen különös oka, más programok lesznek ma, azért kellett 8-kor kezdeni a programot - kezdte Gulyás Gergely.

A kormány tegnap egész napos ülést tartott . Szó volt arról, hogy a nemzeti konzultáció íveit a héten kézbesítik.

November 30-ig tart a válaszadás.

Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései

Ma reggel 8 órára hirdették meg a Kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével.

A várható témák között szerepelhet többek között:

  • az orosz energiaimport kérdése, amely kapcsán az EU-val éles vitát folytat a kormány. A helyzet különösen aktuális a Mol olajfinomítójában történt incidenst követően.
  • Szó eshet a kormány álláspontjáról az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban,
  • a hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott, köszolgálati dolgozóknak járó Otthontámogatásról,
  • a CSOK Plusz szabályainak az anya életkorára vonatkozó lazításáról és
  • az Otthon Start fix 3%-os lakáshitelprogram eddigi eredményeiről és a legújabb könnyítésekről is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

