Tényleg ekkora a baj? Hogy kerülhetett szóba, hogy Magyarország bóvli lenne?

Nem lépett az S&P
Októberben változatlanul BBB mínusz szinten hagyta a magyar adósbesorolást a Standard & Poor’s, ehhez továbbra is negatív kilátás társul. A döntést azért követte nagy figyelem, mert egy esetleges leminősítéssel a befektetésre nem ajánlott (úgynevezett bóvli) kategóriába került volna Magyarország, ami akár a befektetők döntéseire is hatással lehetett volna.
A táblázatban látszik, hogy a másik két hitelminősítő, a Moody’s és a Fitch esetében egyelőre nem fenyeget a befektetésre nem ajánlott kategóriába csúszás, mivel esetükben egy fokozattal magasabban van a besorolásunk. Vagyis szinte biztosan kijelenthetjük, hogy
2025-ben megmenekült Magyarország a fájdalmas döntéstől.
Ettől még persze a Moody’s esetében nem zárható ki a leminősítés november 28-án, a Fitchnél pedig a kilátás esetleges negatívra rontása, de ezek kevésbé lennének fájdalmasak, mint az S&P rettegett leminősítése.
Tényleg bóvlit érdemeltünk volna?
Most azt próbáljuk megnézni, mennyire volt megalapozott az S&P döntése, mit mondanak jelenleg a számok, bóvlit érdemelne-e Magyarország. Ehhez kiválasztottunk néhány fontos gazdasági mutatót, melyekben összevetettük a régiós országok helyzetét a hitelminősítésükhöz viszonyítva.
A közép-kelet-európai régióban jelenleg egyetlen ország sincs a bóvli kategóriában az S&P-nél, Magyarországhoz hasonlóan Románia besorolása is BBB mínusz negatív kilátás mellett. Lengyelország és Horvátország ennél három fokozattal magasabb, A mínusz osztályzattal rendelkezik, Szlovákia A plusz besorolása pedig még annál is két lépéssel jobb. Csehország jelenleg AA mínusz, míg Szlovénia AA osztályzattal rendelkezik.
Az elemzésben az egyes mutatókat illetően a 2024-26-os időszak átlagát vesszük figyelembe, a 2025-ös és 2026-os értékeknél az S&P előrejelzését használjuk. De nézzük, hogy állunk az egyes területeken!
A magyar gazdaság gyakorlatilag három éve stagnál, nem tud 1%-nál nagyobb növekedési ütemet felmutatni. A hitelminősítő áprilisi előrejelzése szerint az idén 1,5%-kal bővülhet a GDP, ez mostanra elavultnak mondható prognózis, a piaci szakemberek 0,5% körüli növekedésre számítanak, azonban októberben az S&P nem publikált friss előrejelzést. A tavaszi prognózisból kiindulva a 2024-26-os hároméves időszakban átlagosan évi 1,5% lehet a magyar gazdaság növekedése. A grafikonon látszik, hogy ettől is elmarad a román GDP 0,8%-os átlagos növekedése, délkeleti szomszédunknál a költségvetési kiigazítás húzza vissza még jobban a növekedést. Érdekesség, hogy a több fokozattal kedvezőbb besorolású Szlovákia és Csehország növekedése is alig lehet magasabb a magyarnál a vizsgált időszakban. Vagyis még
a lényegesen jobb besorolású régiós országokhoz képest sem kiemelkedően gyenge a magyar gazdaság növekedése.
Természetesen a GDP-növekedésnek csak közvetett hatása van a hitelbesorolásra, hiszen az elsősorban az államadósság vissza nem fizetési kockázatát tükrözi. Éppen ezért fontosabb mutatók lehetnek azok, melyek a gazdaság egyensúlyi folyamatairól szólnak.
Ha a folyó fizetési mérleg egyenlegét nézzük, akkor még kevésbé van okunk szégyenkezni, hiszen az S&P becslése szerint a vizsgált hároméves időszakban átlagosan a GDP 1,5 százalékát teheti ki a finanszírozási többletünk. Ennél pedig a régióban csak a sokkal jobb besorolású Szlovénia adata lehet kedvezőbb. A velünk azonos osztályzattal rendelkező Románia esetében például az S&P jelentős, 7,9%-os finanszírozási deficitre számít.
Jelenleg a költségvetés helyzetét tekintve sem állunk rosszul a régiós országok rangsorában, hiába hívjuk fel gyakran mi is a figyelmet a fiskális kockázatokra. Az ukrajnai háború miatt szinte minden országban jelentősen növelni tervezik a védelmi kiadásokat, éppen ezért a 2024-26 közöttre becsült 4,5%-os magyar GDP-arányos deficitnél a román, a lengyel és a szlovák büdzsé is rosszabb helyzetben lehet az S&P szerint, pedig utóbbi két ország besorolása lényegesen kedvezőbb. A magyar költségvetés kilátásai azért nem rózsásak, idén akár a GDP 5%-át is meghaladhatja a hiány, és a jelenlegi alapfolyamatok alapján jövőre 6% körül lehet a deficit.
Látszólag a legrosszabb helyzetben az államadósság területén vagyunk, hiszen továbbra is Magyarországon a legmagasabb a GDP-arányos ráta a régióban, és ez várhatóan 2026-ban is így lesz. Ugyanakkor a költségvetések helyzete miatt Lengyelország, Románia és Szlovákia esetében is érezhető növekedésre számít az S&P, csak Csehországban és Szlovéniában csökkenhet az adósságráta.
Vagyis összességében a gazdasági adatok alapján
nem volt sok realitása annak, hogy a bóvli kategóriába sorolják Magyarországot.
De akkor miért került egyáltalán szóba?
Az eddig elmondottak alapján már az is meglepő, hogy egyáltalán tartottunk az S&P októberi döntésétől, hiszen látszólag semmi nem indokolta, hogy a befektetésre nem ajánlott körbe kerüljünk.
Ugyanakkor a „hard” gazdasági adatok mellett vannak úgynevezett „soft”, nehezen számszerűsíthető tényezők, amelyek a gazdasági folyamatok kockázati mezejét jelentősen befolyásolják. A hitelminősítők korábbi megszólalásai alapján ide sorolható például:
- Az uniós források hiánya és bizonytalansága évek óta.
- A magyar kormány és az Európai Bizottság politikai csatározásai.
- Az orosz energiától való függőség.
- A kormány unortodox, piactorzító lépései az elmúlt években.
Ezeket a tételeket nehéz számokra lefordítani, de kockázatként megjelennek többek között a folyó fizetési mérleg egyenlegében vagy a költségvetés pozíciójában. Az S&P októberi döntése előtt az volt a kérdés, hogyan értékelik ezeket a hatásokat a hitelminősítő szakemberei. Még egy tényező volt, ami a leminősítés ellen szólt:
nagyon kis esélye volt annak, hogy fél évvel a 2026-os parlamenti választások előtt egy ennyire fajsúlyos döntést hozzon meg az S&P.
Főleg azért, mert az ellenzéki Tisza Párt részben azzal kampányol, hogy győzelme esetén „hazahozza az uniós forrásokat” és jelentősen javítja a kapcsolatot az Európai Unióval. Ezzel pedig egy fontos említett negatív tényező tűnhetne el a magyar gazdaságból. Általánosságban is igaz lehet, hogy a választások előtt a hitelminősítők óvatosabban lépnek egyrészt a gazdaságpolitika körüli bizonytalanság miatt, másrészt pedig azért, hogy ne érje őket az a vád, hogy beavatkoznak a belpolitikai folyamatokba.
Mire számíthatunk jövőre?
Most az S&P mellett a Moody’s esetében negatív a magyar besorolás kilátása, aminek a következő egy év szempontjából lehet jelentősége. A tapasztalatok alapján ugyanis egy negatív kilátás 6-24 hónapon belül esetleges leminősítést jelezhet előre,
az esetek kétharmadában ez be is következik.
Ugyanakkor a 2026-os év a választás miatt érdekes lehet, hiszen az idén őszi felülvizsgálatok után legközelebb várhatóan jövő tavasszal jönnek megint a hitelminősítők. A szokásos féléves periódussal számolva az S&P április közepe körül publikálhatja friss véleményét, ami épp a választások várható időpontjával esik egybe, így nehezen tudják a döntéskor figyelembe venni az eredményt. A Moody’s és a Fitch várhatóan május-júniusban vizsgálódik majd először 2026-ban, amikor már láthatják az eredményt, kérdés, mekkora lesz a bizonytalanság közvetlenül a választás után a gazdaságpolitika kapcsán.
Vagyis most arra van a legnagyobb esély, hogy az S&P jövő áprilisban sem lép semmit, hacsak nem látnak addig valami kiemelkedő pozitív vagy negatív irányú kockázatot. Utána ősszel viszont már valamit „mondaniuk kellene”, hiszen 2027 tavaszán lejár a kétéves időszak a negatív kilátás után. Onnan a lépés lehet a bóvliba minősítés vagy a kilátás stabilra javítása a gazdasági kilátások függvényében. A Moody’s és a Fitch akár tavasszal is dönthet a választási eredmények ismeretében.
Ha hosszútávon nem csak a bóvli kategória elkerülése a célunk, akkor szükség lesz a GDP-arányos adósság csökkenő pályájának visszaállítására – emelte ki nemrég a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciáján Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke. Szerinte a múltban két tényező tudta ezt biztosítani, a költségvetés elsődleges (kamatkiadások nélkül számított) többlete és az erőteljes GDP-növekedés, jelenleg viszont egyik sem áll fenn.
Ha később felminősítésre vágyunk, akkor feltétlenül csökkenteni kell az adósságrátát, mivel az egy-két fokozattal magasabban jegyzett országok átlaga lényegesen alacsonyabb ebben a mutatóban
- szögezte le Horváth.
A KT elnökének prezentációjában szereplő ábrán is látszik, hogy ha előbb-utóbb felminősítést szeretnénk, akkor ahhoz az államadósság érdemi csökkenésére lenne szükség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
