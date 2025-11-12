Radikális fordulatra készült a kormány a közbeszerzéseknél

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott egy új rendelettervezetet, amely több, közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabály módosítását vetíti előre. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium szerint a csomag indoklásában azt állítja, hogy a cél egyszerűbbé tenni az eljárásokat, csökkentse az ajánlatkérők és ajánlattevők adminisztratív terheit, valamint igazodjon a 2026-ban hatályba lépő közbeszerzési törvénymódosításokhoz,

azonban több ponton szigorodó vagy pontosabb igazolási kötelezettségek is megjelennének, főként az építőipari szereplők esetében.

A tervezet több, jelenleg hatályos kormányrendeletet módosítana, köztük az építési beruházásokra, az alkalmasság és kizáró okok igazolására, valamint az elektronikus közbeszerzési rendszer használatára vonatkozó jogszabályokat.

A változások egyik fő eleme, hogy a referenciaigazolások és nyilatkozatok tartalmi követelményei részletesebbé válnának.

A jövőben elfogadható lenne olyan igazolás is, amely részteljesítésre vonatkozik, illetve olyan esetre, amikor ugyan szerződésszegés történt, de az érintett vállalkozó felelőssége nem állapítható meg. Ez a gyakorlatban több lehetőséget adhatna a cégeknek, hogy bizonyítsák szakmai tapasztalatukat, még problémásabb teljesítések esetén is – feltéve, hogy a viták tisztázottak és az elvárt munkarész megvalósult.

A referenciaigazolásoknak és nyilatkozatoknak a jövőben minden esetben tartalmazniuk kellene a teljesítés időtartamát, a szerződő felek adatait, a beszerzés tárgyát és mennyiségét vagy értékét, valamint azt is, hogy a teljesítés megfelelt-e az előírásoknak. Ha nem, akkor az eltérést, a szerződésszegés mértékét és okát is rögzíteni kellene. Az igazolásokat a szerződést kötő másik félnek a megkereséstől számítva két munkanapon belül kellene kiadnia, ami az eddiginél gyorsabb eljárást eredményezhetne, és papíron csökkentheti az alkalmassági igazolások beszerzésének időigényét.

Lényeges újdonság, hogy szigorodna az építőipari kivitelezési munkákban részt vevő cégekre vonatkozó előírás.

A tervezet szerint az ajánlattevő kivitelezőnek, illetve minden megjelölt alvállalkozójának a szerződéskötésig szerepelnie kellene az építőipari kivitelezők nyilvántartásában. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy azok a vállalkozók, akik nem rendelkeznek ilyen bejegyzéssel, nem kaphatnának megbízást közbeszerzéses építési beruházásban. Külföldi cégek esetén elegendő lehetne a saját országuk megfelelő nyilvántartásában szerepelni, vagy a szükséges szakmai engedélyek, kamarai tagság igazolása.

További változás, hogy a tervpályázatok lebonyolításánál egyszerűsödne a dokumentumokra vonatkozó formai követelmények megfogalmazása: a korábbi, kötelező minták helyett elegendő lenne azok tartalmát követni.

Ez könnyítést jelenthet a pályázatot kiíró szervezeteknek, mert nagyobb rugalmasságot ad a dokumentáció összeállításában.

Az elektronikus közbeszerzési rendszer szabályai is egyértelműbbé válnának. A jövőben az ajánlatok és részvételi jelentkezések csak a határidő lejártáig nyújthatók be, utólag erre nem lenne mód. A rendszer visszaigazolást küldene a beérkezés időpontjáról. Bár ez jelenleg is így működik, a szabályozás kifejezetten rögzítené, ami egyértelműbb helyzetet teremthet vitás esetekben.

A koncessziós építési beruházásokra külön szabályok vonatkoznának: ezeknél néhány általános rendelkezést nem kellene alkalmazni, például az értékbecslés vagy az ellenérték-kifizetés részletszabályait.

A jelenlegi koncessziós rendszerben ez leginkább a gyorsforgalmi utakhoz és autópályákhoz kapcsolódó beruházásoknál jelentene mentesítéseket.

A társadalmi egyeztetés lezárulta után a módosítások hatálybalépése több ütemben történne. A rendelet fő része 2025 novemberében léphetne életbe, míg egyes részek 2026 januárjától, mások 2026 szeptemberétől hatnának. Az átmeneti időszak célja, hogy az ajánlatkérők és a piaci szereplők felkészülhessenek az új követelményekre.

A befagyasztott uniós források kapcsán különösen érzékeny téma a közbeszerzések kérdése: ha a Európai Bizottság azt látja, hogy az eljárások nem felelnek meg az átláthatóság, a versenysemlegesség és az esélyegyenlőség elveinek, akkor a meglévők mellé további fenntartásokat fogalmazhat meg a források kifizetésével kapcsolatban. A most társadalmi egyeztetésre bocsátott rendeletmódosítás számos ponton ígéretet tesz arra, hogy a 2014/24/EU direktíva és más uniós elvárások szerinti szabályoknak megfeleljen, a lényeg azonban a valós végrehajtás lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images