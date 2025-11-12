Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János

Egy összesen 35 oldalas átfogó, a közlekedési törvény számos ponton módosító javaslatot jelentett be különösebb hírverés nélkül Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter tervezete mind a közúti-, a légi-, vízi- és vasúti közlekedés területén változásokat hozna.
Kevésbé fontos, de szabályozói szempontból érdemi módosítás, hogy az úthálózat fejlesztésére vonatkozóan új tartalmi szempontot határoznak meg: a tervezés során a jövőben figyelembe kellene venni azokat a kompátkeléseket is, amelyek a közúti infrastruktúrát helyettesíthetik.
Ez fontos változás lehet például olyan térségekben, ahol a hídépítés helyett gazdaságosabb megoldást jelenthet a kompfejlesztés.
A hétköznapokban az autósok számára sokkal fontosabb lépés, hogy a közúti ellenőrzések során új jogosultságokat kapnának a hatóságok. A rendőrség a jövőben kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatna a közúton veszteglő, forgalmat akadályozó járművekkel szemben, így például könnyebben intézkedhetne az akadályok eltávolítása érdekében.
A közlekedési hatóság és az ellenőrök testkamerát viselhetnének, valamint kép- és hangfelvételt készíthetnének.
A közlekedési hatóság ellenőrzési jogosítványai is bővülnének:
a javaslat szerint az eddigieknél szélesebb körben, önállóan is intézkedhetnének, például bírság kiszabásával.
Fontos elem az alternatív üzemanyagok és az elektromobilitás előmozdítására vonatkozó szabályok kiegészítése is. A csomag nemzeti jogba ültetné át az EU új, Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló AFIR-rendeletét, amely az elektromos töltőinfrastruktúra egységesítését, fejlesztését és elérhetőségének javítását célozza.
A vasúti közlekedést érintő változtatások közül a legfontosabb, hogy egyértelműbbé válna: mely létesítmények és műveletek igényelnek műszaki engedélyt. A módosítás alapján például az állomási épületekben található felvonók, mozgólépcsők, illetve a felszíni és föld alatti infrastruktúrák is az engedélyköteles körbe kerülnének.
További változás, hogy korlátozott szintű vasúti forgalmat csak a közlekedési hatóság engedélyével lehetne fenntartani.
Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ha egy vasúti vonalon nem lehet a megszokott módon közlekedni – például pályafelújítás, műszaki hiba, biztosítóberendezés-kiesés, vágányzár vagy más rendkívüli körülmény miatt –, akkor az ilyen ideiglenes, csökkentett biztonsági szintű üzemet a vasúttársaságok nem vezethetnék be automatikusan, hanem előzetesen engedélyt kellene kérniük a közlekedési hatóságtól. A módosítás célja, hogy minden ilyen helyzetben külső szakmai kontroll vizsgálja meg, a korlátozott működés biztonságosan megszervezhető-e, és szükség esetén feltételeket írjon elő; ez elvben növelné a közlekedésbiztonságot, ugyanakkor több adminisztrációt és hosszabb engedélyezési folyamatot eredményezhetne a vasútüzem számára.
Újdonság lehet az államhatárhoz érkező járművek számára bevezethető előzetes időpontfoglalási rendszer.
Ha a parlament rábólint, a kormány felhatalmazást kaphat arra, hogy meghatározza: mely tehergépkocsi-kategóriák és határátkelők esetében biztosítanák a várakozás nélküli kilépést előjegyzéssel. Ez enyhíthetné az évek óta rendszeresen tapasztalható torlódásokat a nagy forgalmú határszakaszokon.
A közösségi közlekedés terén a személyszállítási szabályok is módosulhatnak. A tervezet szerint az önkormányzatoknak a jövőben részletesebb adatokat kellene szolgáltatniuk a közszolgáltatásban részt vevő autóbusz-állományról, a járművek beszerzésének forrásairól, valamint arról, milyen mértékben teljesítik az úgynevezett „tiszta járművek” arányára vonatkozó előírásokat. Ez az uniós elvárásokhoz igazodva a fenntarthatóbb járművek beszerzését segítené elő.
A tervezet a közigazgatási bírságok kiszabásának elveit is módosíthatná: a bírság meghatározásakor új szempontként jelenne meg a jogsértéssel okozott hátrány mértéke. Ez differenciáltabb bírságolást tenne lehetővé, különösen súlyosabb mulasztások esetén.
Az útdíjrendszerrel kapcsolatban szintén uniós jogharmonizáció történne. A módosítás átvenné az útdíjrendszerek átjárhatóságára vonatkozó előírásokat, ezzel segítve, hogy a járművek az EU-tagállamok között egységesebb díjfizetési rendszerben közlekedhessenek.
Címlapkép: A Közlekedési Hatóság ellenõre leállít egy autót az idei közúti közlekedési környezetvédelmi akción Budapest határában 2020. szeptember 21-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása
A tavalyival megegyező nyereséget ért el a hitelintézet.
Merre tart a mesterséges intelligencia boom Magyarországon? Érkeznek a válaszok!
Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Nagy lépést tett Kína: tovább növelnék a jüan szerepét
Finanszírozó devizaként.
Az Otthon Starton kívül is jó döntés az ingatlan: kanyarban készül előzni a Fundamenta
A lakáskeresők igényei ma már túlmutatnak az előtakarékoskodáson.
Még rövidebb pórázra kötné az IDF-et Jeruzsálem? - Példátlan döntést hozott a védelmi miniszter
Újabb súrlódási pont a kormány és a hadsereg között.
Odapirított az MNB a biztosítóknak, máris léptek az utasbiztosításoknál
A szerződéses kikötések a fogyasztók számára egyértelművé váltak.
Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók
Ebből gyakorlatilag bármelyik percben háború lehet.
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod