Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János

Egy összesen 35 oldalas átfogó, a közlekedési törvény számos ponton módosító javaslatot jelentett be különösebb hírverés nélkül Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter tervezete mind a közúti-, a légi-, vízi- és vasúti közlekedés területén változásokat hozna.

Kevésbé fontos, de szabályozói szempontból érdemi módosítás, hogy az úthálózat fejlesztésére vonatkozóan új tartalmi szempontot határoznak meg: a tervezés során a jövőben figyelembe kellene venni azokat a kompátkeléseket is, amelyek a közúti infrastruktúrát helyettesíthetik.

Ez fontos változás lehet például olyan térségekben, ahol a hídépítés helyett gazdaságosabb megoldást jelenthet a kompfejlesztés.

A hétköznapokban az autósok számára sokkal fontosabb lépés, hogy a közúti ellenőrzések során új jogosultságokat kapnának a hatóságok. A rendőrség a jövőben kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatna a közúton veszteglő, forgalmat akadályozó járművekkel szemben, így például könnyebben intézkedhetne az akadályok eltávolítása érdekében.

A közlekedési hatóság és az ellenőrök testkamerát viselhetnének, valamint kép- és hangfelvételt készíthetnének.

A közlekedési hatóság ellenőrzési jogosítványai is bővülnének:

a javaslat szerint az eddigieknél szélesebb körben, önállóan is intézkedhetnének, például bírság kiszabásával.

Fontos elem az alternatív üzemanyagok és az elektromobilitás előmozdítására vonatkozó szabályok kiegészítése is. A csomag nemzeti jogba ültetné át az EU új, Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló AFIR-rendeletét, amely az elektromos töltőinfrastruktúra egységesítését, fejlesztését és elérhetőségének javítását célozza.

A vasúti közlekedést érintő változtatások közül a legfontosabb, hogy egyértelműbbé válna: mely létesítmények és műveletek igényelnek műszaki engedélyt. A módosítás alapján például az állomási épületekben található felvonók, mozgólépcsők, illetve a felszíni és föld alatti infrastruktúrák is az engedélyköteles körbe kerülnének.

További változás, hogy korlátozott szintű vasúti forgalmat csak a közlekedési hatóság engedélyével lehetne fenntartani.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ha egy vasúti vonalon nem lehet a megszokott módon közlekedni – például pályafelújítás, műszaki hiba, biztosítóberendezés-kiesés, vágányzár vagy más rendkívüli körülmény miatt –, akkor az ilyen ideiglenes, csökkentett biztonsági szintű üzemet a vasúttársaságok nem vezethetnék be automatikusan, hanem előzetesen engedélyt kellene kérniük a közlekedési hatóságtól. A módosítás célja, hogy minden ilyen helyzetben külső szakmai kontroll vizsgálja meg, a korlátozott működés biztonságosan megszervezhető-e, és szükség esetén feltételeket írjon elő; ez elvben növelné a közlekedésbiztonságot, ugyanakkor több adminisztrációt és hosszabb engedélyezési folyamatot eredményezhetne a vasútüzem számára.

Újdonság lehet az államhatárhoz érkező járművek számára bevezethető előzetes időpontfoglalási rendszer.

Ha a parlament rábólint, a kormány felhatalmazást kaphat arra, hogy meghatározza: mely tehergépkocsi-kategóriák és határátkelők esetében biztosítanák a várakozás nélküli kilépést előjegyzéssel. Ez enyhíthetné az évek óta rendszeresen tapasztalható torlódásokat a nagy forgalmú határszakaszokon.

A közösségi közlekedés terén a személyszállítási szabályok is módosulhatnak. A tervezet szerint az önkormányzatoknak a jövőben részletesebb adatokat kellene szolgáltatniuk a közszolgáltatásban részt vevő autóbusz-állományról, a járművek beszerzésének forrásairól, valamint arról, milyen mértékben teljesítik az úgynevezett „tiszta járművek” arányára vonatkozó előírásokat. Ez az uniós elvárásokhoz igazodva a fenntarthatóbb járművek beszerzését segítené elő.

A tervezet a közigazgatási bírságok kiszabásának elveit is módosíthatná: a bírság meghatározásakor új szempontként jelenne meg a jogsértéssel okozott hátrány mértéke. Ez differenciáltabb bírságolást tenne lehetővé, különösen súlyosabb mulasztások esetén.

Az útdíjrendszerrel kapcsolatban szintén uniós jogharmonizáció történne. A módosítás átvenné az útdíjrendszerek átjárhatóságára vonatkozó előírásokat, ezzel segítve, hogy a járművek az EU-tagállamok között egységesebb díjfizetési rendszerben közlekedhessenek.

Címlapkép: A Közlekedési Hatóság ellenõre leállít egy autót az idei közúti közlekedési környezetvédelmi akción Budapest határában 2020. szeptember 21-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán