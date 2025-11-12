  • Megjelenítés
Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János
Gazdaság

Szép csendben egy hatalmas törvénycsomagot terjesztett be Lázár János

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden egy átfogó törvénymódosító csomagot nyújtott be az országgyűlésnek, amely a hazai közlekedési szabályozás számos területét átalakíthatja. Amennyiben a parlament elfogadja a javaslatot, változások jöhetnek többek között a közúti ellenőrzésekben, a határátlépés rendjében, az útdíjrendszerben, a közösségi közlekedésnél és a vasúti engedélyezésben is.

Egy összesen 35 oldalas átfogó, a közlekedési törvény számos ponton módosító javaslatot jelentett be különösebb hírverés nélkül Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter tervezete mind a közúti-, a légi-, vízi- és vasúti közlekedés területén változásokat hozna.

Kevésbé fontos, de szabályozói szempontból érdemi módosítás, hogy az úthálózat fejlesztésére vonatkozóan új tartalmi szempontot határoznak meg: a tervezés során a jövőben figyelembe kellene venni azokat a kompátkeléseket is, amelyek a közúti infrastruktúrát helyettesíthetik.

Ez fontos változás lehet például olyan térségekben, ahol a hídépítés helyett gazdaságosabb megoldást jelenthet a kompfejlesztés.

A hétköznapokban az autósok számára sokkal fontosabb lépés, hogy a közúti ellenőrzések során új jogosultságokat kapnának a hatóságok. A rendőrség a jövőben kényszerítő intézkedéseket is alkalmazhatna a közúton veszteglő, forgalmat akadályozó járművekkel szemben, így például könnyebben intézkedhetne az akadályok eltávolítása érdekében.

A közlekedési hatóság és az ellenőrök testkamerát viselhetnének, valamint kép- és hangfelvételt készíthetnének.

A közlekedési hatóság ellenőrzési jogosítványai is bővülnének:

a javaslat szerint az eddigieknél szélesebb körben, önállóan is intézkedhetnének, például bírság kiszabásával.

Fontos elem az alternatív üzemanyagok és az elektromobilitás előmozdítására vonatkozó szabályok kiegészítése is. A csomag nemzeti jogba ültetné át az EU új, Alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló AFIR-rendeletét, amely az elektromos töltőinfrastruktúra egységesítését, fejlesztését és elérhetőségének javítását célozza.

A vasúti közlekedést érintő változtatások közül a legfontosabb, hogy egyértelműbbé válna: mely létesítmények és műveletek igényelnek műszaki engedélyt. A módosítás alapján például az állomási épületekben található felvonók, mozgólépcsők, illetve a felszíni és föld alatti infrastruktúrák is az engedélyköteles körbe kerülnének.

További változás, hogy korlátozott szintű vasúti forgalmat csak a közlekedési hatóság engedélyével lehetne fenntartani.

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ha egy vasúti vonalon nem lehet a megszokott módon közlekedni – például pályafelújítás, műszaki hiba, biztosítóberendezés-kiesés, vágányzár vagy más rendkívüli körülmény miatt –, akkor az ilyen ideiglenes, csökkentett biztonsági szintű üzemet a vasúttársaságok nem vezethetnék be automatikusan, hanem előzetesen engedélyt kellene kérniük a közlekedési hatóságtól. A módosítás célja, hogy minden ilyen helyzetben külső szakmai kontroll vizsgálja meg, a korlátozott működés biztonságosan megszervezhető-e, és szükség esetén feltételeket írjon elő; ez elvben növelné a közlekedésbiztonságot, ugyanakkor több adminisztrációt és hosszabb engedélyezési folyamatot eredményezhetne a vasútüzem számára.

Újdonság lehet az államhatárhoz érkező járművek számára bevezethető előzetes időpontfoglalási rendszer.

Ha a parlament rábólint, a kormány felhatalmazást kaphat arra, hogy meghatározza: mely tehergépkocsi-kategóriák és határátkelők esetében biztosítanák a várakozás nélküli kilépést előjegyzéssel. Ez enyhíthetné az évek óta rendszeresen tapasztalható torlódásokat a nagy forgalmú határszakaszokon.

A közösségi közlekedés terén a személyszállítási szabályok is módosulhatnak. A tervezet szerint az önkormányzatoknak a jövőben részletesebb adatokat kellene szolgáltatniuk a közszolgáltatásban részt vevő autóbusz-állományról, a járművek beszerzésének forrásairól, valamint arról, milyen mértékben teljesítik az úgynevezett „tiszta járművek” arányára vonatkozó előírásokat. Ez az uniós elvárásokhoz igazodva a fenntarthatóbb járművek beszerzését segítené elő.

A tervezet a közigazgatási bírságok kiszabásának elveit is módosíthatná: a bírság meghatározásakor új szempontként jelenne meg a jogsértéssel okozott hátrány mértéke. Ez differenciáltabb bírságolást tenne lehetővé, különösen súlyosabb mulasztások esetén.

Az útdíjrendszerrel kapcsolatban szintén uniós jogharmonizáció történne. A módosítás átvenné az útdíjrendszerek átjárhatóságára vonatkozó előírásokat, ezzel segítve, hogy a járművek az EU-tagállamok között egységesebb díjfizetési rendszerben közlekedhessenek.

Címlapkép: A Közlekedési Hatóság ellenõre leállít egy autót az idei közúti közlekedési környezetvédelmi akción Budapest határában 2020. szeptember 21-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

