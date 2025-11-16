Ha nem sokára úgyis kipusztulunk, legalább hagyjuk szafírba mart történetünket a Hold porában

Az emberiség egyre gyakrabban szembesül a gondolattal, hogy saját fennmaradása korántsem biztos. Bár a hidegháború idején mindennapi téma volt a nukleáris apokalipszis, a világvége-hangulat ma már jóval több irányból táplálkozik: a klímaválságtól az új pandémiák esélyén át az AI-forradalom ismeretlen következményeiig. Friss tudományos elemzések szerint a század végére akár 2,6–2,8 Celsius-fokos felmelegedés is bekövetkezhet, ami egy nagy kihalási esemény előszobája lehet. Eközben szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy jövőbeli vírus halálosabb lehet a koronavírusnál, és a mesterséges intelligenciáról szóló félelmek is mindennapossá váltak. Ebben a légkörben nem meglepő, hogy egyre többekben merül fel: talán ideje nyomot hagyni arról, kik vagyunk, mielőtt túl késő lenne.

Az emberiség egyre többet foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hamarosan kipusztulhat. Bár az ilyen fatalizmus a hidegháború alatt élte virágkorát, amikor annyira meghatározó mindennapi téma volt, hogy egy globális nukleáris apokalipszis küszöbén vagyunk, hogy az 1970-es évek végére az amerikai kiadók már olvasás nélkül visszadobták az ilyen jövőképeket elemezgető sci-fiket, mert annyira hétköznapi témának tartották őket.

A 2020-as években bár újra egyre gyakrabban olvasni elemzéseket arról, hogy az orosz–ukrán háború miatt nem kizárható lehetőség egy atomháború kirobbanása, egyre inkább az élet más területei felől erősödik fel a világvége-hangulat. A héten jelent meg egy új elemzés, amely szerint a 1,5 fokos vállalásoknál sokkal valószínűbb forgatókönyv, hogy a század végére 2,6-2,8 Celsius-fokkal emelkedhet a globális átlaghőmérséklet, ami egy nagy kihalási eseményhez vezethet.

A koronavírus-járvány óta egyre többször figyelmeztetnek az egészségügyi szakemberek, hogy egy sokkal halálosabb vírus okozhatja majd a következő globális pandémiát. Az pedig már a legunalmasabb közhellyé silányult, a ChatGPT-nek köszönetet mondók túlélését latolgató mémekben jelenik meg a gondolat, hogy a most zajló AI-forradalom végén egy mesterséges intelligencia az emberiség ellen fordulhat. Emellett vannak olyan kevésbé sztártémák, mint a férfimeddőség egyre gyakoribb megjelenése a populációban, vagy az antibiotikum-rezisztens baktériumok problémája. Tehát ha arról van szó, hogy az emberiség hogyan és miért pusztul ki a közeli jövőben, bőven találunk okot a félelemre.

A céltalan rettegésen túl, felmerült az a gondolat, hogy itt az ideje egy emlékművet állítani az emberiségnek.

Mi lenne, ha a Hold válna civilizációnk őrévé? – ez a válasz fogalmazódott meg egy francia mérnök, Benoît Faiveley-ben, aki éveken át dolgozott azon, hogy valami kézzelfogható formát adjon ennek az elképzelésnek. Projektje, a Sanctuary on the Moon, huszonnégy apró, szafírba – egy mesterséges, kerámiaszerű anyag – mart korongot küldene a Hold felszínére, rajtuk az emberi civilizáció esszenciájával: tudományosleírásokkal, képekkel, kulturális emlékekkel, biológiai leírásokkal, az emberi élet szerkezetével és mindazzal, amit ma a világról gondolunk.

Faiveley gyerekként Nuits-Saint-Georges-ben nőtt fel, ugyanabban a városban, ahol egykor Félix Tisserand csillagász is élt. Már akkor lenyűgözte a világűr gondolata, és sem a mérnöki tanulmányok, sem későbbi újságírói pályája – amely Palesztinától Afganisztánig sok helyre elvitte – nem tudta kioltani benne ezt az érdeklődést. Amikor megtudta, hogy 2012-ben egy amerikai művész száz fényképet tartalmazó szilíciumlapot juttatott Föld körüli pályára, egyszerű kérdés fogalmazódott meg benne: miért ne csinálhatnék valami hasonlót én is?

Az ötlet hamar túlnőtt egyetlen ember álmán. Faiveley olyan tudósokat és alkotókat nyert meg magának, akik képesek voltak egyszerre tudományos és vizuális szempontból is gondolkodni arról, hogyan lehetne egyetlen tárgyba sűríteni a földi élet történetét és ismereteit. Kozmológusok, asztrofizikusok, paleontológusok, informatikusok és grafikusok ültek össze évekig tartó workshopokon, hogy megalkossák a korongok tartalmát: hogyan ábrázolható a víz körforgása, a születés biológiája, az idő mérésének története, a DNS szerkezete vagy az emberi kultúra lenyomatai úgy, hogy azt egy távoli jövőben élő civilizáció is megérthesse.

Mivel senki sem tudja, milyen eszközök állnak majd rendelkezésre egy nagyon távoli korban, a korongokat kizárólag analóg módon lehet olvasni: egy nagyító vagy mikroszkóp elég ahhoz, hogy életre keljenek a mikroszkopikus vonalak.

A mintalemezek már elkészültek, és a szabad szem számára csupán egy embriót, néhány stilizált emberalakot mutatnak, körülöttük tájakkal és állatokkal.

Nagyítva azonban diagramok, grafikonok, kémiai és termodinamikai ábrák jelennek meg, az emberi életet meghatározó folyamatokkal és jelenségekkel együtt.

Mindegyik szafírlemez több milliárd pixelnyi információt hordoz, ráadásul úgy, hogy még tíz- vagy százezer év múlva is stabil maradjon.

A projekt érdemi része viszont az lenne, hogy ezek el is jussanak a Holdra, azonban ez nem zajlik zökkenőmentesen. Faiveley 2018-ban egy német csapattal próbált együttműködni egy magán holdraszálló programban, ám amikor a főszponzor visszalépett, minden leállt. A világjárvány tovább lassította a terveket. A nagy fordulat 2023-ban következett be:

amerikai alkotók és tudósok közvetítésével a NASA érdeklődni kezdett a projekt iránt, és helyet ajánlott egy Artemis-programhoz tartozó szondán.

Egy ilyen lehetőség nem csupán presztízst jelent, hanem azt is, hogy a lemezek valóban eljuthatnak a Holdra – arra az égitestre, amely geológiai stabilitásával ideális „időkapszula-helyszín” lehet.

Eredetileg csak egy művészeti-tudományos projektnek indult a kezdeményezés, azonban az emberiség kihalásának újabb és újabb lehetséges forgatókönyveinek tapintható közelségbe kerülése miatt mostanra már inkább egy mementókultusszá válik.

Ebben a gondolatkörben különösen erősen cseng vissza Carl Sagan öröksége is: az amerikai csillagász, asztrobiológus és tudomány-népszerűsítő a Voyager aranylemezének egyik megalkotójaként már az 1970-es években azon tűnődött, milyen üzenetet hagyhat hátra az emberiség az univerzumnak. Gyakran hangsúlyozta, hogy minden túlélni képes civilizációnak előbb-utóbb űrutazóvá kell válnia – nem kalandvágyból, hanem a fennmaradás érdekében. Ha pedig már távolra küldünk üzeneteket, azoknak időtlenné és egyetemes érthetőségűvé kell válniuk. Faiveley projektje ezzel a szellemiséggel rokon: egyszerre tudományos és filozófiai, egyszerre emberi és kozmikus gesztus.

A korongok tartalmának összeállítása azonban nem csupán technikai, hanem kulturális kérdés is. Ki dönti el, mi kerül fel egy ilyen „örök üzenetre”? Mi számít reprezentatívnak egy egész civilizációról? Milyen művészeti alkotások, zenék vagy irodalmi részletek méltók arra, hogy évezredekkel később is rólunk beszéljenek?

Faiveley kezdettől fogva úgy gondolta, hogy ezt a dilemmát csak a nyilvánosság bevonásával lehet hitelesen kezelni.

A projekt része ezért egy gyerekeknek szóló program is, amelyben a jövőről készült rajzokat gyűjtik össze, és ezekből is kiválasztanak néhányat a korongokra. A pozitív jövőkép bemutatása ráadásul a NASA kifejezett kérése: a tartalom nem lehet politikai üzenet vagy erőszakos ábrázolás.

A cél az, hogy a huszonnégy korong 2028-ra készen álljon, és az Artemis-program egyik szondájával a Holdra utazzon. Ha ez sikerül, a Hold felszínén elhelyezett korongok akkor is ott lesznek majd, amikor a Földön talán már semmi nem emlékeztet jelenlegi világunkra.

Lényegében olyan, mint egy időkapszula, amelyet nem feltétlenül a megtalálás reményében ásunk el, hanem azért, mert valamit mondani akarunk arról, kik vagyunk.

Viszont egyáltalán nem biztos, hogy a drágaköveken rejlő emberi tudás valaha is eljuthat a Holdra: Faiveley még több mint tizenötmillió eurót próbál összegyűjteni a teljes megvalósításhoz. Leginkább az alapanyag költségei jelentenek problémát: a drágakő erős, ellenáll a kozmikus sugárzásnak, cserébe a megmunkálással együtt drágább adathordozó, mint a Voyager-szondák aranylemezei.

Nehéz is valamire gyűjteni, ami mindenki reményei szerint felesleges lesz: a Hold felszínén talán soha nem kerül elő a huszonnégy zafírkorong. De ha igen, akkor valaki – ember, leszármazott vagy egy idegen civilizáció tagja – egy mikroszkopikus nyomokba zárt üzenetet fog találni. Annak a történetét, hogy volt egyszer egy faj, amely kíváncsi volt, gondolkodott, érzett és álmodott – és amely szerette volna, ha ez a történet nem tűnik el nyomtalanul.

Címlapkép forrása: sanctuaryonthemoon.com