„Ott vagyunk már?” – Megint döntés előtt áll az MNB

Az elmúlt hónapok kommunikációja után meglepetés lenne, ha változtatna a 6,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa kedden. Varga Mihály elég egyértelművé tette, hogy kár lenne az idén kamatcsökkentést várni, az elemzők többsége pedig csak a jövő év közepén tudja elképzelni a kamatszint csökkentését.

Még nincs itt a vágás ideje

Több mint egy éve kitart a 6,5%-os alapkamat, és komoly meglepetés lenne, ha ez most kedden változna meg. Jelenleg ugyanis semmi nem indokolja, hogy az MNB visszavegyen a két kulcsszóból, a türelemből és az óvatosságból.

Októberben negyedik egymást követő hónapban volt 4,3%-os az éves infláció, ami ugyan kicsivel elmaradt az előzetes várakozásoktól, de továbbra is a jegybanki célsáv (2-4%) felett alakult. Ráadásul a maginfláció 4,2%-ra emelkedett, így a szeptemberi célsávon belüli érték csak átmeneti volt.

Ráadásul a jegybank eddig is hangsúlyozta, hogy ez az inflációs érték az árrésstopok eredménye is, azok nélkül mintegy 1,5 százalékponttal lenne magasabb az áremelkedési ütem. A kivezetéssel nem biztos, hogy ez teljesen visszaépül majd, de arra nagy esély van, hogy emelkedni fog a drágulási ütem. A kérdés csak az, mikor vezeti ki a kormány az intézkedést.

A devizapiacon a forint az utóbbi hetekben is újabb és újabb csúcsokat döntött, majdnem két százalékkal erősödött az euróval szemben. Az azonban figyelmeztető jel lehet, hogy az elmúlt napokban a piac negatívan reagált a kormány hiánynövelési terveire, a forint mérsékelt gyengülése mellett a hosszú kötvényhozamok érezhetően emelkedtek. Vagyis a befektetők láthatóan érzékenyen reagálnak a gazdaságpolitikai fejleményekre, ami a választások előtt óvatosságot indokolhat.

Most még maradhat a kamat

A keddi ülésen komoly meglepetést okozna az alapkamat esetleges változtatása a fentiek alapján, egyelőre több okból sem fontolhatja meg a lazítást a Monetáris Tanács. Ráadásul a legutóbbi sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök elég egyértelmű utalást tett arra, hogy az idén nem várható a kamat csökkentése. Éppen ezért nem meglepő, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül a jelenlegi kamatszint fenntartását várják most és decemberben is.

Portfolio elemzői felmérés az alapkamat alakulásáról név intézmény 2025. nov. 2025. dec. 2026. dec. Árokszállási Z. – Balog-Béki M. MBH Bank 6,50 6,50 6,00 Becsey Zsolt Unicredit Bank 6,50 6,50 6,50 Jobbágy Sándor Concorde 6,50 6,50 6,00 Kiss Péter Amundi 6,50 6,50 6,00 Koncz Péter Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 6,50 6,50 6,00 Nyeste Orsolya Erste Bank 6,50 6,50 6,00 Trippon Mariann CIB Bank 6,50 6,50 5,75 Varga Zoltán Equilor 6,50 6,50 5,75 Virovácz Péter ING Bank 6,50 6,50 6,00 konszenzus (medián) 6,50 6,50 6,00 Forrás: Portfolio

A legutóbbi kamatdöntés óta eltelt nagyjából egy hónap alatt a beérkezett adatok aligha késztették fejtörésre a Monetáris Tanácsot

- emelte ki Virovácz Péter.

Az ING Bank elemzője szerint ráadásul az októberi inflációs adatok nagyjából összhangban vannak az MNB korábbi előrejelzésével, vagyis ez sem indokol változtatást. A forint elmúlt egy hónapban mutatott teljesítménye és az inflációra gyakorolt kedvező hatása pedig biztosan meggyőzte a döntéshozókat arról, hogy az irány jó. A magas kamatok erősítik a forintot, az erősödő forint pedig fékezi az inflációt, elsősorban az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek esetében.

Vagyis kifizetődni látszik a türelmes és óvatos monetáris politika

- tette hozzá Virovácz.

A vártnál kedvezőbb októberi infláció és a hét elején másfél éves csúcsára erősödő forint árfolyam ellenére sem gondoljuk azt, hogy a jövő heti kamatdöntéssel meglepné a piacokat a Magyar Nemzeti Bank – emelte ki Árokszállási Zoltán. A lakosság inflációs érzékelése és várakozása is érdemben magasabb a jelenlegi átlagos áremelkedési ütemnél, az infláció pedig az árrésstopok nélkül még mindig 5% fölött mozogna – tette hozzá az MBH Bank elemzője.

Amennyiben az eddig felépített bizalmat az MNB egy meglepetésszerű kamatcsökkentéssel felborítaná, az azonnal forintgyengülést eredményezhetne

- figyelmeztet Árokszállási.

A változatlan alapkamat mellett a jegybank kommunikációja is az eddigi fő üzeneteket ismételheti meg, vagyis a türelem és az óvatosság maradhat a középpontjában – véli Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Mikor, ha nem most?

Az elemzők szerint tehát csak 2026-ban lesz lehetősége lazítani az MNB-nek. Ráadásul az év elején a bázishatás miatt meredeken eshet az infláció, az sem zárható ki, hogy 2% környékén lesz az áremelkedési ütem az első hónapokban. Akkor pedig már csak az lehet a kérdés, hogyan értékeli majd a Monetáris Tanács az árrésstopok kivezetésének lehetséges menetrendjét, illetve a választások előtti további elfojtott inflációs tényezőket (piaci és hatósági áremelések elhalasztását).

Az elemzők óvatosak, a többség jelenleg

mindössze két 25 bázispontos csökkentésre lát teret 2026-ban.

Árokszállási Zoltán szerint valamikor a jövő év közepén kerülhet sor az első kamatcsökkentésre, abban az esetben, ha a kormányzati fogyasztásélénkítő intézkedések és az árrésstopok majdani kivezetése nem okoz túlzottan nagy inflációs nyomást.

Az árrésstopok meghosszabbítása és kibővítése továbbra is bizonytalanságot hordoz a monetáris politika számára. Minél tovább vannak velünk az intézkedések, annál nagyobb az esélye annak, hogy a kivezetés utáni felpattanás mértéke kellemetlen meglepetést okozzon

- emelte ki Virovácz Péter. Ráadásul szerinte a későbbi kivezetéssel az MNB számára is kitolódik a döntési bizonytalanság, hogy mi történik majd az árszabályozások elengedése után.

Az ING Bank elemzője szerint az idén és jövőre is 5 százalékra emelt költségvetési hiánycél tehát ehhez képest erősebb fiskális (és így keresleti) impulzust jelent, ami az előrejelzési modellek logikája alapján az alappályához képest inflációs többletet jelent a monetáris politika időhorizontján. Még ha a forint erősödése ebből ellensúlyoz is valamennyit,

a felfelé mutató inflációs kockázatok egyértelműen megnőttek.

Éppen ezért Virovácz szerint az jelenthet változást az eddigiekhez képest, ha Varga Mihály jelzi a piacok számára, hogy a korábbinál lazább fiskális pálya az MNB számára is meghatározó tényező a jövőbeli kamatdöntések során. Ezzel jelezheti a jegybank elnöke, hogy akár a korábban gondoltnál is hosszabb ideig maradhat magas a hazai kamatkörnyezet.

Hasonlóan vélekedik Nyeste Orsolya is, az Erste Bank elemzője szerint a rövid távú költségvetési kockázatok emelkedése még inkább az óvatos monetáris politika fenntartásának irányába mutat.

Nyeste szerint önmagában nem lesz elegendő a jegybanknak az sem, hogy az év elején tartósabban 3 százalék alá eshet az infláció, hiszen az árréstopok és az egyéb adminisztratív árkorlátozó intézkedések miatt jelentős elfojtott infláció van a rendszerben. Miközben a mögöttes inflációs folyamatok annyira nem megnyugtatóak: a legutóbbi októberi adatok szerint pl. gyorsult a piaci szolgáltatások inflációja. Ráadásul a várakozások továbbra is magasak A fentiek tehát azt sugallják, hogy még hónapokig maradhat a jelenlegi kamatszint.

Koncz Péter szerint sem várható kamatvágás a következő hónapokban: a Századvég Konjunktúrakutató elemzője szerint a kedvező inflációs folyamatokban az árrésszabályozás bevezetése, majd kiterjesztése jelentős szerepet játszott, annak esetleges kivezetése megnövelné az inflációs nyomást a gazdaságban, amivel a Monetáris Tanácsnak is számolnia kell.

