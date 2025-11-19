Ha ezt a lábát kirúgják a tőzsdének, akkor ez ennyi volt

Nagyon csúnya időket élünk a részvénypiacokon. Az amerikai részvényindexek 20 napja esnek és megy a találgatás a háttérben, hogy mi történhet. Az esést kiváltó igazi okot a Signature-előfizetők már tudják, ahogy azt is, hogy mikor jöhet el a javulás:
A mikort tehát már tudjuk, a nagy kérdés, hogy eljön-e. Ez pedig két tényezőn múlik: 1) hogy sikerül az Nvidia jelentése és 2) mi a helyzet az amerikai gazdaságban.
Utóbbi a kormányzati leállás óta egy óriási vakfolt, viszont szerencsére most a Bank of Americanak (BofA) köszönhetően betekintést kaphatunk a színfalak mögé és részletes eredményekkel láthatunk a fogyasztásról, szinte valós időben.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés