Ha ezt a lábát kirúgják a tőzsdének, akkor ez ennyi volt

Kormányzati leállás, likviditási para, Nvidia előtti idegállapot a tőzsdéken – a hivatalos statisztikák helyett most a Bank of America kártyaadatai és fogyasztói felmérései mutatják meg, hogy tényleg lefekszik-e az USA-gazdasága, vagy pedig minden rendben van. Ráadásul itt nem állunk meg. A BofA alternatív adatain alapuló kutatásai alapján azt is ki lehet következtetni, hogy a várható fogyasztási trendek alapján merre vándorol a befektetők figyelme.

Nagyon csúnya időket élünk a részvénypiacokon. Az amerikai részvényindexek 20 napja esnek és megy a találgatás a háttérben, hogy mi történhet. Az esést kiváltó igazi okot a Signature-előfizetők már tudják, ahogy azt is, hogy mikor jöhet el a javulás:

A mikort tehát már tudjuk, a nagy kérdés, hogy eljön-e. Ez pedig két tényezőn múlik: 1) hogy sikerül az Nvidia jelentése és 2) mi a helyzet az amerikai gazdaságban.

Utóbbi a kormányzati leállás óta egy óriási vakfolt, viszont szerencsére most a Bank of Americanak (BofA) köszönhetően betekintést kaphatunk a színfalak mögé és részletes eredményekkel láthatunk a fogyasztásról, szinte valós időben.

