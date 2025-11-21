Végleg lehúzza a rolót a magyar határidős energiatőzsde, történelmi mélypontra zuhant a forgalma

2021 óta tartós és fokozatos visszaesést mutat a magyar energiatőzsde határidős szegmense, a HUDEX forgalma, folyamatosan alulteljesítve az elvárásokhoz képest. A megszűnő HUDEX kilátásait a kezdetektől beárnyékolta, hogy a platform 2017-es alapításával közel egy időben jelentős változás történt a régióban a határidős energiapiacok tekintetében, és egy utóbbi cégcsoport szintű átalakulás sem feltétlen segítette a talpon maradást. A HUDEX - melynek célja indulásakor még az volt, hogy a régió vezető áram és gáztőzsdéjévé váljon - megszűnése jelentős piaci következményeket is vonhat maga után.

Amint arról korábbi cikkünkben már röviden beszámoltunk,

megszűnik a magyar energiatőzsde határidős (derivatív) szegmense, a HUDEX.



Tájékoztatásuk szerint a társaság vezetése úgy döntött, megkezdi villamosenergia- és gázszegmensének bezárási folyamatát, mivel az eddigi erőfeszítések ellenére a piaci likviditás nem érte el a hosszú távú fenntarthatósághoz és jogszabályi megfeleléshez szükséges szintet.

A lépés hátteréről most további részleteket osztott meg lapunkkal Pintér László, a HUDEX-et alapító HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt. kereskedelmi vezetője.

Elmondása szerint a magyar energiapiac határidős kereskedési platformjának piaci forgalma 2021 óta tartós és fokozatos visszaesést mutat: 2021-ben még 11 304 gigawattóra (GWh) éves volumen realizálódott, amely 2022-ben 10%-kal (10 228 GWh-ra), majd 2023-ban további 12%-kal (9 041 GWh-ra) csökkent. 2024-ben a visszaesés már meghaladta az 50%-ot, az éves forgalom pedig mindössze 4 340 GWh volt.

2025-ben pedig drasztikus összeomlás figyelhető meg: az eddigi forgalom mindössze 180 GWh.

Megjegyzendő, hogy ezen forgalom többségét a villamosenergia-szegmens, azon belül is a brókerek adták úgynevezett ügyletregisztráció keretében, mely a piaci, tőzsdei likviditást nem növelték klasszikus értelemben - fűzte hozzá. (A forgalom nagyságát érzékeltetendő: Magyarország teljes bruttó villamosenergia-felhasználása megközelítőleg 48 000 GWh volt 2024-ben - a szerk.)

A HUDEX forgalma az elmúlt években folyamatosan alulteljesített az elvárásokhoz viszonyítva, amiben ráadásul egy csökkenő trend is megfigyelhető

- mondta a szakember.

Ez önmagában is fenntarthatatlanná tette a működést, de ráadásul egybeesik egy cégcsoport szintű átalakulással is – a korábban három cégből álló energiatőzsdei cégcsoport két cége is tulajdoni struktúra átalakuláson ment át, a HUPX és a CEEGEX többségi tulajdona is új tulajdonoshoz került (ADEX Zrt., FGSZ Zrt.).

ezért a korábban elérhető szinergiák megszűnése pecsételte meg végleg a HUDEX sorsát.

A jogszabályi megfelelés egyébként nem likviditási elvárásként van meghatározva, hanem a tőkehelyzet kapcsán vannak jogszabályi elvárások, ami végső soron azt jelenti, hogy a veszteséges működési kilátások esetén tőkepótlásra lesz szükség a tulajdonosok részéről.

A HUDEX megszűnése szempontjából lényeges tényező továbbá, hogy a platform 2017-es alapításával közel egy időben jelentős változás történt a régióban a határidős energiapiacok tekintetében. Ennek keretében a korábban cseh központtal működő PXE beolvadt a német központú EEX-be, aminek következtében sokkal erősebb versenyhelyzettel szembesült a HUDEX árampiaci szegmense, mint amire előzetesen számítani lehetett. Ebben a versenyhelyzetben a HUDEX nem tudott olyan értékajánlatot adni a kereskedők számára, amivel a nagyobb nemzetközi elérést biztosító versenytárssal lépést tudott volna tartani. A földgáz szegmens esetében pedig nem terelődött át érdemi kereskedés a régióban benchmarknak számító osztrák CEGH-ről, mely egyébként néhány évvel ezelőtt szintén beolvadt a német EEX-be, és tovább erősödött - fejtette ki.

Az egyre nehezebb működési környezetben a társaság menedzsmentje számos erőfeszítést tett a likviditás és a kereskedési aktivitás fokozása érdekében az elmúlt években, úgynevezett market maker és liquidity provider megállapodásokat kötöttek, brókerekkel kötöttek együttműködési megállapodásokat, illetve kedvezményeket ajánlottak a szereplőknek, azonban ezek sikertelen próbálkozásnak bizonyultak.

Az utolsó kereskedhető termékek a HUDEX-en a decemberi havi kontraktusok lesznek, amelyek kereskedése november végével zárul. Ezt követően december folyamán még a decemberi nyitott pozíciók elszámolására fog sor kerülni, és év végével fognak a piaci szegmensek megszűnni - mondta el Pintér László.

Jelentősége folyamatos csökkenése ellenére

a HUDEX megszűnése várhatóan jelentős piaci következményekkel jár majd, és struktúraváltást is jelent a magyar energiapiac számára

- mutatott rá blogbejegyzésében az InFend energetikai tanácsadó társaság.

E szerint a hazai határidős kereskedés megszűnésével a piaci árképzés súlypontja külföldi, jellemzően EEX-alapú árforrásokra helyeződik át. Ez ugyan növeli a transzparenciát, de csökkenti a magyar piac önálló ármeghatározó képességét. A hazai energiakereskedők és közintézmények számára a jövőben kulcskérdés lesz, hogy az új szerződésekben melyik referenciaárra építik az árazást: az EEX-PXE magyar árampiacra vagy más régiós indexre. A szakértők szerint ez a változás növelheti az árvolatilitást, különösen a kis és közepes fogyasztók esetében, akik eddig a HUDEX-indexhez kötött, stabilabb struktúrákat használták.

Amint arra szintén rámutattak, a Közbeszerzési Hatóság a HUDEX bejelentése után rendkívüli tájékoztatást adott ki a „villamos energia beszerzése tárgyú keretmegállapodásokkal” kapcsolatban. A közlemény szerint számos közbeszerzési szerződés és keretmegállapodás HUDEX-referenciára építi az árképletét vagy elszámolási mechanizmusát, ezért a tőzsde megszűnése jogértelmezési és árképzési kérdéseket vet fel. A Hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az ajánlatkérőknek és a beszállítóknak felül kell vizsgálniuk az árképzési hivatkozásokat, és szükség esetén alternatív referenciaárakat (pl. EEX-árakat) kell beépíteniük a szerződésekbe. Ez különösen fontos a folyamatban lévő vagy hosszú távú villamosenergia-beszerzések esetében, ahol az árindex HUDEX-hez volt kötve.

Régiós vezető szerepre pályáztak



Indulásakor a HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt. célja az volt, hogy a régió vezető áram és gáztőzsdéjévé váljon. A platform bevezetése a HUPX vállalatcsoport azon kiemelt célját kívánta támogatni, hogy a magyar határidős energiapiacok a korábbiaknak megfelelően a jövőben is referenciaárként szolgáljanak a balkáni régióban.



A 2017. január 30-án alapított HUDEX létrehozását az a jogszabályi környezetváltozás eredményezte. Ennek értelmében 2018. január 3-tól az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó, a pénzügyi eszközök piacairól szóló MiFID II szabályozás hatálya alá kerültek a korábban a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac és a CEEGEX Közép-Kelet Európai Szervezett Földgázpiac piacain kereskedett fizikai leszállítású határidős (Physical Futures – PhF) ügyletek. A HUDEX működését a MiFID II. szabályozás életbelépésével összhangban, 2018. január 3-án kezdte meg - olvasható a társaság honlapján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ