Kellemes meglepetés az ipartól
Az év utolsó negyedévének kezdetén erősíteni tudott a hazai ipar, és a második egymást követő hónapban produkált növekedést. Az összkép azért még így sem szívderítő.

Októberben az ipari termelés volumene 0,5%-kal meghaladta az előző havit - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülés meglepetés annak fényében, hogy a hétfőn megjelent külkereskedelmi adat ugyanebben a hónapban kifejezetten nagy exportvolumen-csökkenést mutatott. Ez alapján inkább arra lehetett számítani, hogy az ipari szektor gyengén kezdte a negyedik negyedévet.

Így viszont a második egymást követő hónapban tudott bővülni az ipar, ami az elmúlt három évben mindössze harmadszor fordult elő. Ez persze azt is jelenti, hogy a szektor növekedési trendje nem túl szívderítő, az egy évvel korábbitól még mindig 2,7%-kal elmarad termelési volumen. Igaz, ha nagyítóval nézegetjük, akár bele is láthatunk egy kis lassulást a zsugorodásba, de a kilátásokat pont az export gyengélkedése rontja, mert arra utal, hogy a külső kereslet továbbra sem tért magához.

A részleteket még nem ismerjük (a jövő héten jön ki az ágazatokra bontott jelentés), a KSH mindössze annyit közölt, hogy a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült. Ezekben az információkban azonban nincs semmi újdonság, hiszen az egy évvel ezelőtti bázishoz képest már hónapok óta ezt a mintát figyelhetjük meg.

A külkereskedelmi adatok alapján az tudjuk, hogy a gépek, szállítóeszközök, valamint a feldolgozott termékek exportja jelentősen esett.

Az idei évet az őszi meglódulás már aligha menti meg az iparban, az éves átlagos teljesítmény elmarad majd az előző évitől. Ez azt jelenti, hogy  

a harmadik egymást követő évben zsugorodik a szektor, ilyet a rendszerváltás óta most látunk először.

Mindenesetre a tegnapi, szintén bővülést mutató kiskereskedelmi adatok után ez a második olyan jelentés, ami szerint növekedéssel indult az év utolsó negyedéve.

 A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

