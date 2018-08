Elképesztő fejlődésnek indult a magyar hadsereg: íme 10 vadi új csodakütyü

1-3

Cseh tervezésű kézifegyverek

H145M helikopterek

A 2015M egyenruhacsalád

Márciusban derült fény arra, hogy a HM Arzenál Zrt. szerződést kötött a cseh Ceská Zbrojovka fegyvergyárral arról, hogy hazánkban is gyártani fogják a legmodernebb cseh kézifegyvereket, a CZ BREN 2 gépkarabélyt, a Scorpion EVO 3-as géppisztolyt és a CZ P-09-es pisztolyt.Hogy a magyar katonáknak mennyi jut majd ezekből, egyelőre még kérdéses, annyi viszont már biztos, hogy a különleges egységek kezében megjelent a CZ 805-ös gépkarabély és a Scorpion EVO 3-as géppisztoly, más korszerű nyugati fegyverek mellett. Utóbbit a rendőrség is rendszeresítette.Idén júniusban jelentette be a Honvédelmi Minisztérium, hogy 20 darab, H145M típusú helikoptert vásárol az Airbustól, összesen mintegy 100 millió forint értékben. A gépek 270 kilométer per órás sebességre képesek és 1600 kilogramnyi terhet tudnak felemelni, akár hatezer méter magasan is képesek lesznek repülni. Várhatóan 2019 második felében érkeznek majd meg a szolnoki helikopterbázisra.

Fotó: MTI / Balogh Zoltán

2016 elején mutatták be az új magyar gyakorló egyenruhacsaládot, a 2015M-met, ami mind mintájában, mind pedig szabásában újítást jelent a rendszerváltás óta rendszerben lévő, kisebb-nagyobb ráncfelvarrásokon átesett "bocihoz" képest. Az egyenruha számos megoldást kölcsönöz nyugati "vetélytársaitól," míg szabásában az amerikai ACU-ból merít ihletet, mintáját tekintve leginkább a számos országban rendszerben lévő multicamre hasonlít. Az amerikai patrol cap helyett - ahogy az már hagyomány - továbbra is inkább a bocskai sapkát hordják viszont majd az egyenruhához a honvédeink.